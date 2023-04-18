Ban công là khu vực có diện tích không quá lớn nhưng lại là nơi đón ánh nắng, không khí cho ngôi nhà. Nên khi trồng cây ở ban công bạn sẽ một số khó khăn và nhược điểm nhất định.

Vào mùa hè ban công có nhiệt độ lên đến 40 độ C, do đó bạn cần lựa chọn những loại cây trồng có khả năng chịu nắng hạn tốt. Ngoài ra, mùa mưa khu vực ban công sẽ nhận nhiều nước nhất có thể dẫn đến ngập úng hoa và cây trồng.

Chính vì vậy, bạn cần chọn những loại cây vừa có khả năng chịu sự thay đổi thời tiết, ít cần đất trồng, dễ chăm sóc và phù hợp với diện tích của ban công.

Đặc biệt, ban công hướng Tây thường có gió rất mạnh. Vì vậy, khi trồng cây ban trông bạn nên chọn những loại cây chịu được sự thay đổi của thời tiết và chăm sóc chúng thật cẩn thận.



Ảnh minh họa: Internet

Những loại cây thường được trồng ở ban công

Dưới đây là 9 loại cây thường được trồng ở ban công, giúp gia chủ trấn giữ được cửa cải, biến nguy thành an, gặp nhau may mắn, bạn có thể tham khảo để trồng chúng trên ban công nhà mình nhé.

Cây sống đời

Đây là loài cây cảnh chịu nắng nóng tốt nên được nhiều gia đình trồng và xem như một vị thuốc trong nhà với công dụng làm mát, chữa bỏng ngoài da rất tốt. Cây sống đời có thân, cành đều mọng nước, cây có khả năng giữ nước tốt, sinh trưởng mạnh, tuổi thọ cao và chịu được nắng hạn cực kỳ tốt.

Cây sống đời là loại cây nhỏ nhắn nhưng với sức sống bền bỉ, khi lá rụng xuống mặt đất là mọc rễ và thành một cây con tượng trưng cho sự trường thọ, trường tồn theo thời gian. Do đó, cây thường được trồng khắp nơi để làm cảnh và là một món quà tặng vào dịp lễ, Tết.

Đối với gia đình, đặt chậu cây sống đời trong nhà như một lời cầu chúc gia đình dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Cây còn thể hiện sự sinh sôi, nảy nở và tình đoàn kết của các thành viên trong gia đình.

Ngoài ra, cây sống đời còn có màu hoa tươi tắn, sinh động và lộng lẫy không chỉ mang đến không gian tươi mát mà còn phong phú về màu sắc cho ngôi nhà của bạn.

Cây hoa hồng

Hoa hồng được người ta coi là nữ hoàng của các loại hoa. Màu sắc tươi sáng cũng những chiếc gai của nó chính là biểu tượng cho vẻ đẹp đi liền với sức mạnh. Hoa hồng trồng ở ban công, giúp hóa giải những năng lượng xấu, năng lượng tiêu cực cực kỳ hiệu quả. Chính vì thế lựa chọn hoa hồng trồng ở ban công vừa giúp làm đẹp cho căn nhà, vừa hợp với phong thủy, giúp mang lại vượng khí cho gia đình bạn.



Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa dạ yến thảo

Nếu ban công nhà bạn thuộc hướng đón nắng thì cây hoa dạ yến thảo là một lựa chọn rất phù hợp. Vừa là một loài cây ban công chịu nắng tốt, dễ sống vừa mang lại vẻ đẹp tự nhiên nơi ban công. Hoa dạ yến thảo là cây thuộc dạng thân bụi, hoa và lá đều rất mảnh mai, mềm mại, có tốc độ sinh trưởng nhanh và khả năng chịu nắng hạn rất tốt.

Loài cây này thường được trồng trong chậu đặt thành dãy ở thềm ban công hoặc treo trên giàn leo ở ban công cho hoa rũ xuống tạo nên nét đẹp nhẹ nhàng, rực rỡ và quyến rũ cho ngôi nhà của bạn. Hoa dạ yến thảo rất đa dạng về màu sắc như hồng, đỏ, tím, trắng… để bạn có lựa chọn phù hợp với ban công.

Dạ yến thảo là một loài hoa mang nhiều ý nghĩa đặc biệt và tốt đẹp. Hoa dạ yến thảo thể hiện tình yêu thuần khiết, trong sáng và mềm mại, tuy nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức sống mạnh mẽ để tiến về tương lai phía trước.

Khi ai đó gửi hình ảnh hoa dạ yến thảo đến cho bạn thì người đó đang muốn thể hiện lời nhắn nhủ yêu thương đến với bạn rằng: “Bạn sẽ luôn luôn ở trong trái tim tôi và tôi sẽ luôn luôn đồng hành cùng bạn.”

Cây ngọc kỳ lân

Đây là loại cây được coi như là biểu tượng của may mắn và quyền uy. Ngọc kỳ lân là loại cây khá đặc biệt, chúng phát triển theo hướng ngang, mang trong mình sức sống bền bỉ và mạnh mẽ. Chính vì nguồn năng lượng dồi dào mà nó mang lại nên cây ngọc kỳ lân thường được dùng ở ban công để trấn giữ nhà cửa.

Cây cọ cảnh

Cọ cảnh là loài cây khá quen thuộc trong khuôn viên của nhiều gia đình. Chúng thường được trồng trong nhà vì có dáng thanh mảnh, lá to tròn, luôn xanh tươi và xòe ra như những chiếc quạt. Cây cọ cảnh còn đạt diện cho sự thịnh vượng, tăng thêm năng lượng tích cực, giúp cho gia chủ luôn thuận lợi và suôn sẻ hơn trong công việc.

Ngoài ra, cây cọ cảnh còn có tác dụng hút các loại khí như benzen, formaldehyde giúp cho không khí trong nhà luôn trong lành, không gian thoáng đãng, giúp cho ban công luôn thông thoáng.

Cây tiên nhân cầu

Trong phong thủy nhà ở, cây tiên nhân cầu là loại cây được nhiều người ưa thích. Thân cây to, dài hoặc tròn, xung quanh mọc đầy gai. Cây tiên nhân cầu rất dễ trồng, nó có tác dụng giúp gia chủ hóa giải những vận đen, xui rủi đến từ bên ngoài, bảo vệ các thành viên trong gia đình. Loại cây này có nhiều hình dáng độc đáo và luôn tươi xanh, rất thích hợp dùng để trang trí cho khu vực ban công nhà bạn.

Cây lô hội (nha đam)

Cây nha đam là loài cây có sức sống rất mạnh mẽ, dễ trồng, dễ sống và dễ chăm sóc. Cây có thân và những chiếc lá dài nhọn mọng nước với màu xanh tươi tốt, dọc mép lá là những cái gai nhỏ li ti. Chính nhờ những đặc điểm này, nên lá ít thoát hơi nước giúp thân cây giữ nước tốt, từ đó cây chịu nóng cực tốt.

Cây nha đam không cần phải tưới nước quá nhiều, lại thích nghi tốt với ánh nắng, do đó ban công chính là nơi lý tưởng để trồng loài cây này. Trồng nha đam không chỉ làm đẹp không gian mà chúng còn mang lại nhiều lợi ích cho con người như làm đẹp da, thực phẩm sạch ngon và bổ dưỡng. Ngoài ra, cây nha đam còn được NASA công nhận là loài cây chịu nắng nóng tốt có khả năng hút khí độc hại, lọc không khí, tạo nguồn khí O2 vào ban đêm tốt nhất.

Cây lô hội có những nơi gọi là cây nha đam cũng là loại cây nhiều gia đình lựa chọn để trồng ở ban công vì chúng là loại cây dễ sống, dễ phát triển tươi tốt mà không cần tốn nhiều công để chăm sóc. Lá của nha đam xanh mướt, dày dặn và mọng nước giúp hút đi các nguồn khí xấu như aldehyde formic, cacbonic… trả lại cho căn nhà bạn nguồn không khí trong lành và nguồn năng lượng mang đến tài lộc cho gia chủ.



Ảnh minh họa: Internet

Cây đỗ quyên

Cây đỗ quyên là biểu tượng cho tình yêu, biểu tượng cho sự ấm áp, hòa thuận cho gia đình. Hoa đỗ quyên có màu sắc tươi sáng, nhẹ nhàng, màu tím, phớt hồng… và có mùi hương nhẹ tạo cảm giác thoải mái cho gia chủ. Chính vì là loại cây có gai nên cây đỗ quyên còn tác dụng giúp hóa giải phong thủy xấu ở khu vực ban công và mang đến cho gia đình nhiều tài lộc.

Trên đây là những loại cây thích hợp trồng ở ban công, vừa giúp làm đẹp cho căn nhà vừa có tác dụng xua đuổi vận xui, mang đến điều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hy vọng bạn có thể lựa chọn cho ban công nhà mình một loại cây cảnh phù hợp nhất nhé.

Cây vạn tuế

Cây vạn tuế không chỉ làm cho khuôn viên ban công đẹp, xanh mát mà còn là loài cây cảnh chịu nắng nóng thể hiện sự sang trọng và uy hùng. Cây có đặc điểm từ thân cho đến cành đều có gai, lá cây nhọn, ưa sáng, sống và thích nghi với trời nắng nóng ở nhiệt độ cao. Dù ngoài trời nắng nóng, cây vạn tuế vẫn sinh trưởng và phát triển tốt, lá cây vẫn bung xòe , xanh mát rất đẹp mắt.

Với dáng đứng uy nghi cùng với sự sống mãnh liệt, cây vạn tuế trong phong thủy tượng trưng cho sự kiên trì, bền bỉ để vươn đến sự thành công trong cuộc sống.

Ngoài ra, cây vạn tuế còn tượng trưng cho sự trường thọ, vĩnh cửu, bởi cây có tuổi thọ rất cao. Cây vạn tuế thường được sử dụng để tặng cho người thân với mong muốn người thân được sống lâu, đắc đại thọ.

Chính vì sự thích nghi với thời tiết nắng nóng và nhiệt độ nên loài cây này được nhiều gia đình chọn làm cây chịu nóng trồng trước cổng, ngoài ban công, khuôn viên trường học,...

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.