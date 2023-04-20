Trâu phong thủy: Vận thế xoay chuyển, tài lộc đầy nhà

Trâu là loài vật có tính cách hiền hòa, làm việc chăm chỉ, chẳng nề hà gian khổ, là biểu tượng của sự an lành, no đủ. Trâu trong 12 con giáp là Sửu, trong sơ đồ bát quái là quẻ khôn, chủ về đất đai, mang đến sự thịnh vượng, bền vững.

Trâu phong thủy có công dụng rất lớn đối với vận thế, tài lộc cũng như phúc khí của con người. Vì thế nó được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống, hơn hẳn là gia chủ đang theo lĩnh vực tài chính, bất động sản .v.v.

Trâu có dáng tồn tại vàng, bốn chân chắc khỏe tương tự hình ảnh cột nhà có thể chống đỡ được những trận cuồng phong. Khí thế toát ra từ trâu giống như đang sẵn sàng để đối mặt với mọi điều có thể xảy đến, tâm thế vượt qua mọi khó khăn, thiếu thốn để hướng đến thành công.

Ý nghĩa của Trâu phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ có thể đặt trâu phong thủy trong nhà nếu muốn vạn sự như ý, tăng lên cát khí, xua đuổi tiểu nhân, trấn trạch trừ tà. Theo phong thủy, chú trâu sẽ giúp cho vận trình Thứ Tài của gia chủ ngày càng hanh thông nên rất phù hợp với những người làm hai công việc cùng lúc.

3. Cách bài trí Trâu phong thủy

Các loại Trâu phong thủy - Ảnh minh họa: Internet

Nơi đặt trâu phong thủy tốt nhất thường được gia chủ bài trí tại phòng khách, bàn làm việc, văn phòng làm việc, nơi các vượng tinh như: Lục Bạch, Bát Bạch phối chiếu và phải đặt ở hướng Bắc hoặc hướng Đông Bắc.



Đặt trâu phong thủy ở phòng khách giúp vượng tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tượng trâu ở văn phòng, ở vị trí chính giữa trên bàn làm việc hoặc trên giá sách để sự nghiệp thăng tiến, tăng lương nhanh chóng.

Đặt Trâu phong thủy ở phòng làm việc để sự nghiệp thăng tiến, tăng lương nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu muốn chiêu tài, nên đặt trâu ở nơi gần cửa ra vào, đối cửa chính hoặc đối cửa sổ đều được. Muốn trấn hung hóa sát, bổ khuyết cầu an thì đặt trâu ở nơi khuyết góc trong nhà.

Những người đang trong giai đoạn khởi nghiệp hoặc đang gặp thiếu thốn trong công việc nên đặt trâu phong thủy trong ngăn bàn, ngăn kéo. Điều này sẽ giúp tài lộc của gia chủ thêm vững chắc, tiền bạc và vận may ào ào kéo về.

Đặc biệt, tránh đặt tượng Trâu cạnh nhà vệ sinh hay những nơi xú uế, bàn học, ban thờ, những nơi hung tinh Nhị Hắc, Tam Bích chiếu đến. Tránh đặt vị trí trâu ở hướng Nam, hướng Tây Nam.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.