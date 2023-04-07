5 hiện tượng báo hiệu gia đình sắp đón nhận điềm lành, gia chủ làm ăn phát đạt, vận khí ĐẠI CÁT

Không chỉ là để giữ nhà, bắt chuột hay tìm niềm vui, không ít người nuôi thú cưng như chó, mèo, cá hay rùa,… còn hy vọng chúng có thể mang lại may mắn cho mình về tài vận, sự nghiệp,…

Điều này chứng tỏ bạn rất “mát tay”, ngôi nhà bạn đang có phong thủy rất tốt.

Bên cạnh đó, một số cũng quan niệm rằng nếu bạn nuôi con vật nào thì con đó cũng lớn nhanh như thổi, sinh con đẻ cái đầy đàn thì đó chính là một điều may mắn.

Chính vì vậy, bạn chớ nên dọn đi đâu hoặc bán nhà, bởi nếu sống ở thì bạn càng ở lâu sẽ càng có lộc, cuộc sống sẽ nhanh chóng phất lên.

Ngoài ra, con người khi sống trên mảnh đất phong thủy như vậy thì gia đạo lúc nào cũng an yên, các thành viên trong gia đình hòa thuận, thương yêu lẫn nhau.

Chim khách đến nhà

Dân gian có câu "đất lành chim đậu". Chim được coi là loài vật có linh tính, chúng sẽ tìm đến những nơi có phong thủy tốt. Người xưa cho rằng, chim bay lượn vào nhà, chim hót vang hay chim làm tổ trong nhà đều là điềm báo magn phước lành, may mắn, thuận lợi cho gia chủ.

Đặc biệt, nếu chim khách đến đậu và hót trước cửa nhà là điềm báo sắp có phú quý đến nhà. Thành viên trong gia đình sắp nhận tin vui hoặc tài vận thời gian tới sẽ hanh tông. Ngoài ra, tiếng chim khách thánh thót cũng mang đến cảm giác vui vẻ, sảng khoái cho mọi người.

Ngoài chim khách, một số loài chim khác cũng được cho là mang đến may mắn, an lành đến nhà như chim sẻ, chim én, chim cu, chim gõ kiến...

Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện những giấc mơ đẹp

Theo các sách cổ Hy Lạp và La Mã, người ta cho rằng giấc mơ là thông điệp mà thần linh gửi đến con người. Trong khi đó,chuyên gia tâm thần học Thụy SĩCarl Jung (1875 - 1961) cho rằng giấc mơgiúpchúng ta hiểu về bản thân và mối liên hệ với những người xung quanh.

Những giấc mơ có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trước khi vận tốt đến, nó có thể xuất hiện trong các giấc mơ của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể cảm thấy mơ hồ về nhân vật, loại cảnh tượng bạn nhìn thấy trong mơ nhưng trong nội tâm thường có cả giác bất thường.

Bắt đầu ưa thích náo nhiệt

Một người vận khí không tốt, thường cảm thấy buồn bực không vui, rầu rĩ chán nản, không muốn nói chuyện, chỉ thích yên lặng ngồi một chỗ. Đột nhiên đến một ngày, bản thân không hiểu sao lại thích náo nhiệt, muốn cùng bạn bè thân hữu tụ họp. Nếu như vậy thì xin chúc mừng, vì bạn đã đổi vận rồi. Khi ở cùng những người khác vui vẻ, bên cạnh họ đều là trường may mắn, như vậy bạn nhất định cũng sẽ được may mắn.

Cây cối đơm hoa kết trái

Thông thường, khi phong thủy của căn nhà không tốt hay người trong nhà không vui, bệnh tật thì cây cối hay vật nuôi cũng sẽ ủ dột, héo úa.

Ngược lại, khi mọi người vui vẻ, cây cối phát triển, động vật khỏe mạnh thì đó là biểu hiện của sự sống, của những điều tốt đẹp, may mắn và thành công. Ngoài ra, càng sống lâu trong ngôi nhà như thế vận mệnh, công danh của gia chủ càng vượng, tài lộc vào nhà ngày càng nhiều. Dù bạn trồng cây gì, nuôi con gì thì cũng nên chú ý chăm sóc đến chúng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.