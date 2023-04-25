Mẹo bài trí 'cá chép phong thủy' giúp tiền vô như nước, của cải đầy nhà, con đàn cháu đống

Nhà đẹp 25/04/2023 19:05

Tượng cá chép là một trong các vật phẩm phong thủy phổ biến, đặt ở trong nhà sẽ khiến cho gia chủ ngày càng vượng phát. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bài trí tượng cá chép đúng phong thủy. Xem qua bài viết này ngay!

1. Cá chép phong thủy là gì?

Mẹo bài trí 'cá chép phong thủy' giúp tiền vô như nước, của cải đầy nhà, con đàn cháu đống - Ảnh 1Cá chép phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Cá chép trong phong thủy là loài cá mang lại may mắn, tài lộc cho mỗi gia đình, đặc biệt là trong lĩnh vực học hành, thi cử và cầu tự con cái.

Đối với người Nhật, Cá chép còn được gọi là cá Koi - loài cá có nghị lực sống mãnh liệt, được xem là quốc ngư, biểu hiện cho tính kiên nhẫn, sự thân thiện của người dân ở quốc gia này. 

2. Ý nghĩa của cá chép phong thủy

Cá chữ Hán là “ngư” – âm đọc là ” Yu” đồng âm với “dư” 餘 (dư dả). Do vậy, cá chép là vật phẩm phong thủy biểu trưng cho sự dư dả. 

Mẹo bài trí 'cá chép phong thủy' giúp tiền vô như nước, của cải đầy nhà, con đàn cháu đống - Ảnh 2
Ý nghĩa của cá chép trong phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ý nghĩa tượng trưng, tượng cá chép còn mang nhiều ý nghĩa sâu xa khác:

Biểu tượng của sự may mắn trong học hành và thi cử: Hình ảnh con cá chép khi cố gắng vượt qua cửa Vũ Môn để có thể tiến hóa thành rồng cũng sẽ tương ứng với việc học sinh viên vượt qua những những kỳ thi quan trọng khẳng định năng lực cũng như là để thành công và phát triển.

Biểu tượng của tiền tài và danh vọng: Cá chép là loài cá nhảy rất giỏi có thể nhảy qua cửa long môn để hóa thành rồng thì cũng sẽ là tượng trưng cho sự thăng quan, tiến chức trong công việc.

Biểu tượng của sự kiên trì, nhẫn nại: Được biết, trong sự tích cá chép hóa rồng thì có rất nhiều con vật khác nhau cũng tham gia thử thách nhưng tất cả chỉ có thể vượt qua cửa ải thứ nhất và thứ hai, không đủ sức cũng như sự kiên trì để vượt cửa ải cuối cùng như cá chép.

Biểu tượng hạnh phúc trong hôn nhân: Trong phong thuỷ cá chép là biểu tượng của âm dương, là đại diện cho người nam và người nữ. Chúng ta thường bắt gặp hình ảnh của một cặp cá chép chứ không phải một con riêng biệt.

Biểu tượng cầu con đàn cháu đóng: Cá chép là loài cá đẻ một lúc rất nhiều trứng, cũng đồng nghĩa với việc sinh con đàn, cháu đóng.

Với người Nhật Bản họ rất ưa chuộng xăm hình cá chép lên cơ thể vì theo quan niệm ho cho rằng hình xăm đó sẽ giúp xua tan tà khí.

3. Cách bài trí cá chép phong thủy

Đối với tranh cá chép:

Mẹo bài trí 'cá chép phong thủy' giúp tiền vô như nước, của cải đầy nhà, con đàn cháu đống - Ảnh 3Mẹo bài trí 'cá chép phong thủy' giúp tiền vô như nước, của cải đầy nhà, con đàn cháu đống - Ảnh 4
Tranh cá chép phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Tranh cá chép nên được treo ở vị trí các lợi trong phòng khách gia đình, không chỉ mang đến vẻ đẹp cho ngôi nhà mà còn giúp đem lại may mắn và tài lộc cho gia chủ.

Không nên treo tranh cá chép hoá rồng ở các hướng tương khắc là hướng Nam hoặc hướng Tây Bắc. 

Các bạn cũng có thể treo trong phòng học, phòng làm việc để nhắc nhở con trẻ, gia chủ cố gắng vươn lên và gặp được nhiều may mắn trong học tập cũng như công danh, sự nghịêp.

Đối với tượng cá chép:

Mẹo bài trí 'cá chép phong thủy' giúp tiền vô như nước, của cải đầy nhà, con đàn cháu đống - Ảnh 5
Tượng cá chép phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tượng cá chép trong phòng khách: Phát huy khả năng hút được nhiều vận may, tiền tài và sức khỏe, bởi nơi đây là hội tụ nhiều vận khí của gia đình.

Đặt tượng ở bàn làm việc: Tăng cường khả năng tập trung, sáng tạo, góp phần tạo dựng sự thành công trong sự nghiệp, thăng quan tiến chức, tạo được niềm tin và tình cảm yêu mến của đồng nghiệp.

Đặt tượng gỗ cá chép hóa rồng tại bàn học: Giúp việc học diễn ra suôn sẻ, luôn gặp may mắn, chủ nhân sáng tạo, có ý chí vươn lên, thi cử đỗ đạt, hiển vinh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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