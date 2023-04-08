Không muốn vận xui ập đến, gia chủ mệnh MỘC nên lưu ý những điều này

- Kỷ Tỵ: 1929 - 1989

- Nhâm Ngọ: 1942 - 2002

- Quý Mùi: 1943 - 2003

- Canh Dần: 1950 - 2010

- Tân Mão: 1951 - 2011

- Mậu Tuất: 1958 - 2018

- Nhâm Tý: 1972 - 2032

- Canh Thân: 1980 - 2040

2. Tương sinh - tương khắc của người mệnh MỘC

Mệnh Mộc hợp với mệnh Thủy, mệnh Mộc:

Thủy sinh Mộc vì thế những sự vật mang yếu tố Thủy rất tốt cho gia chủ mệnh Mộc.

Những chủ nhà mệnh Mộc cũng tương sinh với nguyên tố bản mệnh của chính họ.

Mệnh Mộc khắc với mệnh Kim, mệnh Thổ:

Kim khắc Mộc, vì vậy những sự vật mang yếu tố Kim không tốt cho những người mệnh Mộc.

Mộc khắc Thổ, vì vậy những gia đình có thành viên mệnh Thổ chung sống nên cân nhắc bày trí không gian sống hợp lý, tránh xảy ra hiện tượng xung khắc.

II. Phong thủy nhà ở hợp người mệnh MỘC

1. Hướng nhà tốt

Theo phong thủy, hướng nhà tốt nhất cho người mệnh Mộc đó là hướng Đông, Nam và Đông Nam. Bạn nên mở cửa chính theo các hướng này để đón tài lộc.

Ngoài ra, người mệnh Mộc còn hợp với hướng Bắc. Đây là hướng thuộc hành Thủy, Thủy sinh Mộc sẽ đem lại vận may cho gia đình. Đồng thời trong công việc, chủ nhân sẽ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ quanh năm.

2. Màu sắc nhà ở

Để tăng vận may cho ngôi nhà của mình, các gia chủ mệnh Mộc nên sử dụng các gam màu thuộc hành Mộc như: xanh lá, xanh lam, xanh ngọc cho đến màu nâu. Do Thủy sinh Mộc nên các gam màu như đen, xanh dương và xanh da trời cũng có thể sử dụng cho ngôi nhà.

Đặc biệt, các gia chủ mệnh Mộc nên tránh một số màu sắc khi trang trí nhà ở bao gồm: trắng, vàng (màu thuộc mệnh Kim) hay bạch kim, vàng, đỏ, tím (màu tương hợp với hành Thổ). Những màu này sẽ ảnh hưởng xấu nên nguồn năng lượng trong không gian sinh hoạt của gia chủ.

3. Thiết kế, bài trí

Phòng khách:

Xét về phong thủy, yếu tố Mộc cần được nuôi dưỡng và phát triển bởi ánh nắng mặt trời. Vì thế, vị trí phòng khách phải là nơi đón nhiều ánh mặt trời nhất, điều đó sẽ đem lại nguồn sinh khí dồi dào, sức khỏe ổn định cho gia đình.

Màu sắc của sơn tường hay đồ nội thất trong phòng khách cần lựa chọn kỹ càng, sử dụng những gam màu liên quan đến cây cối, mang đến vẻ đẹp tươi mát cho không gian.

Phòng ngủ:

Phòng ngủ của người mệnh Mộc nên tạo không gian ấm cúng, riêng tư với gam màu dịu mát như xanh lá, nhẹ nhàng thanh thản, là nơi nghỉ ngơi, màu xanh lá sẽ giúp giải phóng mọi lo toan hàng ngày.

Bên cạnh màu sắc thì gia chủ cũng nên quan tâm đến hướng kê giường, nên kê giường ngủ theo hướng Bắc vì Bắc là Thủy, Thủy sinh Mộc rất tốt cho gia chủ.

Phòng bếp:

Đối với phòng bếp, gia chủ nên chọn sử dụng các nội thất thuộc hành mộc như bàn ăn bằng gỗ nâu, gỗ vàng, hoặc gỗ sơn màu xanh tươi mát (bởi Mộc sinh Hỏa). Đồng thời màu nâu của gỗ cũng tiện cho việc vệ sinh và mang đến tài lộc cho gia chủ.

Gia chủ mệnh Mộc nên bố trí phòng bếp tại các hướng tốt như hướng Nam, hướng Đông hoặc Đông Nam, song cần tránh trùng lặp với hướng nhà.

Nên trang trí khu vực phòng bến thêm hoa tươi hoặc cây cảnh để tăng tính thẩm mỹ và có ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thủy.

4. Chất liệu và vật trang trí

Trong ngũ hành, Thủy sinh Mộc, do đó những người mệnh Mộc khi trang trí nhà cần chú ý kích hoạt được yếu tố thủy khí trong nhà.

Bởi Thủy sinh Mộc nên gia chủ nên thêm các vật phẩm như cây cối, tượng hình con vật, bể cá cảnh, chậu cá cảnh thủy sinh, tranh sơn thủy... để gia tăng vượng khí trong gia đình.

Bể cá thủy sinh. Ảnh minh họa: Internet

Theo chuyên gia phong thủy thì các vật dụng trong nhà của gia chủ mệnh Mộc nên được sử dụng là gỗ. Các vật dụng, nội thất được làm bằng gỗ tự nhiên sẽ giúp không khí trong nhà lưu thông thuận lợi hơn. Ngoài ra, trong nhà ở của gia chủ mệnh Mộc có thể kết hợp các đồ nội thất bằng da, đồ thủ công mỹ nghệ.

Đồ thủ công mỹ nghệ. Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: gia chủ mệnh Mộc nên tránh dùng đồ nội thất làm từ kim loại vì Kim khắc Mộc, gây ra những tác động không tốt cho phong thủy nhà ở.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.