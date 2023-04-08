Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ?

Nhà đẹp 08/04/2023 07:31

Trong tất cả các tượng Phật được sử dụng làm vật phẩm phong thủy như hiện nay thì Phật Di Lặc được xem là phổ biến nhất. Vậy, gia chủ phải đặt nó ở vị trí nào và sử dụng ra sao để phát huy khả năng thu hút tài lộc của nó? Hãy cùng tìm hiểu bài viết dưới đây.

1. Nguồn gốc và ý nghĩa của tượng Phật Di lặc

Tượng Phật Di Lặc tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng và sức khỏe. Phật Di Lặc được coi là vị Phật thứ 5 và cũng là vị Phật cuối cùng trên Trái Đất. Từ thế kỷ thứ 10, hiện thân của Phật Di Lặc được xem là hòa thượng Bố Đại. Ông là người mập mạp, có chiếc bụng bự, nụ cười sảng khoái và chiếc đầu hói.

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Nguồn gốc của Phật Di Lặc. Ảnh minh họa: Internet

Tượng Phật Di Lặc Là pho tượng Phật cười rất phổ biến, đại diện cho cả hạnh phúc và sự giàu có. Chính vì thế mà Phật Di Lặc còn có biệt danh là Đức Phật hạnh phúc.

Đặt tượng Phật cười trong nhà có ý nghĩa mang lại niềm vui, hạnh phúc, năng lượng tích cực, tài khí và phúc khí, nụ cười, và nhiều tài lộc. Đồng thời mong muốn các thành viên trong nhà luôn tránh xa mọi rắc rối. 

Tượng Phật Di Lặc được chế tác với nhiều chất liệu khác nhau như đồng, gỗ, sứ,...

Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ? - Ảnh 2Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ? - Ảnh 3Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ? - Ảnh 4
Các loại tượng Phật Di Lặc. Ảnh minh họa: Internet

2. Những vị trí đắc địa để đặt tượng Phật Di Lặc

- Đặt tượng Phật đối diện với cửa trước: Vị trí này cho phép Phật tương tác với năng lượng tích cực vào nhà bạn. Theo chuyên gia phong thủy thì bạn nên đặt tượng phật đối diện với cửa chính của ngôi nhà trên một chiếc bàn cao khoảng 30 inch. Nếu muốn cầu bình an, chủ nhà nên đặt tượng Phật Di Lặc ở phía Đông Nam hoặc phía Đông ngôi nhà.

Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ? - Ảnh 5

Đặt tượng Phật trong phòng khách: Đặt tượng Phật trong phòng khách giúp hài hòa trường khí phong thủy, mang lại nhiều sự giúp đỡ hơn cho gia đình. Ngoài ra, nó còn có thể giúp tránh tà khí xâm nhập vào phòng khách hòng phá hủy trường khí phong thủy. Khi muốn đặt tượng Phật trong phòng khách thì gia chủ cũng nên chú ý đến hướng đặt của nó, tốt nhất phải đặt nó ở hướng đối diện với cửa chính.

Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ? - Ảnh 6

- Đặt tượng Phật trên bàn học: Đây là một vị trí hoàn kích hoạt nguồn năng lượng tốt lành của Đức Phật, giúp hoàn thành mục tiêu học tập của bạn. 

Đặt tượng Phật trong văn phòng, bàn làm việc: Đặt tượng Phật trên bàn làm việc nhằm kích hoạt vượng khí, mang đến sự may mắn và thành công trong kinh doanh. Đối với văn phòng làm việc thì vị trí tốt nhất để thu hút tài lộc là ở trên tủ đựng tiền, két sắt.

Đặt tượng Phật Di Lặc ở đâu để THU HÚT TÀI LỘC, GIÀU SANG PHÚ QUÝ? - Ảnh 7

3. Các vị trí nên tránh khi đặt tượng Phật Di Lặc

Tượng Phật nên đặt cao ngang tầm mắt để có thể nhìn thẳng, nhìn lên, chứ không thể đặt dưới thấp - vì như thế phải "nhìn xuống" tượng Phật thì bị coi là bất kính. Càng không đặt tượng Phật trên sàn nhà – vì đó là thiếu tôn trọng.

Tránh đặt tượng Phật gần ổ cắm điện hoặc thiết bị có bộ phận chuyển động và động cơ. Loại hoạt động này làm xáo trộn năng lượng xung quanh và sẽ cản trở dòng năng lượng tích cực trong ngôi nhà.

Nếu bày tượng Phật cười thì các gia chủ nên xoa bụng Phật hằng ngày để mang lại bình an và tài lộc cho tất cả thành viên trong gia đình (Đây không phải là việc làm bắt buộc, nó xuất phát từ niềm tin).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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