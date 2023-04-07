Không muốn gặp xui xẻo thì tuyệt đối đừng tặng 5 món đồ cho người khác, kể cả người thân thiết!

Nhà đẹp 07/04/2023 12:13

Theo quan niệm phong thủy, có những món đồ không hợp mang tặng cho người khác bởi bạn có thể sẽ gián tiếp mang hết tài vận của mình cho người khác và nhiều điềm chẳng lành.

Đồng hồ

Trên thực tế ở phương tây và cuộc sống thì đồng hồ là đồ vật khá được ưa chuộng để sử dụng làm quà tặng, đồng hồ có thể ở nhiều kiểu khác nhau như đồng hồ treo tường, đồng hồ báo thức hay đông hồ đeo tay, v..v....

Tuy vậy theo quan niệm về phong thủy phương đông, đồng hồ là đồ vật có nhiệm vụ đo thời gian trôi qua, gián tiếp cho thấy tuổi trẻ ngày càng trôi dần đi mất, và đó là điều không hề tốt lành.

Người Trung Quốc nhất là ở Quảng Đông còn quan niệm nếu được tặng một chiếc đồng hồ thì sẽ vô cùng xui xẻo vì nó tượng trưng cho cái chết. Chính vì vậy. bạn không nên chọn đồng hồ làm quà tặng người khác.

Không muốn gặp xui xẻo thì tuyệt đối đừng tặng 5 món đồ cho người khác, kể cả người thân thiết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bể cá

Có phải bạn rất bất ngờ khi trong danh sách này lại có bể cá phải không?

Dân gian có nhiều câu nói cửa miệng, trong đó có câu "nước tượng trưng cho tiền bạc", được rất nhiều người tin tưởng. Thời xa xưa, con người sống bằng nghề nông nên ngũ cốc cũng là một "đơn vị tiền tệ" để mọi người giao dịch mua bán với nhau, thậm chí nó còn quý hơn tiền thật nữa. Nên ngũ cốc tượng trưng cho sự giàu có. Mà muốn có mùa màng bội thu thì nước là thứ rất cần thiết, vì vậy người ta cũng coi nước là tài lộc. Bể cá ở nhà chứa đầy nước, vì vậy bể cá cũng giống như thần tài và ví tiền vậy, tượng trưng cho sự giàu có của gia đình, nên không được tặng cho người khác.

Không muốn gặp xui xẻo thì tuyệt đối đừng tặng 5 món đồ cho người khác, kể cả người thân thiết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ví tiền

Ví tiền, người xưa gọi là “túi tiền”, trong phong thủy dân gian, cho rằng ví tiền là chứa bạc, mà ngân lượng đã trải qua thế gian mọi người tiếp xúc qua, tràn đầy dương khí, bởi vậy, ví tiền cũng đại biểu cho dương khí của một người, cho nên ví tiền mình đã qua sử dụng không thể tùy tiện tặng người.

Ví cũng đại diện cho tài vận của một người, nếu ví được làm quà tặng cho người khác, nó được coi là đem tài vận tặng người.

Dao

Rất nhiều người thường mua những bộ dao làm bếp hoặc kiếm phong thủy để tặng những cặp vợ chồng mới cưới, nhưng cần chú ý dao kiếm là vật sát thương nếu không biết cách dùng sẽ ảnh hưởng đến vận thế người được tặng, có thể khiến tài vận hao hụt, người trong nhà đau ốm.

Chuông 

Vô luận là trường hợp nào, mọi người tặng quà, cũng sẽ không nên tặng chuông, bởi vì “chuông” đích hài âm là “cuối cùng”, tặng chuông không cũng đồng nghĩa với “tống chung (chăm sóc người thân trước lúc lâm chung)”.

Vì vậy, tặng chuông ngụ ý không may mắn, đồng thời trong mắt một số người, chuông cũng có nghĩa là sự kết thúc của một mối quan hệ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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