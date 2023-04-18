Phát hiện loài cây phong thủy sở hữu vô vàn lợi ích, vậy mà ai cũng tưởng vô dụng, có người ngỡ cỏ dại mà nhổ bỏ không thương tiếc

Loài cây này có sức sống rất mãnh liệt, tuổi thọ cao, dễ trồng, không phải chăm sóc quá nhiều. Cây có thể phát triển trong ánh nắng mặt trời đầy đủ hoặc bóng râm một phần. Mặc dù dương xỉ có khả năng chịu hạn tốt nhưng nó thích được giữ ẩm và phát triển mạnh trong đất ẩm. Cây có thể phát triển ở hầu hết các loại đất, trừ cát bãi biển. Cây nhân giống bằng bao tử nên chỉ cần bao tử bay đến nơi nào, cây mọc lên ở đó.

Cây dương xỉ có khả năng làm sạch đất, xử lý ô nhiễm hấp nhờ thu nhiều chất độc hại và chứa những chất độc hại này bên trong thân và lá.

Có hơn 12000 loài dương xỉ với kích thước và đặc điểm khác nhau, tuy nhiên có 3 loại cây dương xỉ phổ biến nhất hiện nay đang trồng tại Việt Nam đó là:

Vì vậy khi tiếp xúc sẽ không ảnh hưởng gì đến sức khỏe con người nhưng nếu dùng để ăn thì nhiều chất độc hại trong cây dương xỉ sẽ khiến cơ thể bị trúng độc và có khả năng dẫn đến ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dương xỉ có ý nghĩa như thế nào trong phong thủy

Ngoài các công dụng nổi bật về khả năng lọc không khí hiệu quả hay một loại thảo dược quý thì cây dương sỉ còn mang ý nghĩa tốt về phong thủy. Với tone màu xanh chủ đạo, mang đến một không gian tươi mới và thoải mái cho mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đặc biệt, cây dương sỉ với đặc tính dễ trông, dễ sống biểu tượng cho nghị lực sống phi thường, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nó còn mang đến vận khí tốt thu hút nhiều may mắn và tài lộc cho con người trong cuộc sống.



Chính vì thế, nhiều người đã lựa chọn cây dương xỉ để bàn làm việc hay đặt trước cửa nhà hoặc phòng khách, phát huy mọi tác dụng của cây dương sỉ trong phong thủy. Lựa chọn phù hợp cho chiếc bàn làm việc hay không gian sống của gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Cách bố trí cây dương xỉ phù hợp với phong thủy

Cây dương sỉ hiện được xem là một trong những loại cây cảnh phong thủy được lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát huy được công dụng của mình khi được bố trí ở vị trí phù hợp, đúng với mệnh của từng người. Vì thế, bạn cần phải tuân thủ các tiêu khi bố trí cây dương sỉ trong phong thủy sau:

Cây dương xỉ hợp với mệnh gì?

Cây dương xỉ hợp mệnh gì? đang là câu hỏi khiến không ít người băn khoăn khi lựa chọn cây phong thủy để bàn làm việc. Dựa vào ngũ hành tương sinh, Thổ sinh Mộc nên loại cây này phù hợp với những người mệnh mộc, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường sự nghiệp, công danh hay sắc khỏe.

Cùng với mệnh Mộc, cây dương xỉ cũng được xem là lựa chọn phù hợp cho người mệnh Thổ. Nó biểu tượng cho sự kiên cường, bền bỉ trước mọi khó khăn giống như tính cách của người mệnh này. Người mệnh Thổ ở bất kỳ độ tuổi nào, loại cây này cũng mang đến nhiều may mắn và cảm hứng trong cuộc sống và công việc. Tùy vào từng năm sinh cụ thể thì sẽ có cây dương xỉ phù hợp, mang đến nhiều may mắn và thuận lợi cho sức khỏe và công việc. Đồng thời, giúp trang trí không gian hiện hữu ấn tượng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt cây dương xỉ trong phong thủy phù hợp

Để phát huy hết mọi chức năng của cây dương xỉ trong phong thủy, bạn cần phải chú ý đến vị trí đặt cây dương xỉ. Xét một cách tổng quan của ngôi nhà, góc phong thủy tốt là góc tụ tài sẽ là vị trí thích hợp đặt chậu cây dương xỉ, vừa giúp trang trí vừa mang lại yếu tố phong thủy tốt. Tuy nhiên, phải là góc xa nhất tính từ cửa nhà chứ không phải tính theo bên trái hay bên phải.

Còn đối với góc làm việc, cây dương xỉ phù hợp với những người mang mệnh Mộc. Mà theo ngũ hành, chấn ở phương Đông thuộc hành Mộc, tốn ở hướng Nam thuộc mệnh Mộc. Do đó, khi bố trí cây dương xỉ trên bàn làm việc thì bạn nên bố trí ở các vị trí này một cách hợp lý.

Ảnh minh họa: Internet

Cách trồng cây dương xỉ trong nhà

Cây dương xỉ là cây ưa bóng râm vì vậy mà được nhiều người trồng trong nhà, trồng ở bồn, chậu treo, chậu để bàn đặt ở ban công, cửa sổ, giếng trời, sân vườn, hiên nhà, phòng làm việc…

a. Trồng cây dương xỉ trong chậu

Trong thực tế, cây dương xỉ thường được nhân giống bằng phương pháp tách gốc. Ban đầu lấy cây từ trong chậu cũ ra, tách bỏ hết phần đất dính ở gốc, rễ cây và cắt đi những gốc hỏng, những rễ thối, bị nấm, sâu bệnh cùng các lá úa, lá già.

Sau đó tách cây và rễ ra rồi trồng vào chậu mới. Dương xỉ không kén đất, tuy nhiên, cây sẽ phát triển tốt nếu được trồng trên nền đất giàu mùn, nhiều dinh dưỡng để có bộ lá đẹp.

Đất trồng cây dương xỉ bạn có thể trộn theo tỷ lệ 3 đất sạch : 3 phân trùn quế : 2 giá thể mụn dừa : 2 giá thể trấu hun. Hoặc bạn chỉ cần sử dụng đất sạch hữu cơ Sfarm chuyên cho hoa, cây cảnh.

Sau khi trồng xong phải đặt cây ở chỗ râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Ngày hôm sau, bạn có thể tưới một ít các loại phân bón kích rễ như N3M, Root 2, Bimix super root, Phân bón lá… để cây nhanh hồi phục.

b. Trồng cây dương xỉ thủy sinh

Nếu bạn trồng cây dương xỉ thủy sinh, bạn cần cố định cây giống vào giá thể hoặc vào đá, sau đó đặt vào bể thủy sinh rồi đổ nước dinh dưỡng vào bình. Đặt cây dưới bóng râm với nhiệt độ từ 15 - 35 độ C.

Sau khoảng 1 - 2 tháng thì cây đẻ nhánh, mọc rễ và phát triển thành cây mới thì bạn có thể tháo dây cố định ra.