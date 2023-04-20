Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ

Nhà đẹp 20/04/2023 11:57

Tượng Phật Quan Âm là một trong các vật phẩm phong thủy phổ biến nhất hiện nay. Tuy nhiên, ít ai biết được hết tất cả ý nghĩa của vật phẩm này cũng như cách bài trí như thế nào để đem lại điềm lành.

1. Nguồn gốc Phật Quan Âm

Trong lịch sử, văn học, hay trong kinh sách nhà  Phật, Phật Quan Âm được xem là vị Bồ Tát có sức mạnh nhất, chỉ sau Phật Tổ.
Quan Âm là vị Bồ Tát phổ độ chúng sinh và là Bồ Tát tượng trưng cho tinh thần của Phật giáo Đại thừa, luôn giúp đỡ và giác ngộ người khác. Điều này càng làm tăng lòng sùng kính của người theo đạo Phật đối với Quán Âm.

Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 1
Nguồn gốc của Phật Quan Âm - Ảnh minh họa: Internet

Theo 1 truyền thuyết Phật Giáo, những ai khi đã tu thành chánh quả sẽ đạt được tới cảnh giới ngũ giác đồng quy, tức 5 giác quan hòa làm một, giúp họ có thể dùng tai để “thấy”, mắt để “nghe” và lưỡi để “ngửi”. Khi đó, họ sẽ được trao cho danh xưng là Quan âm, Quan Thế âm hay Quán Thế âm.

2. Ý nghĩa của tượng Phật Quan Âm trong phong thủy

Phật Bà Quan Âm được tạc bằng nhiều chất liệu khác nhau: ngọc, đá quý, đồng, vàng, thạch cao… Nhưng để lưu giữ được vẻ đẹp nguyên thủy của Phật bà quan âm thì ta không thể nào không nói tới hình tượng quan âm bằng đá. Được con người sử dụng rất nhiều vào việc thờ cúng ở đình chùa, miếu…. với ý nghĩa đem lại điều bình an.

Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 2Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 3Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 4
Tượng Phật Quan Âm được chế tác từ nhiều chất liệu khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Theo quan điểm phong thủy, Quan Thế Âm là người có tâm địa lương thiện, yêu thương tất cả nhân loại, không chấp nhận mọi người đối xử với mình ra sao, không để tâm, không oán thù, luôn vị tha, bao dung cho tất cả tội lỗi, luôn lắng nghe, chia sẻ nỗi khổ đau cho nhân loại.
Vì vậy, Tượng Phật Quan Thế Âm luôn là biểu tượng của sự bình an, lòng thánh thiên, bác ái, hướng phật, đem tới sự may mắn cho gia chủ.

Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 5
Ý nghĩa tượng Phật Quan Âm - Ảnh minh họa: Internet

3. Cách bài trí tượng Phật Quan Âm

- Đặt tượng ở nơi trang nghiêm như phòng thờ hoặc các vị trí trên cao, ở giữa nhà và hướng ra cửa chính để tỏ lòng thành kính đối với tấm lòng từ bi của Phật Quan Âm.

Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 6
Đặt tượng Phật Quan Âm ở nơi trang nghiêm - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên đặt tượng Quan Thế âm cùng các tượng Đức Phật khác để tránh làm giảm nghĩa phong thủy của tượng Phật.

- Tuyệt đối không đặt tượng Phật Quan âm cùng những tượng thần khác, vì Quan Thế âm Bồ Tát vốn là 1 vị Phật ăn chay nên việc cúng đồ mặn chung với nhiều tượng thần sẽ không tạo được sự trang trọng.

Ý nghĩa Tượng Phật Quan Âm trong phong thủy và cách bài trí đem lại điềm lành cho gia chủ - Ảnh 7
Không nên đặt tượng Phật Quan Âm với tượng các thần khác - Ảnh minh họa: Internet

- Tối kỵ các hướng đặt tượng Quan âm quay vào những nơi riêng tư như phòng vệ sinh, bàn ăn hay phòng ngủ vì sẽ không được trang nghiêm, ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia đình.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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