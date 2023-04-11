Nhà nào còn bố trí tủ quần áo thế này, bảo sao vợ chồng lục đục mãi, gia đạo liên tục gặp bất trắc

Theo các chuyên gia về phong thủy , nếu như đặt tủ quần áo không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến vận khí của căn phòng. Điều này được xem là nguyên nhân gây ra các bất hòa, xung đột trong mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình. Vận khí không tốt cũng ảnh hưởng đến tình cảm và nhân duyên của phòng ngủ vợ chồng.

Nếu như phòng khách luôn được coi là “bộ mặt” của gia đình, thì phòng ngủ lại được coi là “trái tim” của ngôi nhà. Là nơi mang tính chất riêng tư, nơi nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân mỗi ngày của bất kì ai. Bởi thế mà không gian này cũng được chú trọng cho việc bố trí, sắp xếp không hề kém phần một chút nào so với phòng khách. Thêm vào đó đời sống văn hóa của người Việt từ trước đây nay luôn chịu ảnh hưởng của triết học phương Đông và phong thủy chính là một phần trong đó.

Phong thủy phòng ngủ không chỉ là hướng phòng ra sao, kiến trúc như thế nào mà còn nằm ở cách bố trí, sắp xếp đồ đạc trong căn phòng này ra sao. Theo đó, giường ngủ và tủ quần áo chính là những mẫu nội thất quan trong nhất, không thể thiếu. Vì vậy việc bố trí chúng sẽ trực tiếp ảnh hưởng rất nhiều đến phong thủy của không gian này.Theo các chuyên gia về phong thủy, nếu như đặt tủ quần áo không đúng cách sẽ khiến vượng khí bản mệnh ngày một xấu đi. Trở thành một trong những nguyên nhân gây bất hòa và xung đột trong các mối quan hệ tình cảm giữa các thành viên trong gia đình, nghiêm trọng nhất là ảnh hưởng tới tình cảm, nhân duyên của chủ nhân căn phòng đó. Điển hình nếu như đó là phòng ngủ của một cặp vợ chồng thì thì sẽ gây ra những hiểu lầm, những cãi vã, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình cảm và hạnh phúc hôn nhân gia đình và thậm chí là có thể dẫn đến việc chia li.Vậy nên vai trò tủ quần áo trong phòng ngủ không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ, bảo quản những bộ độ xinh đẹp của chúng ta chúng thực sự tác động ít nhiều đến tài vận, tình cảm. Vậy nên việc tìm hiểu về cách bố trí tủ quần áo trong phòng ngủ chuẩn phong thủy sẽ là những thông tin mà mỗi người nên tìm hiểu và nghiên cứu một cách cẩn thận, kỹ lưỡng. Bởi từ trước đến nay ông bà ta vẫn thường căn dặn rằng “có thờ có thiêng – có kiêng có lành”, vì vậy đừng bỏ những điều tưởng chừng như nhỏ nhoi này mà ảnh hưởng lớn đến mình.

Do đó, khi sắp xếp nội thất phòng ngủ, cần nghiên cứu kỹ về cách bố trí tủ quần áo sao cho chuẩn phong thủy nhất để mang đến những điều tốt đẹp, tránh những điều tối kỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn tủ quần áo trong phòng ngủ hợp phong thủy

Để chọn được tủ quần áo trong phòng ngủ hợp phong thủy, bạn cần lưu ý 2 điều sau.

Chú ý màu sắc của tủ quần áo

Khi lựa chọn tủ quần áo, ngoài việc chọn màu theo sở thích, bạn còn cần chú ý đến màu sắc phong thủy để góp phần mang đến vận khí tốt cho gia đình.

Theo phong thủy, bạn nên ưu tiên lựa chọn tủ quần áo có màu sắc tươi sáng như vàng, vàng vân gỗ hay vàng ánh hồng… với ý nghĩa tượng trưng cho sự phú quý, giàu sang.

Chú ý thiết kế của tủ quần áo

Nên tránh lựa chọn những thiết kế tủ quần áo có họa tiết cầu kỳ, nhiều góc cạnh đặt trong phòng ngủ vì dễ sinh ra vận khí không tốt, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ.

Ngoài ra, bạn nên hạn chế lựa chọn những mẫu tủ quần áo có gương. Nếu vẫn muốn đặt tủ quần áo có gương trong phòng ngủ thì phải lưu ý đến vị trí đặt tủ thích hợp để tránh những điều cấm kỵ trong phong thủy.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bố trí tủ quần áo trong phòng ngủ chuẩn phong thủy

Cách đặt tủ quần áo có gương trong phòng ngủ

Trong phong thủy, việc bố trí những món đồ có gương trong phòng ngủ luôn cần phải cẩn thận rất nhiều. Theo phong thủy tâm linh, gương chính là đồ vật tương thông giữa hai thế giới âm – dương. Vì vậy chỉ cần một sự sắp xếp không hợp lí sẽ khiến sinh ra các luồng không khí rất xấu và tất nhiều điều này sẽ không chỉ tài vận mà cả sức khỏe của gia chủ ngày một giảm sút. Vậy nên trong tổng thể thì cách đặt tủ có gương trong phòng ngủ nói chung và cách đặt tủ quần áo có gương trong phòng ngủ luôn được chú trọng rất nhiều. Và điều này cũng gần như tương đương với phong thủy đặt bàn trang điểm có gương trong phòng ngủ mà chúng ta vẫn thường được nghe nhắc đến.



Có một nguyên tắc chung khi đặt tủ quần áo có gương trong phòng ngủ đó là: KHÔNG ĐƯỢC ĐỐI DIỆN – KHÔNG ĐƯỢC PHẢN CHIẾU GIƯỜNG NGỦ. Theo đó, vì tủ quần áo có gương cũng sẽ giống như các sản phẩm nội thất có thiết kế gắn liền gương khác thì việc kê đối diện hay để phản chiếu hình ảnh giường ngủ thì là một điều rất xấu. Thậm chí chúng sẽ tác động ngay đến tinh thần và sức khỏe của chủ nhân căn phòng. Khiến tâm trạng lúc nào cũng cảm thấy bất an, lo lắng. Nên nếu như không thể đối hướng khác thì phải dùng một tấm rèm hay bình phong để che chắn lại.



Ngoài ra cách đặt tủ quần áo có gương trong phòng ngủ chuẩn phong thủy vẫn sẽ cần đảm bảo những nguyên tắc như sau:



+ Luôn chọn hướng tốt: Đối với những mẫu tủ quần áo có gương thì hướng Đông Nam, Bắc và Đông, bởi theo thuyết phong thủy, đặt gương theo hướng Đông sẽ giúp cải thiện sức khỏe, đặt gương theo hướng Đông Nam sẽ có tác dụng giúp bạn làm ăn phát đạt, đặt hướng Bắc có tác dụng giúp bạn có đường công danh thuận lợi. Ngoài ra tránh đặt ở hướng Nam vì sẽ tương tác với lửa trong khi đó gương được ví là thủy nên sẽ tạo ra tình trạng xung khắc rất lớn.



+ Vị trí đặt tủ: Tránh đặt quá gần tường vừa khiến mặt phía sau của tủ luôn phải chịu tình trạng ẩm thấp rất lớn vừa khiến việc lưu thông các luồn khí trong phòng bị xấu đi.



+ Vệ sinh tủ: Vì được thiết kế gắn liền gương nên bạn phải thường xuyên vệ sinh tủ, đặc biệt là ở phần gương không nên để bụi bẩn bám đầy trên bề mặt và nếu như gương bị nứt hay vỡ thì nên thay ngay.

Ảnh minh họa: Internet



Cách đặt tủ quần áo trong phòng ngủ nhỏ

Đối với phòng ngủ nhỏ, khi đặt tủ quần áo cần lưu ý như sau:

- Hướng đặt tủ: Bạn nên đặt tủ quần áo dựa vào tường phía Tây hoặc phía Bắc. Khi đặt tủ ở 2 hướng này thì phần cửa tủ và ngăn kéo sẽ hướng ra phía Đông và phía Nam giúp nhận được nhiều ánh nắng mặt trời, tốt cho phong thủy phòng ngủ (đối với tủ quần áo không có gương).

- Vị trí đặt tủ: Nếu phòng ngủ có diện tích khiêm tốn thì bạn nên đặt tủ quần áo ở những nơi tránh che khuất các ô thoáng, cửa sổ để không gây cản trở việc lưu thông không khí trong phòng. Thêm vào đó, bạn nên tận dụng các góc khuất trong phòng.

Những điều kiêng kỵ khi đặt tủ quần áo trong phòng ngủ

Bên cạnh việc bố trí tủ quần áo đúng chuẩn phong thủy, bạn cũng cần lưu ý đến những điều kiêng kỵ như sau.

Không đặt tủ quần áo cuối giường

Tủ quần áo đặt cuối giường là một trong những điều kiêng kỵ cần phải tránh. Bố trí tủ quần áo theo cách này sẽ tạo ra cảm giác nặng nề cho người nằm ngủ trên giường. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đối với những tủ quần áo có gương soi, nếu đặt ở cuối giường, rất dễ tạo nên những cơn ác mộng.

Tránh đặt tủ quần áo đầu giường

Tủ quần áo để đầu giường cũng là một trong những điều đại kỵ trong phong thủy phòng ngủ. Bố trí tủ quần áo đầu giường sẽ tạo cho người ngủ cảm giác bức bối và bị đè nặng.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt tủ quần áo đối diện giường

Đặt tủ quần áo đối diện giường sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến bản mệnh của gia chủ. Cụ thể những ảnh hưởng đó như sau:

- Đối với tủ quần áo có gương: Khi đặt đối diện giường sẽ dễ bị giật mình khi thức giấc, đồng thời ánh sáng phản chiếu từ gương vào giường sẽ khiến bạn ngủ không ngon giấc.

- Đối với tủ quần áo thông thường: Khi đặt tủ quần áo đối diện giường sẽ tạo cảm giác tù túng, khó chịu, đồng thời gây tốn khá nhiều diện tích căn phòng.

Không đặt tủ quần áo quay ra cửa

Tủ quần áo được dùng để cất quần áo, đồ dùng riêng tư. Do đó, bạn không nên để tủ quần áo quay ra cửa. Điều này sẽ không tốt và gây cản trở tài lộc và vượng khí vào nhà.

Không đặt tủ quần áo đối diện bếp

Cũng không nên đặt tủ quần áo đối diện bếp vì sẽ khiến cho tài vận của gia chủ xấu đi. Chẳng những vậy, sẽ tạo ra thế đối diện trực tiếp nhau, khiến khu vực xung quanh tủ quần áo tiếp nhận mọi luồng khí xấu trong bếp.

Không đặt tủ quần áo trong phòng bếp

Nhà bếp tượng trưng cho hỏa, là nơi sinh ra nhiều khí nóng nhất. Nếu đặt tủ quần áo trong phòng bếp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến bản mệnh của gia chủ. Do đó, khi bố trí tủ quần áo cần tránh vị trí này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.