Góc phong thủy: Đặt sofa hợp mệnh gia chủ, giúp vận khí hóa Rồng hóa Phượng, kinh doanh phất lên ngay lập tức

Nhà đẹp 11/04/2023 21:45

Chọn bộ sofa đẹp và phù hợp đã khó nhưng bố trí sofa đúng phong thủy giúp cuộc sống hanh thông, gặp nhiều may mắn lại là việc khó hơn. Gia chủ có thể tuân theo những nguyên tắc cơ bản được gợi ý trong bài viết dưới đây để có kinh nghiệm bố trí sofa phù hợp nhất.

Trong văn hóa người Việt Nam từ xưa tới nay khi chọn mua nội thất sofa, thì yếu tố phong thủy không thể bỏ qua. Phong thủy luôn mang đến cho chúng ta một cuộc sống hạnh phúc và sung túc hơn, bởi nó mang đến sự hài hòa của môi trường tự nhiên và cuộc sống con người.

Vậy để làm sao kê sofa cho hợp phong thủy để đón được vượng khí tài lộc cho gia đình. Hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé.

Vị trí lắp đặt tốt

Theo phong thuỷ thì hướng sofa tốt để lắp đặt là hướng vượng – Hướng vượng thì gồm có: hướng Đông Bắc, hướng chính Đông, hướng Nam và hướng chính Tây. Vì thế, bạn nên đặt ghế chính dựa lưng vào tường theo các hướng trên, sẽ giúp mang đến nhiều phú quý và tài lộc cho gia chủ.

Góc phong thủy: Đặt sofa hợp mệnh gia chủ, giúp vận khí hóa Rồng hóa Phượng, kinh doanh phất lên ngay lập tức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hướng không được đối diện cửa chính

Không đặt băng ghế sofa phòng khách hướng đối diện cửa chính ra vào. Đây được xem là điều tối kỵ trong phong thủy, bởi đặt theo cách này vô tình khiến sofa bị lộ thiên, điều này có thể dẫn đến tình trạng người nhà bị phân tán. Chẳng hạn như khi ngồi tiếp khách hay trò chuyện, luồng khí từ ngoài thông qua cửa ra vào sẽ ảnh hưởng đến người ngồi.

Cần có chỗ dựa phía sau

Khi bố trí ghế sofa nên để lưng ghế tựa vào tường bởi theo phong thủy điều nào ảnh hưởng rất lớn. Theo quan niệm, khi chỗ ngồi có chỗ dựa vững chắc sẽ giúp gia chủ dễ phát triển công danh sự nghiệp. Ngược lại khi phía sau lưng sofa không có điểm tựa thì dễ gây hao hụt tiền tài. 

Không nên đặt sofa dưới xà ngang 

Khi bố trí sofa gia chủ thường chọn một vị trí đẹp, cố định để tiếp khách. Vị trí đó vừa có thể nhìn được cửa phòng khách vừa nhìn được bao quát bên ngoài. Và có một điều quan trọng là vị trí đó phải tránh xà ngang. Nếu đặt ghế sofa dưới xà ngang, thì khách và chủ nhà ngồi nói chuyện sẽ có cảm giác bị căng thẳng, đè ép làm tổn hại đến tinh thần của người ngồi.

Góc phong thủy: Đặt sofa hợp mệnh gia chủ, giúp vận khí hóa Rồng hóa Phượng, kinh doanh phất lên ngay lập tức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sofa đối diện với cửa chính gây ảnh hưởng không tốt cho người ngồi

Phong thủy cho rằng, khi sofa và cửa chính đối nhau tạo thành 1 đường thẳng là điều không tốt vì “khí” từ ngoài cửa sẽ xung thẳng vào chỗ ngồi và điều này có thể dẫn đến tình trạng người nhà bị phân tán, tài khí phát tán. Nếu gặp phải tình trạng này thì tốt nhất bạn nên chuyển dịch sofa lệch khỏi cửa. Nếu không thể dịch được thì nên sử dụng bình phong. Làm như vậy, khí từ ngoài qua cửa chính vào nhà sẽ không ảnh hưởng đến người ngồi trên sofa.

Gương tuyệt đối không nên đặt phía sau sofa

Gương có vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm cho không gian nhà trở nên rộng rãi, tuy nhiên một điều cấm kỵ trong phong thủy đó là đặt gương đằng sau ghế sofa vì như vậy phần gáy của người ngồi sẽ bị người bên cạnh hay người ngồi đối diện nhìn thấy, điều này sẽ tạo ra sự ghen ghét, đố kỵ, chơi xấu nhau xảy ra đối với người trong gia đình. Chính vì vậy cách tốt nhất nên đặt gương bên cạnh hoặc tránh vị trí sau ghế sofa. Gương trang trí trong phòng khách nên để gần cửa ra vào, nơi mọi người có thể chỉnh đốn trang phục trước khi ra vào nhà. Hoặc đặt phía đối diện sofa để tạo cảm giác nhà rộng hơn – điều rất quan trọng với các không gian nhà nhỏ hẹp.

Góc phong thủy: Đặt sofa hợp mệnh gia chủ, giúp vận khí hóa Rồng hóa Phượng, kinh doanh phất lên ngay lập tức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tránh đặt sofa gần cửa sổ

Không nên đặt sofa ở vị trí ánh nắng mặt trời chiếu sáng. Khi sofa thường xuyên bị ánh nắng chiếu vào sẽ khiến cho bề mặt của sofa bị phai màu và trực tiếp ảnh hưởng đến độ bền. Cho dù sofa được làm từ chất liệu, vật liệu nào thì đều không nên đặt bên cạnh cửa sổ. Nếu phòng khách nhà bạn hướng về phía tây càng phải chú ý. Nếu không có chỗ kê sofa khác phù hợp hơn, bạn có thể xử lý bằng các loại rèm chắn sáng để hạn chế bớt ánh nắng trực tiếp rọi vào sofa.

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà nào còn bố trí tủ quần áo thế này, bảo sao vợ chồng lục đục mãi, gia đạo liên tục gặp bất trắc

Nhà nào còn bố trí tủ quần áo thế này, bảo sao vợ chồng lục đục mãi, gia đạo liên tục gặp bất trắc

Nên đặt tủ quần áo ở đâu? Có nên đặt tủ quần áo đối diện cửa phòng hay đối diện với giường hay không...?

Xem thêm
Từ khóa:   nhà đẹp sofa phong thủy

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ