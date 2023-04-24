Tình cảm gia đình ngày càng đi xuống nếu trong nhà có những món đồ phong thủy đang ngấm ngầm phá hoại, rút cạn may mắn của gia chủ

Thảm lau chân là một trong những món đồ chứa nhiều bụi bẩn, vi khuẩn nhất trong mọi gia đình. Mặc dù đã vệ sinh, giặt thảm thường xuyên nhưng bạn vẫn nên sắm cho gia đình những chiếc thảm mới để loại bỏ vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của người thân.

Trong phong thủy nhà ở, không cần phải điều gì bạn cũng đi hỏi các chuyên gia phong thủy mới là đúng. Có những việc đơn giản, trong tầm tay của bạn giúp thay đổi tài vận. Ví dụ như nếu bạn vẫn còn để đồ vật gây ra lỗi phòng thủy sau trong nhà thì tài sản trong nhà dần dần tổn hại khiến tiền bạc thất thu, kinh doanh xuống dốc, khó khăn trong việc tích lũy tài sản.

Nhiều người giữ hoa khô như là món đồ để được lâu, đỡ phải thay hoa tươi. Bên cạnh đó có những người giữ bó hoa khô kỷ niệm mà không biết nó đang mang năng lượng xấu cho ngôi nhà của bạn. Hoa khô, cây chết gây ảnh hưởng không tốt đến phong thủy, người sống trong ngôi nhà, bởi chúng đại diện cho những nguồn năng lượng yếu và trì trệ, liên quan đến sự chết chóc. Cây chết là dấu hiệu của sự tàn lụi về sức khỏe và tài chính.

Không những vậy, theo quan niệm phong thủy, thảm lau chân được đặt ở trước cửa nhà cũng là cách thể hiện lối sống của gia chủ. Thảm sạch sẽ tinh tươm sẽ đón tài lộc vào nhà, mang đến nhiều may mắn cho gia chủ. Chính vì vậy, hãy thay mới thảm lau chân trong nhà bạn trước thềm năm mới.

Dù là cây trồng trong nhà hay ngoài trời thì cũng cần chăm sóc kỹ lưỡng và chu đáo.

Ảnh minh họa: Internet



Thức ăn hỏng, ôi thiu

Thức ăn là nguồn năng lượng của con người, là biểu tượng của sự sung túc, no đủ, tình yêu. Do đó, việc chứa trong tủ lạnh nhiều thức ăn cũ không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới sự giàu có và nguy hại cho các mối quan hệ bạn đang sở hữu.

Hãy dọn tủ lạnh của mình trung bình một tuần một lần, loại bỏ tất cả những món đồ đã quá hạn, cũ.

Với việc thực hiện đều đặn công việc này, bạn sẽ thấy dễ dàng hơn trong việc thể hiện tình cảm của mình với người khác và việc nhận lại sẽ không còn là trở ngại lớn nữa. Nhờ đó mà những mối quan hệ của bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

Gương, bát bị vỡ

Gương, bát đĩa bị vỡ thì không còn giá trị sử dụng, nên vứt ngay, chớ nên để trong nhà quá lâu vì theo quan niệm cũ đó là điềm gở, báo hiệu những việc không hay sắp đến.

Nếu lỡ tay làm vỡ gương, bát đĩa thì đừng để lâu trong nhà, cũng không nên vứt vào thùng rác hay ngoài đường. Hãy gói vào một túi giấy bóng đem chôn xuống lòng đất ở xa nhà, như vậy điềm gở mới được hóa giải triệt để.

Ảnh minh họa: Internet

Trữ quá nhiều đồ không cần thiết trong nhà

Nhiều người có thói quen giữ chai nước, dầu ăn, nước mắm, dầu gội,…sau khi dùng hết đã không được gom gọn đúng cách mà vứt đống trong nhà. Nhiều gia đình cứ hay có thói quen vứt theo đống để chờ nhiều lên mới bán. Bạn bán được chút tiền lẻ nhưng vô tình để tiền tài lớn hao hụt.

Theo quan niệm phong thủy, bạn đang chứa quá nhiều đồ "rỗng" trong nhà. Vật thì nhiều nhưng giá trị là trống rỗng, chẳng có bao nhiêu, cản đường tiền tài khác đang tìm đến nhà bạn.

Đống ve chai gây cảm giác khó chịu cho chủ nhân, đôi khi bạn không để ý có thể vấp phải đống ve chai rồi bị té. Bạn cứ luôn tất bật với công việc nhưng lại bị rối bởi những vật lộn xộn trong nhà dễ gây ảnh hưởng tâm trạng, khó bề làm ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Chăn, gối cũ, khăn mặt cũ

Có thể bạn không để ý nhưng ngoài quần áo cũ, đồ dùng cũ khác thì gối cũ, khăn mặt cũ cũng làm tổn hại tới vận may của gia đình bạn đấy. Đó là những đồ bạn tiếp xúc thường xuyên, mỗi sáng và mỗi tối khi về nhà nên năng lượng của nó ảnh hưởng trực tiếp đến bạn theo một cách nào đó. Do đó, chớ nên chủ quan.

Đó là chưa kể đến việc hững sợi bông mềm mại thấm hút nước tốt cũng là môi trường cho các vi khuẩn sinh sôi. Theo nghiên cứu về hen suyễn, dị ứng và miễn dịch học ở Mỹ, khoảng 10% người Mỹ bị dị ứng và mẫn cảm với bụi có xu hướng lưu lại trong gối cũ. Điều tương tự xảy ra từ nệm cũ, khăn mặt cũ và chăn.

Ảnh minh họa: Internet

Lịch cũ

Tương tự như đồng hồ, những cuốn lịch tượng trưng cho thời gian đang trôi chảy, sự luân chuyển của ngày, tháng, năm. Nếu để lịch cũ trong nhà, càng lâu càng ảnh hưởng lớn tới tài vận, gây ra sự trì trệ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc làm ăn của gia đình.

Nếu bạn đã chăm chỉ, vất vả làm ăn nhưng không thấy kết quả gì, thậm chí ngày càng nghèo đi thì nên kiểm tra xem trong nhà mình có lịch cũ không để gom chúng và vứt đi.

Hơn nữa, để đảm bảo mọi việc được thuận buồm xuôi gió, cứ hết 1 ngày bạn nên xé bỏ tờ lịch cũ và khi hết 1 năm thì nên thay bằng cuốn lịch mới ngay.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng hồ chết

Một trong những đồ vật gây ra lỗi phong thủy ảnh hưởng tới tài lộc của các gia đình đó là đồng hồ chết. Đây là một trong những cách treo đồng hồ không đúng phong thủy

Đồng hồ chỉ thời gian, cho sự sống, nên đồng hồ ngưng hoạt động mang hàm nghĩa sự sống cũng ngưng lại. Do đó, một chiếc đồng hồ chết có ý nghĩa là không may mắn, mất mất, thậm chí là tang tóc.

Do đó, tốt hơn hết là đừng để đồng hồ chết trong nhà quá lâu. Nhưng nếu bạn lưu luyến vì nó là đồ kỷ niệm, đồ đắt tiền thì bạn nên mang chúng đi thay pin, sửa lại ngay lập tức để mang lại năng lượng tươi mới cho các thành viên trong gia đình bạn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.