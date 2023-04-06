3 loại cây nở hoa báo hiệu điều xui xẻo đang đến, loại thứ 2 nhiều gia đình trồng

Tre và trúc không chỉ được sử dụng để làm cảnh trong sân vườn mà còn được coi là loại cây mang ý nghĩa phong thủy tốt. Chúng là biểu tượng của sự bền vững, mạnh mẽ và trường thọ.

Cây tre và trúc không phải là loại cây chịu được nhiều hạn hán hoặc bệnh tật. Khi gặp vấn đề, chúng sẽ héo úa dần và khi đó, nở hoa chính là giai đoạn cuối cùng của chúng. Cây tre và trúc sẽ dùng hết dinh dưỡng để nở hoa trước khi kết thúc cuộc đời. Do đó, việc tre và trúc nở hoa được coi là điềm báo xấu, dự báo sự khốn khó sắp đến.

Một số người có thể chưa biết rằng, tre và trúc cũng có thể nở hoa. Hoa của chúng chỉ nở một lần trong vòng trăm năm. Tuy nhiên, khi chúng nở hoa lại được coi là điềm xấu. Người ta thường dùng câu "Trúc nở hoa, lập tức dọn nhà" hoặc "Trúc nở hoa ắt có tai ương" để cảnh báo về điều đó.

Nghiên cứu đã cho thấy rằng, trước khi xảy ra một số tai họa như hạn hán hoặc động đất, cây tre và trúc thường nở hoa và héo úa trên diện rộng. Nguyên nhân được cho là do sự biến động của đất đai khiến cây không thể tiếp tục sống mà kết thúc cuộc đời tại đó.

Ảnh minh họa: Internet

Cây sen đá

Cây sen đá khá dễ trồng, có thể thích nghi với mọi loại khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm. Mặc dù sen đá chủ yếu là ngắm lá, nhưng chúng cũng có khả năng ra hoa và hầu hết các giống đều có thể ra hoa.

Tuy nhiên nhưng người yêu sen đá phần lớn lại không thích nó nở hoa, bởi hoa nở thường không đẹp lại khiến cây tiêu hao nhiều chất dinh dưỡng và nước, từ đó cây sẽ chết dần chết mòn. Nhưng loại cây này lại có sức sống mạnh liệt, khi lá rụng xuống sẽ nhanh chóng bén rễ và mọc thành cây mới nên tính ra bạn cũng không bị lỗ đâu.

Ảnh minh họa: Internet

Cây dương hòe

Cây dương hòe (tên khoa học Robinia pseudoacacia) là một loại cây thuộc họ Đậu (Fabaceae) khá phổ biến. Cây dương hòe khi trưởng thành có kích cỡ rất cao lớn, có thể ảnh hưởng đến ánh sáng chiếu vào nhà nếu bạn trồng ở sân vườn nhỏ trước nhà.

Theo thời gian, ngôi nhà sẽ ngày càng trở nên râm mát và ẩm thấp, không có lợi cho sức khỏe cũng như cản trở các khí tốt vào nhà. Cây dương hòe cũng có khá nhiều gai, toàn thân của chúng đều có gai nhỏ, dễ làm tổn thương các thành viên trong gia đình.

Một lý do khác là trong chữ Hán của cây dương hòe có chữ "ma", dân gian thường gọi là "cây ma". Trồng trong sân nhỏ dễ thu hút những thứ ô uế, dễ khiến người ta sợ hãi, gia đình dễ gặp điều dữ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.