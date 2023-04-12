Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy

Nhà đẹp 12/04/2023 13:25

Có những loại cây cảnh độc và nguy hiểm, đặc biệt là với những gia đình có trẻ nhỏ mặc dù có vẻ bề ngoài rất đẹp và vô hại.

Dưới đây là 7 loại cây cảnh độc nhưng rất hay được trồng phổ biến trong chậu để trang trí nhà ở mà bạn cần suy xét thật kỹ trước khi chọn lựa chúng.

Cây Thủy Tiên

Hoa của cây Thủy Tiên khi nở giải phóng những độc tố rất có hại, tuy nhiên nhiều người lại lựa chọn loại này trồng trong nhà vì tính thẩm mỹ cao. Đặc biệt, phần rễ cây của loài này có hình thù rất giống với cây hẹ hoặc hành tây. Nếu lỡ ăn phải, sẽ gây ra đau dạ dày, huyết áp cao, nhịp tim bất thường, nặng có thể dẫn đến tử vong. Lời khuyên cho bạn là nên trồng cây này ở ngoài vườn hoặc ban công, nhất là đối với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người bệnh. 

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng bát tiên

Xương rồng bát tiên là loại cây cảnh được ưa chuộng tại khu vực phía Nam, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Màu sắc hoa rất nổi bật, từ màu vàng, đỏ, xanh, tím,… cho đến các đốm màu xen kẽ, viền hay sọc. Xương rồng bát tiên khá dễ trồng, dễ nhân giống, ra hoa lại lâu tàn. Với nhiều ưu điểm như vậy nhưng nếu trong nhà có trẻ nhỏ, bạn không nên trồng loại cây cảnh này, bởi vì nhựa của nó sẽ gây bỏng rát khi tiếp xúc, đặc biệt là với làn da mỏng manh của các bé.

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa đỗ quyên

Đỗ quyên là loại cây thân gỗ có vỏ cành màu xám, ra hoa đẹp, sắc màu phong phú, thường mọc nhiều ở vùng núi cao. Thế nhưng, ít ai biết rằng tất cả các bộ phận của cây đều có chứa chất độc Andromedotoxin và Arbutin glucoside. Người trúng độc thường có triệu chứng buồn nôn, uể oải, chóng mặt, khó thở,… Một lượng nhỏ lá đỗ quyên (100g - 225g) cũng đủ gây ngộ độc nặng cho một đứa trẻ.

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây ngô đồng

Ngô đồng là loại cây quen thuộc đối với người Việt Nam, tuy “ngoại hình” không quá nổi bật nhưng chúng vẫn thường được chọn làm cây cảnh trồng trong nhà. Cây có vẻ đẹp mộc mạc, gốc phình to, lá có cuống đính gần gốc, màu xanh bóng nhẵn. Cụm hoa to, cánh đỏ tươi, khiến bạn liên tươi tưởng đến những cụm san hô đẹp mắt. Một vài bài thuốc dân gian có sử dụng ngô đồng, thế nhưng nó vẫn có chứa độc chất curcin (tập trung nhiều ở củ và hạt) gây đau đầu, chóng mặt, buồn nôn.

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cây hồng môn

Không ai có thể phủ nhận vẻ bắt mắt của hồng môn. Cây mọc thành bụi, sống lâu năm, sinh trưởng nhanh, với lá xanh bóng dài, nổi gân chân vịt xanh nhạt. Phần hoa như chiếc quạt mo nhỏ, cong cong nên còn có tên gọi là vĩ hoa tròn hay buồm đỏ. Tuy đẹp là vậy nhưng lá và những bông hoa đỏ tươi ấy lại có chứa độc tính, nếu lỡ ăn phải sẽ bị bỏng rát vùng họng, đau nhức miệng lưỡi, sưng và bỏng rộp.

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cây Vạn Thiên Thanh

Mọi người bị thu hút bởi cây Vạn Thiên Thanh vì tán lá lớn và màu sắc bắt mắt. Xét về yếu tố khoa học, loài cây này không nên trồng trong nhà vì độc tố rất nguy hiểm, hơn nữa, loài cây này cũng sẽ làm suy yếu năng lượng theo phong thủy. Chưa hết, nhựa của loại cây này nếu dính hoặc ăn phải có thể dẫn đến lưỡi bị bỏng, nặng hơn có thể sưng lên, gây khó thở. Nếu với liều lượng lớn có thể gây tử vong.

Lưu ý, nhiều người hay nhầm lẫn cây "Vạn Thiên Thanh" và "Vạn Niên Thanh". Tuy có hình dáng tương đồng với nhau, nhưng Vạn Thiên Thanh không nên trồng trong nhà, mặt khác, Vạn Niên Thanh lại khá tốt về mặt phong thủy.

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Cây chuỗi ngọc

Cây chuỗi ngọc là loại cây cảnh đẹp mắt, thường được trồng trong chậu, treo lên cao để trang trí cửa sổ nhà ở, quán café, văn phòng hay làm đẹp sân vườn… Nhánh cây mềm mại, mọng nước, rũ xuống trông xinh xắn, lại có khả năng chịu hạn cao. Tuy nhiên, nếu quyết định chọn trồng chuỗi ngọc thì bạn nên cân nhắc đến chất gucosides có trong toàn thân cây. Bởi lẽ, chất này nếu ăn phải sẽ gây mệt mỏi, khó thở, tiêu chảy.

Chuyên gia nhà đất cảnh báo 7 loại cây cảnh độc tuyệt đối không trồng trong nhà dù có đẹp đến mấy - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

 

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