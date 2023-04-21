Ngán ngẩm với 6 thứ nội thất đang được nhiều nhà ưa chuộng nhưng vô dụng, ẩn chứa vô số nhược điểm

Phòng tắm đứng dạng hộp là một thiết kế nên được xếp vào dĩ vãng. Chúng có vẻ ngoài khá thô kệch và chiếm nhiều diện tích trong phòng tắm vốn đã nhỏ. Ngày nay, mọi người thường ưa chuộng sử dụng các vách kính hơn. Các vách kính này vừa đơn giản, thẩm mỹ lại không lo bị bí hơi.

Nói đến ghế sofa, nhiều gia đình chọn ngay sofa da công nghiệp hay là sofa giả da vì giá thành rẻ. So với sofa vải thì sofa da công nghiệp đẹp và trông sang hơn. Khi mới mua trông cũng tôn thêm vẻ hiện đại cho phòng khách, nhưng nếu để lâu có những khuyết điểm lộ ra.

Nhược điểm đầu tiên là dễ bị ố vàng, xẹp. Sau một thời gian sử dụng, sofa da sang trọng ban đầu sẽ dễ bị ngả sang màu vàng, điều này thấy rõ ở những sofa có da màu sáng như ghi, trắng. Việc bị ố vàng này thường chỉ bị sau chưa đầy 1 năm sử dụng. Chưa kể, có thể có những vết nứt, hư hỏng và không còn phồng lên mà có dấu hiệu xẹp xuống.

Ngoài ra, nếu như lỡ tay làm đổ các loại đồ uống hay cà phê lên sofa giả da này thì rất khó để làm sạch. Sofa vải có thể tháo lớp bên ngoài ra giặt nhưng với loại sofa da, bạn cần phải nhờ thợ chuyên nghiệp tới, chi phí cũng không hề rẻ đâu.

Nếu như chọn sofa da thì nên chọn loại da cao cấp, đắt tiền. Còn nếu không có thể chọn sofa vải hoặc sofa nỉ. Tuy nhiên, khi dùng sofa, lưu ý quan trọng nhất là vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, tránh bị bám bụi và bốc mùi.

Ảnh minh họa: Internet

Quầy bar trong nhà bếp

Lỗi sai về thiết kế nội thất mà nhiều người mắc phải đó chính là xây dựng quầy bar trong phòng bếp. Tuy nhiên, nếu căn phòng không đủ độ rộng thì thiết kế này không giúp không gian sành điệu hơn, mà thay vào đó là chiếm diện tích vô ích.

Vì vậy, nếu không đủ không gian, bạn có thể thiết kế đảo bếp. Vừa có thể dùng làm quầy bar, vừa được sử dụng như bàn bếp và cũng có thể tận dụng để làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Kệ tủ mở

Kệ tủ mở mang lại cảm giác thoáng đãng và khá xinh xắn để gia chủ thỏa sức khoe những chén dĩa đẹp. Tuy nhiên, tính thực tế của kiểu tủ này được đánh giá rất thấp. Bày đồ đạc ở kệ tủ mở đồng nghĩa với việc bạn phải thường xuyên lau chùi, sắp xếp. Với những tủ không có “bảo hộ” thế này thì khả năng đồ đạc rơi vỡ cũng sẽ cao hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Bàn trà mặt đá

Có nhiều kiểu bàn trà với mặt bàn bằng kính, gỗ... Nhưng thời gian gần đây, rộ lên trào lưu bàn trà kích thước nhỏ, với bề mặt làm bằng đá màu trắng.

Ai đã sử dụng sẽ thấy rất sang và làm cho căn nhà thêm phần hiện đại, độc đáo so với kiểu bàn gỗ thô kệch. Tuy nhiên, loại đá được sử dụng chất lượng thường không phải cao cấp nên rất dễ bị hư hỏng, vỡ, sứt mẻ. Nếu điều này xảy ra chắc chắn gia chủ phải thay còn không sẽ rất mất thẩm mỹ, thậm chí nguy hiểm cho trẻ con.

Ảnh minh họa: Internet

Xích đu hình trứng ngồi thư giãn

Trong những năm qua, những gia đình có ban công rộng rãi hoặc khuôn viên kiểu nhà vườn thường mua kiểu xích đu trứng về để vừa bày biện tạo cảnh quan và tranh thủ ngồi thư giãn.

Xích đu trứng được thiết kế với khung sắt bên ngoài có sơn phủ màu trắng, nâu tùy sở thích của gia chủ, bên trong có gối, nệm trông rất đẹp mắt, phù hợp thư thái để ngồ đọc sách, uống cà phê. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nó chỉ đẹp, còn ngồi một lúc có thể đau lưng, thậm chí khó đứng dậy.

Nhìn qua bên ngoài cũng thấy cách thiết kế kiểu hình quả trứng này khó có thể sự thoải mái. Vì điều này nên nhiều người mua xong đã cho phơi nắng phơi sương và ít khi ngồi.