Ý nghĩa cây kim tiền trong phong thủy nhà ở, các mẹo 'thu hút tài lộc' từ loại cây này mà không phải ai cũng biết

Cây kim tiền còn được gọi là cây kim phát tài, cây phát tài, kim tiền phát lộc có nguồn gốc từ Châu Phi. Là loài cây cảnh dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, thường phổ biến trang trí trong không gian nhà hoặc văn phòng. Người ta tin rằng trồng cây kim tiền trong nhà sẽ đem lại sư may mắn, giàu có và thuận hòa cho gia chủ, giúp họ thăng tiến trong công việc.

Nhắc đến tên của cây kim tiền cũng đã thể hiện được ý nghĩa của bản thân. Cây Kim tiền mang đến cho gia chủ về tài lộc, may mắn, tiền tài, phú quý, giàu sang, sung túc, thịnh vượng.

Từ “Kim” có nghĩa là phát tài, “Tiền” có nghĩa là giàu sang Phú Quý. Đặc biệt khi cây Kim tiền ra hoa đại diện vận may của gia chủ ngày càng phát, tiền tài, lợi lộc, may mắn cũng ngày càng nhiều.

Thêm vào đó, những chiếc lá dày, xanh mướt của cây có tác dụng rất tốt trong việc lọc bụi bẩn của bầu không khí, trả lại một không gian trong lành cho ngôi nhà của bạn.

Trồng cây trong nhà cũng giúp chúng ta cảm thấy thư giãn, thoải mái, giải tỏa căng thẳng sau những áp lực mệt mỏi do công việc.

3. Đặt cây kim tiền ở đâu trong nhà

Trong phòng khách:

Đặt cây kim tiền trong phòng khách thu hút tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách là vị trí trung tâm của mỗi ngôi nhà, là bộ mặt của gia chủ, nơi sinh hoạt chung của cả gia đình và cũng là nơi tiếp đãi khách khứa, đặt ở đây phát huy được cả hai tác dụng là làm đẹp không gian và cải thiện phong thủy.

Vị trí thích hợp nhất để đặt cây Kim Tiền trong phòng khách là ở cung tài lộc. Nếu chọn đúng vị trí này thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được con đường làm ăn, sự nghiệp của mình gặp nhiều may mắn, thuận lợi hơn nhiều.

Trong phòng làm việc, trên bàn làm việc:

Đặt cây kim tiền trong phòng làm việc - Ảnh minh họa: Internet

Đặt cây Kim Tiền ở nơi bạn làm việc sẽ có tác dụng phong thủy thúc đẩy vận may, khiến công việc của bạn gặp nhiều điều như ý muốn.

Bên cạnh đó, loài cây này sẽ có tác dụng thanh lọc bầu không khí, giúp bạn cảm thấy sảng khoái, thoải mái hơn. Đôi mắt mệt mỏi do tiếp xúc nhiều với giấy tờ, tài liệu và màn hình vi tính cũng sẽ được thư giãn khi bạn nhìn ngắm cây Kim Tiền.

Ngoài ra, sức sống mãnh liệt của cây Kim Tiền chắc chắn sẽ truyền cho bạn một nguồn năng lượng tích cực, khiến bạn sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Nơi có ánh sáng phù hợp:

Đặt cây kim tiền nơi có ánh sáng phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Dù cây Kim Tiền không nhất thiết phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, tuy nhiên, bạn cũng nên cung cấp cho cây một lượng ánh sáng đầy đủ, có như vậy thì cây sẽ sinh trưởng và phát triển tốt hơn nhiều. Các vị trí khá thích hợp để đặt cây là trên ban công, khung cửa sổ.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.