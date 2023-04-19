Nhà bếp lập tức thơm tho, bay sạch mùi hôi chỉ nhờ những mẹo đơn giản này

Mùi dầu mỡ kết hợp cùng đủ loại mùi thức ăn khác nhau dễ dàng tạo ra mùi hương khó chịu bên trong căn bếp gia đình. Việc khử mùi hôi và giữ được hương thơm tại nhà bếp sẽ đem đến cho bạn cảm giác dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng cũng như tạo ra một không gian sinh hoạt hoàn hảo trong nhà. Từ những mẹo hay làm sạch đến các cách tạo mùi hương được gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện việc này.

Một miếng bọt biển, miếng rửa chén ướt có thể bốc mùi nghiêm trọng. Ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn có mùi bằng cách vắt sạch bọt biển, miếng rửa chén sau mỗi lần sử dụng và sau đó để ở nơi thoáng khí giúp khử mùi nhà bếp.

Để ngăn chặn hình thành nấm mốc trong bếp, bạn cần thường xuyên mở cửa để không khí trong phòng được lưu thông. Trong trường hợp độ ẩm trong không khí quá cao, bạn hãy cân nhắc đến việc lựa chọn cho căn bếp một chiếc máy hút ẩm hiệu quả.

Xịt làm mát không khí tự chế khử mùi phòng bếp

Nếu mùi đồ ăn vẫn còn lưu lại trong không khí, hãy thử một chút nước làm mát không khí tự chế để có mùi vừa được làm sạch. Đổ đầy ba phần tư cốc nước, hai muỗng canh cồn hoặc rượu vodka vào bình xịt và 10 đến 20 giọt tinh dầu yêu thích của bạn, chẳng hạn như oải hương, bạc hà, cam hoặc đinh hương. Đặt máy bình xịt không khí tự chế của bạn dưới bồn rửa để bạn có thể sử dụng nó bất cứ khi nào bạn cần làm sạch nhà bếp của mình.



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Đun sôi nước và giấm để khử mùi nhà bếp

Nếu gần đây bạn mới chiên hoặc nấu món gì khác đặc biệt hăng, hãy thêm mẹo này vào thói quen dọn dẹp nhà bếp của bạn: Đặt một cái chảo lên bếp và đun với một cốc nước và khoảng ba muỗng canh giấm. Đun sôi nước và để sôi trong vài phút cho hơi nước từ nồi không đậy nắp có thể tỏa ra khắp mặt bếp. Sương mù từ cây nho sẽ giúp trung hòa các mùi khó chịu.

Dọn dẹp thường xuyên

Dọn dẹp nhà bếp thường xuyên là cách đơn giản nhất để giữ cho căn bếp gia đình luôn thơm tho và không có mùi hôi. Hãy tranh thủ những quãng nghỉ trong quá trình nấu nướng để đọn dẹp và lau chùi sạch sẽ căn bếp gia đình.

Đừng bao giờ đi ngủ khi mà chưa rửa sạch hết bát đĩa và nồi chảo bẩn trong chậu rửa. Bạn cũng đừng quên đổ rác hàng ngày để tránh tình trạng thực phẩm bỏ đi gây ra mùi hôi khó chịu trong bếp. Những việc làm quen thuộc và rất đơn giản này lại rất hữu ích trong việc ngăn chặn hình thành mùi hôi trong căn bếp gia đình.

Dùng bã cà phê

Không cần đi đâu quá xá, ngay trong căn bếp nhà bạn là những chiến binh khử mùi vô cùng dũng mãnh mà có thể bạn không ngờ tới. Điển hình có thể kể ngay tới bã cà phê. Sau khi nhâm nhi một cốc cà phê lên tinh thần ngày mới, bạn đừng vội vật bã cà phê đi mà hay giữ lại trong một chiếc bát, đặt tại các góc thông thoáng trong nhà bếp. Cà phê cùng là cách khử mùi hôi phòng hiệu quả khi có thể loại bỏ nhanh chóng những mùi hôi cứng đầu như mùi tanh của hải sản, mùi nồng của mít, sầu riêng… Hơn hết, mùi hương cà phê còn có tác dụng thư giãn, giúp bạn thoải mái hơn bao giờ hết trong căn bếp nhà mình.

Loại bỏ mùi hôi với hành tây

Bản thân hành tây mang theo “mùi hương” khó phai, tuy nhiên đây lại là một trong những nguyên liệu giúp bạn khử mùi nhà bếp triệt để. Đơn giản chỉ cần cắt mỏng hành tây đặt vào trong một chậu nước hoặc giấm trắng, đặt vào giữa nhà bếp, mùi hành tây sẽ ngay lập tức đánh bật những mùi hôi khó chịu từ những nguyên liệu khác, trả lại cho bạn một căn bếp thông thoáng.

