Tiền tài tiêu tán vì chỗ đậu xe không hợp phong thủy, gia chủ cần lưu ý ngay!

Vấn đề này gợi mở ra những hướng tranh luận và giải quyết từ quan niệm chung cho đến xử lý riêng của cả một khu dân cư, ngôi nhà… xét nhiều mặt, từ góc độ tiện ích, kỹ thuật và cả về văn hóa sử dụng không gian để xe như thế nào.

Vấn đề đặt ra: thời xưa chưa có phương tiện giao thông hiện đại nên lý thuyết phong thủy chỉ sơ khai, còn thời nay các nước phát triển đều ưu tiên không gian cho garage thì phong thủy nên xét chỗ này thế nào cho hợp với nhu cầu thời đại?

Về bản chất sử dụng thì nhà xe vẫn là một loại kho (chứa xe cộ). Cho dù kho chứa đồ quý hay đồ bỏ, kho rộng hay hẹp, thì cần phải đáp ứng đúng công năng bảo vệ đồ chứa (xe cộ) bên trong, sử dụng thuận tiện, an toàn, kết nối thông suốt với các không gian khác.

Nhà xe thường không được xem trọng như các không gian khác trong nhà như phòng ngủ hay phong khách, vì thế, chúng ta, đặc biệt là người Việt Nam thường chỉ làm đúng tiêu chuẩn.

Về cơ bản, nhà xe mang tính chất như là dạng kho, không thay thế và không đảo lộn vai trò với các công năng khác được.

Theo nguyên lý Âm - Dương thì những chỗ có giao tiếp nhiều và thay đổi thường xuyên (Dương thịnh) thì nên có sự điều chỉnh linh hoạt và có thể thêm bớt các bố trí mang tính Dương.

Chiếc xe đắt giá được để trong nhà xe nhưng không phải ai cũng biết nhà xe là Hung hay Cát, nhưng tốt hay xấu trong phong thủy cũng chỉ mang tính quy ước mà thôi.

Từ quan niệm đúng về khai thác và sử dụng, có thể xác lập các tiêu chí cần có để khi thiết kế, xây dựng và sử dụng nhà xe không bị dồn nén chật chội hoặc dư thừa tốn kém lãng phí. Tốt nhất nhà xe cần có khoảng không gian đậu và rửa xe, kho chứa dụng cụ và thiết bị phụ trợ.

Trường hợp nhà phố không rộng rãi thì có thể kết hợp chỗ để xe với khoảng tiếp khách tạm thời, có khả năng mở rộng chức năng khi nhà có sự kiện đông người. Do vậy không gian này cần tránh các kiểu cách bố trí cầu kỳ, nên đơn giản đảm bảo dễ lau dọn, bảo trì.

Ảnh minh họa: Internet

Chỗ để xe cần đảm bảo những gì?

Điều kiện mỗi gia đình khác nhau phụ thuộc vào vị trí căn nhà ở quê hay ở phố mà người ta bố trí mặt bằng nhà ở, khu vực để xe ngoài sân, trong nhà, dưới hầm,... phụ thuộc vào từng hoàn cảnh của gia chủ.

Bên cạnh đó, có những gia đình chọn không gian nhà xe có thể kết hợp tốt với khoảng đón tiếp, cây xanh, tiếp khách nhỏ… như là lời chào mời khách ghé thăm, việc này phù hợp với những ngôi nhà ở thành phố.

Nhưng chắc chắn vị trí để xe phải dễ thấy, đồng thời đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, như chiều rộng tối thiểu, khoảng mở cửa, góc quay và bán kính quay xe, độ dốc không bị đụng gầm…



Diện tích sẽ phụ thuộc vào số lượng và loại ô tô, xe máy nhưng phải đảm bảo tối thiểu có: chiều dài x rộng là 3,5mx5m hoặc 3,5×5,5m đối với xe ô tô thân dài để thuận tiện ra vào nhà để xe.

Và đối với diện tích, kích thước nhà để xe máy với diện tích dành cho 1 xe là từ 1,5 đến 2m.

Chiều cao thiết kế nhà có gara ô tô: Thường là cao 2m hoặc lớn hơn phụ thuộc vào chiều cao của xe.

Ảnh minh họa: Internet

Chỗ để xe thế nào là hợp phong thủy?

Làm nhà xe cũng tương tự các không gian khác, từ làm đủ rồi làm đúng, đạt chuẩn rồi mới tính toán sao cho đáng (tương ứng chi phí, khai thác hiệu quả, không lãng phí) và đến làm đẹp, thậm chí làm độc đáo thì quả là hiếm gặp. Theo nguyên lý Âm – Dương thì những chỗ có giao tiếp nhiều và thay đổi thường xuyên (Dương thịnh) thì nên có sự điều chỉnh linh hoạt và có thể thêm bớt các bố trí mang tính Dương.

Về bản chất sử dụng thì nhà xe vẫn là một loại kho (chứa phương tiện giao thông). Cho dù kho chứa đồ quý hay đồ bỏ, kho rộng hay hẹp, thì cần phải đáp ứng đúng công năng bảo vệ đồ chứa (xe cộ) bên trong, sử dụng thuận tiện, an toàn, kết nối thông suốt với các không gian khác.

Như vậy, nhà xe chứa gì thì cũng là dạng kho, không thay thế và không đảo lộn vai trò với các công năng khác được. Trong phái Bát Trạch, sau khi Phối mệnh chủ với tám hướng để ra Bát San tốt hay xấu, yếu quyết cơ bản là “tốt về cung tốt, xấu về chỗ xấu” thì hợp lẽ, không gây đảo lộn, bất an.

Ảnh minh họa: Internet

Tốt hay xấu (Cát Hung) trong phong thủy mang tính quy ước, không phải là quan niệm tốt xấu về đo lường thẩm mỹ hay giá trị vật chất. Ví dụ như căn bếp hiện nay đầu tư tốn kém rất nhiều so với phòng làm việc, nhưng vẫn phải bố trí Tọa Hung (nằm ở vùng xấu theo phối mệnh chủ).

Một chiếc xe dù đỗ ở vị trí nào trong nhà đều ảnh hưởng đến Ngũ hành, tác động đến vận khí của những thành viên sống tại đó.

Những người sinh sống gần bãi đỗ xe cần lưu ý, vị trí đỗ xe mang nhiều Hỏa khí nên phải xác định yếu tố Hỏa ở vị trí đó có cần hay không cần cho các thành viên trong nhà và chính nó sẽ tác động đến vấn đề cát hung phong thủy nhà.

Theo đó, chỗ đỗ xe trong nhà hướng Bắc, người con trai thứ cần Hỏa thì bãi đỗ trên mang lại lợi ích cho người đó nhưng nếu người đó kỵ Hỏa thì nó sẽ tạo ra bất lợi. Cách khắc phục là đặt vật phẩm phong thủy để hóa giải. Cách thường dùng nhất là sử dụng các yếu tố Thổ để hóa giải. Đặt vật thuộc Thổ vào vị trí dùng xe là có thể hóa giải Hỏa sát.

Nếu như trong nhà có vườn hoa thì bạn nên tìm một viên đá cuội hình tròn, bề mặt nhẵn đặt vào hướng của bãi đỗ xe. Nếu nhà của bạn không đủ không gian, hãy đặt 8 viên sỏi ở bậu cửa sổ theo hàng để hóa giải Hỏa sát.

Ngoài ra, chúng ta có thể phân biệt Ngũ hành ô tô theo hãng. Cụ thể, xe Mercedes-Benz thuộc Kim Thủy, xe Nhật thuộc Mộc, Thổ, BMW thuộc Hỏa... Do đó, để lựa một chiếc xe phù hợp với mình, bạn có thể căn cứ vào Ngũ hành.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo