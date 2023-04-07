Những đồ vật 'sát khí' nặng, ảnh hưởng đến tinh thần và tài vận TUYỆT ĐỐI không đặt ở đầu giường ngủ

Gương soi và vật thông dụng trong gia đình và ở phòng ngủ thường bày gương soi để tiện lợi cho việc trang điểm , chỉnh trang ăn mặc hàng ngày.

Hơn nữa, mọi người thường sợ tối nên cũng thường đặt đèn ngủ. Ánh sáng phản chiếu loang loáng từ gương cũng khiến mọi người khó ngủ yên giấc, về lâu dài dẫn đến sức lực mệt mỏi, tâm trạng bơ phờ, sẽ khó tỉnh táo, minh mẫn để làm việc, không thể đạt được thành công.

Nhưng người xưa dặn không nên đặt gương trong phòng ngủ. Nếu nửa đêm thức giấc, đầu óc còn không tỉnh táo mà chợt nhìn thấy bóng hình mình trong gương có thể gây sợ hãi và hoang tưởng, dẫn đến mất ngủ hàng đêm.

Nhiều người thấy mình ỉu xỉu, năng lượng kém nên thường xuyên uống thuốc bổ nhưng thực tế là đến từ những tấm gương đặt ở đầu giường ngủ này.

Ảnh minh họa: Internet

Không treo tranh đầu giường

Thiết kế nội thất hiện đại thường treo những bức tranh đủ màu sắc, họa tiết, trường phái trên đầu giường. Nhiều cặp vợ chồng treo ảnh cưới trên đầu giường để thể hiện tình cảm và gia tăng thẩm mỹ.

Mặc dù cá tính, nhưng tranh treo trên đầu giường là phạm phong thủy

Xét về góc độ phong thủy, điều này là kiêng kỵ. Đầu giường không nên treo ảnh. Hãy tưởng tượng, khi ngủ luôn có vật gì đó lơ lửng trên đầu, đặc biệt là các tranh về thú dữ, sơn thủy hoặc tranh trừu tượng sẽ khiến tinh thần trở nên lo lắng, bất ổn.

Treo tranh đầu giường giống như vật cản đè lên tài vận khiến gia chủ khó có thể phát triển sự nghiệp, công danh do tinh thần dễ hoảng loạn, sa sút.

Nếu như thường xuyên đau đầu, mất ngủ, lo lắng, bất an, bạn hãy xem thử đầu giường của mình có treo bức tranh nào về chim muông, thú dữ như hổ, báo hay không.

Không đặt cây cảnh hoặc hoa tươi

Xét về khoa học khi bạn đặt hoa tươi hay cây cảnh ở đầu giường vào buổi đêm cây sẽ thải ra khí co2 và hấp thu oxy khiến cho bạn cảm thấy thiếu không khí ngột ngạt khó thở. Nếu điều này diễn ra lâu ngày sẽ khiến cho chức năng hô hấp và sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Xét về phong thủy khi bạn đặt cây cảnh hay chậu hoa tươi ở đầu giường sẽ khiến cho bạn dễ bị mộng mị bóng đè. Đồng thời, điều này còn không tốt cho mối quan hệ tình cảm vợ chồng, dễ tạo điều kiện cho người thứ ba chen vào. Bởi trong phong thủy hoa tượng trưng cho nữ giới. Bởi vậy, tốt nhất gia chủ không nên phạm phải sai lầm này để tránh những điều phải hối tiếc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.