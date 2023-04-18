Để hút ẩm cho nhà cửa, bạn có thể sử dụng muối. Đơn giản chỉ cần đặt muối vào hộp có lỗ thủng vừa đủ ở đáy để thoát nước và không để muối bị lọt qua. Sau đó, đặt hộp muối vào trong một thùng khác để đựng nước đọng lại.

Giữ độ ẩm trong nhà ở mức thấp khoảng 30-60% là điều quan trọng đối với sức khỏe và sự thoải mái của bạn. Bởi độ ẩm trên 80% sẽ khiến vi khuẩn và nấm mốc phát triển mạnh mẽ. Các bào tử nấm mốc này sẽ sinh sôi nảy nở ở xung quanh nhà và có thể gây hại cho đường hô hấp, đặc biệt đối với những người bị dị ứng và trẻ nhỏ.

Muối là một trong các nguyên liệu không thể thiếu trong nấu ăn hàng ngày. Nhưng muối còn có tác dụng hút ẩm và lọc sạch không khí khá tốt. Đặt muối vào từng chén nhỏ, rải chúng vào các khu vực ẩm thấp và sau đó muối hột sẽ hút ẩm nhanh chóng, bảo vệ không gian nghỉ ngơi của gia đình chúng ta.

Cho dung dịch giấm vào túi, buộc chặt túi vào vòi hoa sen sao cho nước ngập vòi, lưu lại ít nhất 30 phút, nếu lớp bám bẩn nhiều bạn có thể để lâu hơn. Dùng bàn chải, chà sạch lớp bám bẩn bên ngoài, mở nước, áp lực nước mạnh sẽ đẩy lớp cặn bẩn còn sót lại ra bên ngoài.

Khi vòi nước bắt đầu giảm áp suất hoặc gặp tình trạng nhỏ giọt, điều này có thể là do chất bẩn tích tụ. Để giải quyết việc này, tất cả những gì bạn cần làm là tháo bộ phận sục khí và ngâm nó trong giấm trước khi cọ rửa bằng bàn chải đánh răng. Đừng quên đậy lỗ thoát nước trước khi bắt đầu để bạn không bị rơi bất cứ thứ gì xuống cống nhé!

Khử mùi phòng ngủ với bã trà và bã cafe

Có lẽ đây là giải pháp khử mùi hôi của phòng tiết kiệm nhất cho những gia đình có thói quen sử dụng trà và cà phê vào mỗi sáng. Thay vì vứt đi phần bã trà và cà phê vào thùng rác, hãy tận dụng nguyên liệu này bằng cách đặt chúng ở các góc phòng. Nhanh chóng thôi, bã trà sẽ phát huy công dụng hút đi các mùi hôi khó chịu trong khi bã cafe sẽ giúp căn phòng bạn có mùi thơm dễ chịu hơn.

Bạn hãy mang bã cà phê, bã trà phơi khô rồi cho vào một chiếc túi vải và đặt ở góc phòng. Chiếc túi thơm tự chế từ cà phê sẽ hút đi các loại mùi hôi, mốc, mang đến hương thơm thoang thoảng cho không gian của bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Dùng kem đánh răng làm sạch bồn rửa chén sứ bị ố vàng

Tất cả những gì bạn cần là một ít kem đánh răng trắng thông thường (không phải gel) để làm sáng bóng bồn rửa trong phòng tắm của bạn. Bôi kem đánh răng lên bồn và dùng miếng bọt biển ẩm để cọ sạch. Kem đánh răng là một chất mài mòn nhẹ được sử dụng để loại bỏ mảng bám trên răng nên nó có thể trở thành một trợ thủ đắc lực trong việc làm sạch vết ố vàng.

Trước tiên, bạn hãy nhúng chén bát gốm sứ bị xỉn màu vào thau nước ấm và ngâm khoảng 5 phút. Sau đó, dùng miếng chùi nhún vào kem đánh răng, chà lên bề mặt sản phẩm và rửa lại bằng nước sạch. Chén, đĩa bằng sứ của bạn sẽ sáng lại như cũ.

Dùng diêm để khử mùi trong nhà vệ sinh

Sau khi sử dụng phòng tắm, phòng vệ sinh bạn có thể đốt một que diêm để trung hòa mùi. Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu phòng vệ sinh của bạn không có cửa sổ hoặc hệ thống thông gió để khuếch tán mùi. Lưu huỳnh trong diêm tạo ra mùi mạnh hơn mùi mà chúng ta tạo ra sau khi đi vệ sinh.

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần đốt cháy một que diêm. Khi que diêm cháy hết, bạn hãy thả nó vào bồn cầu là mùi hôi nhà vệ sinh sẽ biến mất ngay lập tức. Thực ra, trong quá trình đi vệ sinh sẽ tạo ra khí methyl mercaptan. Khí này chính là nguyên nhân làm bẩn không khí, lưu lại mùi hôi khó chịu trong nhà vệ sinh.

Đặt chanh tươi chống ẩm

Sử dụng chanh tươi cũng là một trong những cách khử mùi ẩm mốc trong phòng ngủ vô cùng hiệu quả. Tinh dầu tự nhiên trong vỏ chanh có hương thơm nhẹ dịu giúp hạn chế mùi hôi trong không khí một cách hiệu quả.

Để sử dụng, chúng ta chỉ cần cắt ngang quả chanh thành từng miếng rồi đặt chúng tại các vị trí ẩm mốc. Để tăng thêm hiệu quả, ta có thể kết hợp chanh và muối để hút ẩm và khử mùi nhanh chóng hơn.