Góc phong thủy: Đặt sofa hợp mệnh gia chủ, giúp vận khí hóa Rồng hóa Phượng, kinh doanh phất lên ngay lập tức

Trong văn hóa người Việt Nam từ xưa tới nay khi chọn mua nội thất sofa , thì yếu tố phong thủy không thể bỏ qua. Phong thủy luôn mang đến cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc và sung túc hơn, bởi nó mang đến sự hài hòa của môi trường tự nhiên và cuộc sống con người.

Không đặt băng ghế sofa phòng khách hướng đối diện cửa chính ra vào. Đây được xem là điều tối kỵ trong phong thủy, bởi đặt theo cách này vô tình khiến sofa bị lộ thiên, điều này có thể dẫn đến tình trạng người nhà bị phân tán. Chẳng hạn như khi ngồi tiếp khách hay trò chuyện, luồng khí từ ngoài thông qua cửa ra vào sẽ ảnh hưởng đến người ngồi.

Theo phong thuỷ thì hướng sofa tốt để lắp đặt là hướng vượng – Hướng vượng thì gồm có: hướng Đông Bắc, hướng chính Đông, hướng Nam và hướng chính Tây. Vì thế, bạn nên đặt ghế chính dựa lưng vào tường theo các hướng trên, sẽ giúp mang đến nhiều phú quý và tài lộc cho gia chủ.

Cần có chỗ dựa phía sau

Khi bố trí ghế sofa nên để lưng ghế tựa vào tường bởi theo phong thủy điều nào ảnh hưởng rất lớn. Theo quan niệm, khi chỗ ngồi có chỗ dựa vững chắc sẽ giúp gia chủ dễ phát triển công danh sự nghiệp. Ngược lại khi phía sau lưng sofa không có điểm tựa thì dễ gây hao hụt tiền tài.

Không nên đặt sofa dưới xà ngang

Khi bố trí sofa gia chủ thường chọn một vị trí đẹp, cố định để tiếp khách. Vị trí đó vừa có thể nhìn được cửa phòng khách vừa nhìn được bao quát bên ngoài. Và có một điều quan trọng là vị trí đó phải tránh xà ngang. Nếu đặt ghế sofa dưới xà ngang, thì khách và chủ nhà ngồi nói chuyện sẽ có cảm giác bị căng thẳng, đè ép làm tổn hại đến tinh thần của người ngồi.

Ảnh minh họa: Internet

Sofa đối diện với cửa chính gây ảnh hưởng không tốt cho người ngồi

Phong thủy cho rằng, khi sofa và cửa chính đối nhau tạo thành 1 đường thẳng là điều không tốt vì “khí” từ ngoài cửa sẽ xung thẳng vào chỗ ngồi và điều này có thể dẫn đến tình trạng người nhà bị phân tán, tài khí phát tán. Nếu gặp phải tình trạng này thì tốt nhất bạn nên chuyển dịch sofa lệch khỏi cửa. Nếu không thể dịch được thì nên sử dụng bình phong. Làm như vậy, khí từ ngoài qua cửa chính vào nhà sẽ không ảnh hưởng đến người ngồi trên sofa.

Gương tuyệt đối không nên đặt phía sau sofa

Gương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm cho không gian nhà trở nên rộng rãi, tuy nhiên một điều cấm kỵ trong phong thủy đó là đặt gương đằng sau ghế sofa vì như vậy phần gáy của người ngồi sẽ bị người bên cạnh hay người ngồi đối diện nhìn thấy, điều này sẽ tạo ra sự ghen ghét, đố kỵ, chơi xấu nhau xảy ra đối với người trong gia đình. Chính vì vậy cách tốt nhất nên đặt gương bên cạnh hoặc tránh vị trí sau ghế sofa. Gương trang trí trong phòng khách nên để gần cửa ra vào, nơi mọi người có thể chỉnh đốn trang phục trước khi ra vào nhà. Hoặc đặt phía đối diện sofa để tạo cảm giác nhà rộng hơn – điều rất quan trọng với các không gian nhà nhỏ hẹp.

Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt sofa gần cửa sổ

Không nên đặt sofa ở vị trí ánh nắng mặt trời chiếu sáng. Khi sofa thường xuyên bị ánh nắng chiếu vào sẽ khiến cho bề mặt của sofa bị phai màu và trực tiếp ảnh hưởng đến độ bền. Cho dù sofa được làm từ chất liệu, vật liệu nào thì đều không nên đặt bên cạnh cửa sổ. Nếu phòng khách nhà bạn hướng về phía tây càng phải chú ý. Nếu không có chỗ kê sofa khác phù hợp hơn, bạn có thể xử lý bằng các loại rèm chắn sáng để hạn chế bớt ánh nắng trực tiếp rọi vào sofa.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm