Lưu ý ngay 6 loại trái cây không nên đặt lên bàn thờ kẻo tổ tiên tức giận, không khéo nghèo khó cả đời

Nhà đẹp 07/04/2023 17:37

Không phải loại trái cây nào cũng phù hợp để đặt lên thờ cúng, nhất là 6 loại này. "Sơ hở" là làm cho tổ tiên nổi giận, tài lộc "cuốn gói" đi mất.

Loại trái cây có mùi quá nồng

Trong phong thủy người ta kiêng kỵ đặt những loại trái cây có mùi nồng lên thắp hương vào ngày rằm mùng 1. Ngoài yếu tố hình thái bên ngoài, bạn còn phải để ý đến mùi hương của các loại trái cây nữa nhé. Vì khu vực thờ cúng cần chỉn chu và uy nghiêm, bạn nên chọn những loại trái cây có mùi hương nhẹ nhàng. Tránh các loại quả như sầu riêng với mít vì loại quả này có một mùi thơm đặc trưng rất nồng, gây khó chịu đối với một số người.

Lưu ý ngay 6 loại trái cây không nên đặt lên bàn thờ kẻo tổ tiên tức giận, không khéo nghèo khó cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây có vị đắng, chua và cay

Gia chủ không nên lựa chọn những loại trái cây có vị đắng, chua, cay như các quả: Me, khổ qua, ớt, thanh trà, khế,...để chưng lên mâm hoa quả. Vì khi nghĩ đến những loại hoa qua này, người ta thường liên tưởng đến những đắng cay, chua chát trong cuộc sống. Nếu bạn không muốn gặp phải những điều kém may mắn thì nên tránh cúng những loại quả này nhé.

Quả quá già, quá chín

Khi đi sắm lễ, bạn không nên chọn những quả đã quá chín hoặc có tốc độ chín nhanh như: chuối chín, đu đủ chín nẫu,… Vì khi bày trong thời gian dài và dưới tác động nhiệt của hơi hương quả sẽ rất nhanh hỏng, thu hút ruồi muỗi, bọ tới làm ổ khiến ô uế nơi thờ cúng.

Việc đặt hoa quả quá già, quá chín lên bàn thờ sẽ khiến người dân không để trưng được lâu mà có thể chỉ để được trong ngày. Vào các dịp lễ Tết, mùng 1, ngày rằm cần phải giữ cho bàn thờ tổ tiên luôn tràn đầy sinh khí và sự ấm áp, gia chủ nên chọn những loại quả có thể trưng được lâu hoặc quả có độ chín vừa phải như dừa, táo, bưởi, chuối xanh...

Hoa quả giả

Khi thắp hương, cúng kiến hằng ngày tuyệt đối không nên chọn hoa quả giả vì suy nghĩ tiết kiệm mà làm ảnh hưởng đến tài lộc cho gia chủ. Vì theo quan niệm dân gian ông bà tổ tiên, những người đã khuất chỉ “ăn hương, ăn hoa” vậy nên chúng ta phải chọn hoa quả thật có mùi thơm nhé.

Lưu ý ngay 6 loại trái cây không nên đặt lên bàn thờ kẻo tổ tiên tức giận, không khéo nghèo khó cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những loại trái cây mọc sát đất

Đối với những loại trái cây mọc sát đất, theo quan niệm dân gian cho rằng loại trái cây này thường dễ bị nhiễu ô uế, tạp khí dưới mặt đất. Thường là những quả như: Dưa hấu, dứa, cà chua,...Việc lựa chọn những loại quả để sắp mâm trái cây cúng là không nên.

Lưu ý ngay 6 loại trái cây không nên đặt lên bàn thờ kẻo tổ tiên tức giận, không khéo nghèo khó cả đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Quả có gai nhọn

Nhiều gia đình nghĩ rằng, mùa nào thức đó hoặc người nhà thích ăn loại quả nào thì thắp hương loại quả đó. Tuy nhiên, xin lưu ý với các gia đình là không nên lựa chọn những loại quả có gai nhọn đặt trên bàn thờ, đặc biệt trong ngày rằm hoặc mùng một. Bởi theo quan niệm phong thủy, dùng những loại quả có gai nhọn để thắp hương có thể sẽ làm ảnh hưởng đến gia đạo, sự bình an của các thành viên trong gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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