Thần tài chạy mất, xui xẻo ập đến, làm mãi vẫn nghèo vì những thói quen đặt các đồ vật này đặt trước cửa nhà

Cửa nhà trong phong thủy được xem là mặt tiền của ngôi nhà, là nơi thu hút tài lộc và vượng khí xung quanh vào nhà. Nếu trước cửa nhà không sạch sẽ, bày biện linh tinh thì rất gây bất lợi cho tài lộc vào nhà.

Ngoài ra, cửa chính cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất hành của người trong gia đình nên gia chủ nên quan tâm, phải giữ cho khu vực cửa nhà luôn sạch sẽ, thoáng mát. Nếu cứ chất những đồ vật linh tinh trước cửa nhà thì rất dễ ngăn chặn con đường tài lộc của gia đình và mang lại nhiều xui rủi.

Không có hoa tươi thì gia chủ cũng chớ nên đặt hoa giả trước cửa nhà vì một số điều cấm kỵ sau.

Nếu chọn hoa giả chẳng khác nào đại diện cho “có hoa mà không có quả”. Không có sinh khí, gia chủ khó mà phát triển được. Trước cửa phải giữ sao cho đầy sinh khí để thần Tài còn đến cửa gửi tiền.

Tốt nhất nên đặt một số loại cây xanh, hoa lá vì nó cũng có tác dụng thanh lọc không khí trong nhà chứ không đơn giản là tác dụng đối với phong thủy.

Nên đặt hoa tươi thay vì hoa giả trước cửa nhà. Ảnh minh họa: Internet

3. Không đặt gương trước cửa nhà

Gương có tác dụng phản chiếu mọi sự vật, tài lộc cũng vậy. Cửa nhà là nơi tụ tài của mọi gia đình, là con đường duy nhất để Thần tài ghé thăm, khi bạn đặt gương ở đây sẽ khiến thần Tài vội vàng quay gót khiến gia chủ khó mà làm ăn phát đạt. Bước vào nhà đã gặp gương phản chiếu, tài lộc sẽ bị phản chiếu theo và bay ra bên ngoài hết.

Đặc biệt, nếu gia chủ làm kinh doanh, nếu đặt gương như vậy sẽ dễ dẫn đến việc hao tán tiền của.

Không đặt gương trước cửa nhà. Ảnh minh họa: Internet

4. Không đặt chổi trước cửa nhà

Chổi quét nhà là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Cây chổi sẽ giúp bạn quét dọn cả căn nhà, loại bỏ bụi bẩn, xua tan khí xấu nhưng để nó sai chỗ thì rước thêm xui xẻo.

Nhiều gia đình hay có thói quen để chổi quét nhà bên cạnh cửa, hoặc treo gần cửa sau mỗi lần dọn dẹp, thói quen tưởng chừng như vô hại nhưng thực ra rất có hại.

Nếu để chổi ở hai bên cửa nhà sẽ khiến không khí vào nhà mang theo luồng khí ô uế từ chổi, ảnh hưởng đến tài vận của gia đình.

Không đặt chổi trước cửa nhà. Ảnh minh họa: Internet

5. Không đặt các vật sắc nhọn hướng thẳng vào cửa nhà

Mọi luồng khí sẽ đi qua cửa chính để vào ngôi nhà của bạn nhưng nếu bị góc nhọn chiếu thẳng vào cửa sẽ khiến cho sát khí tăng nặng, rất khó hóa giải. Điều này đẫn dến các thành viên trong gia đình phải đau ốm liên miên, làm việc gì cũng thất bại, khó khăn, may mắn không bao giờ có.

Gia chủ có thể hóa giải sát khí bằng cách là treo kính cầu lồi ở cửa, cạnh cửa để cây cảnh...

6. Không để giày dép lộn xộn trước cửa nhà

Ngoài việc ảnh hưởng đến mỹ quan ngôi nhà thì việc để giày dép lộn xộn trước cửa nhà cũng gây ra nhiều bất lợi đối với phong thủy ngôi nhà.

Chúng ta đi khắp nơi mỗi ngày, vì thế giày dép cũng là một trong những đồ vật ô uế nhất, bắt buộc phải rửa sạch sẽ thường xuyên. Giày dép bẩn để trong nhà hoàn toàn không hợp vệ sinh.

Rất nhiều gia đình đặt tủ đựng giày ở cửa chính, ý này khá hợp lý, bởi vì sau khi đóng cửa tủ rồi có thể ngăn cản khí bẩn vào qua cửa chính. Làm như thế cũng để lại ấn tượng tốt cho người khác và giúp chúng ta dễ dàng ra vào hơn.

Không để giày dép lộn xộn trước cửa nhà. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.