Top 9 sai lầm decor khiến nhà kém sang mà gia chủ thông minh, tinh tế ít khi nào mắc phải

Tuy nhiên, nhiều người sau khi dùng sẽ cảm thấy hối hận khi đã lựa chọn loại điều hòa này. Nguyên nhân là do giá điều hòa trung tâm đắt hơn các loại khác. Một chiếc điều hòa trung tâm tương đương với giá vài chiếc máy lạnh tủ đứng. Hơn nữa, khi vệ sinh điều hòa trung tâm cũng rất phiền phức, chi phí dọn dẹp cũng không hề rẻ.

Do vậy, nếu bạn không muốn mất quá nhiều tiền và thời gian để vệ sinh điều hòa thì tốt nhất đừng nên lắp loại điều hòa này.

Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng đồ nội thất không có chủ đề thống nhất

Mọi thiết kế đều cần đến sự nhất quán xuyên suốt. Nếu bạn kết hợp các yếu tố khác nhau trong cùng một không gian, chẳng hạn như đồ nội thất truyền thống của Trung Quốc với màn cửa phong cách châu Âu cổ điển thì không gian ngôi nhà có thể trở nên lộn xộn, thậm chí là thảm họa decor. Theo các nhà thiết kế nội thất, không gian cần được thống nhất bởi một chủ đề chung, chẳng hạn như màu sắc hoặc thời đại.

Đưa nguyên thiết kế ở cửa hàng về nhà

Mỗi cửa hàng đều có các mẫu thiết kế nội thất riêng mang tính biểu tượng của thương hiệu đó chứ không phải cho ngôi nhà của bạn. Các thiết kế này có thể nhấn mạnh một phong cách cụ thể hoặc phụ thuộc vào màu sắc của món đồ nội thất. Điểm chung của các mẫu thiết kế này là chúng dễ dàng sao chép.

Thêm vào đó, các mẫu thiết kế có thể không tận dụng được không gian ngôi nhà của bạn. Điều này có thể làm cho một số bố cục trở nên gượng ép, nếu không muốn nói là không hiệu quả.

Sự xuất hiện của đồ nội thất được làm sẵn một cách đơn điệu có thể khiến ngay cả một căn hộ chung cư đắt tiền trông giống như một phòng trưng bày cửa hàng đồ nội thất rẻ tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp quá nhiều đồ trang trí trong cùng một không gian

Ngôi nhà vốn là nơi để chúng ta nghỉ ngơi chứ không phải viện bảo tang. Tuy vậy nhiều người vẫn đang quá tập trung vào hình thức mà bỏ qua chức năng.

Việc trang trí quá nhiều những món đồ đẹp mắt lại không có tác dụng tôn lên tổng thể căn nhà mà chỉ khiến không gian sống thêm rối mắt, bất cân xứng, khó chịu mà thôi.

Vì vậy, hãy biết tiết chế khi mua các món đồ trang trí và học cách sàng lọc các chi tiết decor sao cho phù hợp nhất với ngôi nhà của mình. Một ngôi nhà phù hợp với bản thân mới là một ngôi nhà đẹp.

Quá nhiều hàng nhái

Vì đồ nội thất đắt đỏ nên có thể bạn nghĩ đến việc mua món đồ đó "nhái" trên mạng hay đặt từ một xưởng thủ công nào đó. Tuy nhiên, mọi thứ nên có giới hạn. Một hoặc hai món đồ có thể không gây chú ý và không làm hỏng không gian tổng thể nhưng nếu toàn bộ là hàng nhái, mọi người sẽ chú ý. Một khi hàng giả bị phát hiện, khách đến nhà có xu hướng coi toàn bộ nội thất là đồ rẻ tiền. Bạn cũng đừng quên rằng "tiền nào, của ấy".

Sofa da sáng màu

Trên thị trường, sofa da màu trắng vẫn được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi sự nổi bật và sang trọng của nó trong không gian căn phòng.Tuy nhiên, ngoài vẻ đẹp sanh chảnh và không bao giờ lỗi mốt thì loại sofa này cũng có những nhược điểm bạn cần chú ý để tránh trường hợp lựa chọn sai lầm.

Thứ nhất, sofa da màu trắng rất kén không gian, nếu nội thất phòng khách tầm trung thì việc đặt một chiếc sofa trắng vào sẽ sẽ khiến không gian không được sang trọng và rất lạc điệu.

Thứ hai, sofa da màu trắng cũng rất kén người dung bởi màu trắng là màu nhanh xuống cấp nếu như không được chăm sóc kỹ lưỡng và cẩn thận. Bên cạnh đó, sofa da sáng màu dễ bám bẩn, khó vệ sinh, không được như sofa bằng vải.

Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Ảnh minh họa: Internet

Bộ rèm cửa chất lượng kém

Rèm cửa/cửa sổ rất quan trọng trong không gian nhà, vì thế, cần đảm bảo bạn không chọn một bộ rèm cửa chất lượng quá rẻ tiền. Khi bạn có rèm cửa xấu, chúng có thể làm giảm giá trị của bức tường, đồ nội thất cao cấp hoặc các đồ đắt tiền khác. Thật sai lầm khi cải tạo căn phòng cao cấp nhưng lại mua rèm cửa với giá rẻ.

Quá nhiều loại móc treo

Đặt các móc treo trên tường có thể làm giảm giá trị hình ảnh của phòng tắm, nhà bếp hoặc phòng ngủ, chưa kể các vết chúng để lại trên cửa và tường như băng dính, lỗ khoan... Tốt nhất là nên cạy chúng ra và tìm kiếm một giải pháp thay thế thẩm mỹ hơn.

Dán cửa sổ bằng đề can lòe loẹt

Vì nhiều lý do bạn có thể dán đề can cho cửa sổ. Tuy nhiên, những đề can này thường đi kèm với các thiết kế như hoa văn, màu sắc lòe loẹt... Đặc biệt, nếu bạn chọn một nhãn hiệu quá rẻ tiền, dễ phai màu hoặc bong tróc từng phần, nó sẽ khiến căn phòng trông xuống cấp hoặc rẻ tiền ngay lập tức. Điều này thể hiện rõ nhất vào buổi trưa, khi ánh sáng mạnh xuyên qua cửa sổ, hầu như không thể bỏ sót bất kỳ vấn đề nào.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo