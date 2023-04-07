Gia chủ không muốn hao tài tốn của thì tuyệt đối không chọn 6 loại cây này trồng trước nhà

Nhà đẹp 07/04/2023 06:58

Phong thủy ngôi nhà cực kỳ quan trọng, nó sẽ quyết định một phần vận may của bạn. Dưới đây là 6 loại cây mà gia chủ cần kiêng kỵ trồng trước nhà để tránh mắc phải sai lầm, cản trở tài lộc.

Cây sung

Cây sung là cây quen thuộc với người dân vùng quê Việt Nam. Trong phong thủy cây sung thể hiện cho sự sung túc. Nhưng chúng rất kiêng kỵ trồng trước cửa nhà bởi vì thân hình cây sung vốn to lớn. Nếu trồng trước nhà chắn ánh sáng vào nhà gây cản trở cho tài lộc. Đồng thời, xét về khoa học khi nhà thiếu ánh sáng con người sống trong nhà cũng dễ bị đau ốm, mệt mỏi tâm khí không thông dễ cáu kính ảnh hưởng tới tình cảm gia đình.

Nhưng nếu bạn trồng cây sung sau lưng nhà thì rất tốt cho sức khỏe và tài lộc. Cây sung giúp điều hòa không khí. Đồng thời, nó còn giúp bảo vệ tài lộc của cải gia đình bạn giúp cho gia chủ làm ăn tấn tới, giàu có. 

Cây mít

Ông cha ta thường nói “cây mít có ma, cây đa có thần”. Chính vì thế khi trồng cây mít trước nhà sẽ thu hút tà khí, là nơi trú ngụ của những hồn ma. Và đây hoàn toàn không tốt cho sức khỏe và tinh thần của những thành viên trong gia đình.

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Ảnh minh họa: Internet

Cây dâu

Vừa dễ trồng, nhiều quả với màu sắc sặc sỡ. Cây dâu được trồng để trang trí trước cửa nhà trong các chậu cảnh.

Thế nhưng loại cây này từ xa xưa đã được kiêng kị không trồng trước cửa, bởi theo tiếng Hán cây dâu đọc là "tang" cùng âm với "tang ma", "tang tóc" là biểu hiện của chết chóc, điều không may mắn. Do đó, không nên trồng cây dâu trước nhà, để đảm bảo nguồn thịnh vượng, may mắn cho gia chủ.

Gia chủ không muốn hao tài tốn của thì tuyệt đối không chọn 6 loại cây này trồng trước nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây liễu

Trong vườn đặc biệt kiêng kỵ trồng liễu bởi vì từ liễu gần vẫn với từ "lưu" nghĩa là chảy đi, đổ đi. Theo quan niệm xưa, điều này đồng nghĩa với việc đổ tài lộc đi khiến vận khí suy giảm, tài lộc của gia đình vì đó mà giảm sút.

Ngoài ra, cây liễu thuộc về phần âm nên có thể dẫn dụ âm khí vào nhà khiến cho sinh khí trong nhà suy giảm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc của gia đình.

Cây bách

Từ xa xưa, đây là loại cây được sử dụng để trồng trên mộ của người đã mất nên theo phong thủy, bạn không nên trồng loại cây này trước cửa để tránh điều không tốt cho gia đình.

Cây dương xỉ

Cây dương là một trong những loài cây được người chơi cây cảnh thích. Tuy nhiên, cây dương được cho là có thể dẫn dụ ma quỷ về nhà bởi vậy mà không mang lại may mắn cho gia đình.

Ngoài ra, cây dương mang tính âm nên chắc chắn âm khí theo đó mà đến với ngôi nhà của bạn nếu trồng cây này trong vườn nhà. Điều này ảnh hưởng đến sinh khí và sức khỏe của toàn bộ thành viên sống trong ngôi nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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