Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc

Nhà đẹp 08/04/2023 15:54

Khi chọn nhà, các gia chủ đều rất quan tâm đến phong thủy nhà ở làm sao cho phù hợp với cung mệnh của mình. Như vậy, người mệnh Thổ nên chú ý những điều gì để có thể ăn nên làm ra, thuận lợi trong mọi việc.

I. Giới thiệu về người mệnh THỔ

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 1

1. Năm sinh của người mệnh THỔ 

- Canh Ngọ (1990, 1930)

- Canh Tý (1960, 2020)

- Tân Mùi (1991, 1931)

- Tân Sửu (1961, 2021)

- Kỷ Mão (1939, 1999)

- Bính Thìn (1976)

- Mậu Dần (1938, 1998)

- Đinh Tỵ (1977)

- Kỷ Dậu (1969)

- Bính Tuất (1946)

- Mậu Thân (1968)

- Đinh Hợi (1947).

2. Tương sinh - tương khắc của người mệnh THỔ 

Mệnh Thổ hợp với mệnh Hỏa và mệnh Kim.

Hỏa sinh Thổ, Hỏa  đốt cháy mọi thứ thành tàn tro, chuyển hóa về với đất.

Thổ sinh Kim, Thổ là nơi để yếu tố Kim xuất hiện

Mệnh Thổ khắc mệnh Mộc và mệnh Thủy

Mộc khắc Thổ, nhưng Mộc sẽ bị gầy yếu nếu quá nhiều Thổ.

Thổ khắc Thủy, nhưng Thổ sẽ bị cuốn đi nếu Thủy quá nhiều.

II. Phong thủy nhà ở hợp người mệnh THỔ

1. Hướng nhà tốt

Mệnh thổ thuộc Tây tứ trạch, do đó các hướng thuộc Tây tứ trạch sẽ tốt cho người mệnh Thổ. Các hướng thuộc tây tứ trạch là hướng Nam, Tây Nam và Đông Bắc.

Gia chủ mệnh Thổ nên xây dựng nhà theo hướng Nam để có được vận khí tốt. Bởi vì hướng Nam khá tốt và rất phù hợp. Vì trong ngũ hành, Nam thuộc Hỏa, mà Hỏa lại sinh Thổ. Điều này sẽ giúp cho gia chủ có lộ trình thăng tiến, sự nghiệp thành đạt, nhà cửa sung túc, đủ đầy, ấm no.

2. Màu sắc nhà ở

Theo ngũ hành, thổ là màu vàng nên có thể sử dụng những  màu tông vàng để trang trí như vàng cam, vàng đất… Ngoài ra, theo nguyên lý tương sinh, màu đỏ, tím và hồng cũng là màu phong thủy cho mệnh thổ.

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 2

 

Do Thổ hợp với mệnh Kim nên màu trắng cũng rất phù hợp để người mệnh Thổ sử dụng. Tuy nhiên, gia chủ mệnh Thổ không nên lạm dụng màu trắng quá nhiều. Đặc biệt, các màu như xanh lá cây hay xanh lục là màu mà gia chủ mệnh Thổ tuyệt đối không nên dùng.

3. Thiết kế, bài trí

Phòng khách:

Phòng khách được nhiều gia đình rất coi trọng và để tâm bài trí. Vì đây là nơi để tiếp khách, cũng như đón nhiều luồng khí mới cho căn nhà. Do đó, gia chủ mệnh Thổ nên lưu ý cân nhắc lựa chọn những gam màu như: vàng, vàng đất hay màu nâu để ốp tường và trang trí cho phong khách.

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 3
Phòng khách cho người mệnh Thổ. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, đối với các vật trang trí điểm xuyết thêm. Gia chủ có thể dùng các màu thuộc hành Hỏa như: màu đỏ, màu tím để tăng nét nổi bật cho không gian.

Màu vàng nên được chọn là màu chủ đạo vì màu vàng biểu hiện cho sự phú quý, giàu sang, giúp cho gia chủ mệnh Thổ phát triển hơn về đường công danh, sự nghiệp. 

Phòng ngủ:

Phòng ngủ cũng là một không gian quan trọng có ảnh hưởng nhiều đến tài vận chung của ngôi nhà. Do đó, việc xác định hướng phù hợp cho căn phòng cũng là điều mà gia chủ nên đặc biệt lưu ý. Các hướng thuộc hành Hỏa như là: hướng Nam, hướng Tây Nam hoặc Đông Bắc tương sinh trực tiếp với bản mệnh. Đặt giường quay theo các hướng này sẽ giúp cho gia chủ thuận lợi và may mắn hơn trong cuộc sống.

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 4
Phong ngủ cho người mệnh Thổ. Ảnh minh họa: Internet

Đối với màu sắc, gia chủ mệnh Thổ nên lựa chọn các vật dụng trang trí có màu hồng, màu đỏ, màu tím cho căn phòng thêm thoải mái hơn.

Phòng bếp:

Là nơi sinh hoạt chung của gia đình, đại diện cho sự đầm ấm và hạnh phúc, phòng bếp cũng là nên gia chủ nên đặc biệt quan tâm. Gia chủ mệnh Thổ nên sử dụng các màu như màu đỏ, màu tím và màu hồng để trang trí cho phòng bếp vì đó là các màu đem lại may mắn. Tuy nhiên, đây lại là những màu chói, nếu như sắp xếp không khéo léo sẽ vô tình tạo nên cảm giác khó chịu.

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 5
Phòng bếp cho người mệnh Thổ. Ảnh minh họa: Internet

4. Chất liệu và vật trang trí

Chất liệu hợp với những tuổi mệnh Thổ là đất sét, gạch, sành sứ, betong, đá, hình vuông, màu vàng và màu nâu. Do vậy, khi lựa chọn đồ dùng, người mệnh thổ có thể lựa chọn đồ được làm từ đất hay đá như cẩm thạch,… đều rất tốt.

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 6
Các vật trang trí cho người mệnh Thổ. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, người mệnh Thổ cũng có thể lựa chọn các đồ vật kim loại ở mức vừa phải. Nên tránh gỗ vì gỗ là chất liệu làm tổn hại đến bản mệnh.

Gia chủ mệnh THỔ nên nắm rõ những mẹo phong thủy này để ngày càng ăn nên làm ra, tránh thất thoát tiền bạc - Ảnh 7
Các cây mệnh Thổ nên trồng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Gia chủ mệnh KIM không muốn tán gia bại sản sớm thì nên chú ý những điều này trong phong thủy nhà ở

Gia chủ mệnh KIM không muốn tán gia bại sản sớm thì nên chú ý những điều này trong phong thủy nhà ở

Trong thời đại ngày nay, nhiều gia chủ đặt biệt quan tâm đến ngũ hành khi chọn nhà và trang trí nhà ở với mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, sự nghiệp ngày càng phát triển. Và với mỗi mệnh khác nhau sẽ có những lựa chọn khác nhau cho không gian sống của mình.

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