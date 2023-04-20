Vợ chồng lục đục chỉ vì phạm "đại kỵ" khi chọn màu sơn cho ngôi nhà, thay đổi ngay nếu không muốn gia đình tan vỡ

Trong phong thủy , màu đỏ là một trong những màu dễ gây kích thích nhất, rất dễ thu hút sự chú ý của mọi người, tăng tốc độ chức năng của cơ và tuần hoàn máu, tăng huyết áp, kích hoạt sóng não.

Về lâu về dài, mối quan hệ hôn nhân sẽ ngày càng căng thẳng, thậm chí có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vãn nổi.

Nếu dùng màu đỏ làm màu chủ đạo trong nhà sẽ dễ khiến vợ chồng hay lo âu, mất ngủ. Bên cạnh đó còn khiến mâu thuẫn vợ chồng trầm trọng hơn, 2 ngày thì cãi nhau nhỏ, 3 ngày thì cãi nhau to.

2. Màu lam đậm

Những ngôi nhà được bao phủ bằng màu lam đậm, thì qua một thời gian dài sẽ vô tình sản sinh ra âm khí nặng nề cho ngôi nhà của bạn. Khi đó sẽ dễ dẫn đến tình trạng tính cách của các thành viên trong gia đình bạn cũng dễ thay đổi theo, trở nên tiêu cực hơn và gia đình thiếu đi sự bình an. Từ đó cũng khiến cho tình cảm vợ chồng trở nên rạn nứt.

Không nên sơn màu lam đậm - Ảnh minh họa: Internet

3. Màu hồng

Màu hồng là màu đại hung, khiến cho tâm tình con người nóng nảy, dễ sinh cãi cọ, xích mích. Đặc biệt là vợ chồng mới cưới, để tạo không khí lãng mạn trong phòng, màu hồng thường là sự lựa chọn hàng đầu.

Không nên sơn màu hồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, qua một thời gian, tâm trạng hai người sẽ có những bí bách không rõ tại sao, dễ mâu thuẫn, cãi lộn, thậm chí là li hôn. Màu này cũng dễ gây ra các bệnh về thần kinh.

4. Màu cam

Màu cam là màu tràn đầy sức sống và nhiệt huyết. Tuy nhiên phòng ngủ là nơi để mọi người nghỉ ngơi cần không khí yên tĩnh, vì vậy nếu sử dụng quá nhiều màu cam trong phòng ngủ sẽ khiến con người trở nên bồn chồn, không thể tĩnh tâm.

Không nên sơn màu cam - Ảnh minh họa: Internet

Các cặp vợ chồng ở trong môi trường quá nhiều màu cam không những không được nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn gây tổn hại đến tình cảm vợ chồng, không có lợi cho tâm trạng của cả vợ lẫn chồng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.