Gia chủ mệnh THỦY tiền vô như nước một sớm một chiều nhờ áp dụng các mẹo phong thủy này

- Đinh Mùi (1967)

- Giáp Dần (1974)

- Ất Mão (1975)

- Nhâm Tuất (1982)

- Quý Hợi (1983)

- Bính Tý (1996)

- Đinh Sửu (1997)

- Giáp Thân (2004)

- Ất Dậu (2005)

2. Tương sinh - tương khắc của người mệnh THỦY

Mệnh Thủy hợp với mệnh Kim, mệnh Thủy:

Kim sinh Thủy, kim loại nếu không còn cấu trúc rắn chắc thì chảy như nước. Người mệnh Thủy tương sinh với mệnh Kim, khi sử dụng những sự vật mang tính Kim thì vượng khí nâng cao, tài lộc công danh ngày một khởi sắc.

Lưỡng Thủy thành giang, dòng nước hòa trộn với nhau thì hóa thành sông lớn, dòng nước càng lớn càng không thể đổi dòng. Mệnh Thủy hợp với sự vật mang tính Thủy để hỗ trợ năng lượng bản mệnh, giúp tăng cường sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Mệnh Thủy khắc với mệnh Kim, mệnh Thổ

Thổ khắc Thủy, đất chắn dòng, đất càng đắp lên cao thì nước càng không thể chảy qua. Mệnh Thủy thường kỵ những sự vật mang tính Thổ, tránh bị năng lượng Kim khắc chế.

II. Phong thủy nhà ở hợp người mệnh THỦY

1. Hướng nhà tốt

Theo phong thủy, hướng người tốt nhất cho người mệnh Thủy là hướng Bắc. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn được ngôi nhà theo hướng này nên gia chủ mệnh thủy có thể chọn các hướng khác như hướng Đông Nam hay hướng Nam đều được.

2. Màu sắc nhà ở

Các màu đặc trưng cho hành Thủy được biết đến phổ biến nhất là đen và xanh dương. Người mệnh Thủy sử dụng hai màu này sẽ đem lại nhiều thuận lợi và may mắn trên con đường công danh, tài lộc.

Theo quy luật ngũ hành tương sinh, Thủy hợp với Mộc và Kim. Bởi thế nên những màu sắc hợp với 3 mệnh trên đều tốt cho mệnh Thủy. Màu thuộc hành Kim bao gồm các sắc trắng, xám…

Lưu ý rằng mệnh Thuỷ có mối quan hệ tương khắc với Hoả và Thổ, do đó, những màu sắc tượng trưng cho hai mệnh này nên được hạn chế trong không gian sống, bao gồm: đỏ, cam, vàng (Hỏa) và màu nâu, đen, vàng (Thổ).

3. Thiết kế, bài trí

Phòng khách:

Để có thể mang lại nhiều điều tốt lành cho người mệnh Thủy, gia chủ nên lựa chọn các màu sắc như trắng, xanh lam, xanh da trời làm màu chủ đạo cho phòng khách. Tông màu xanh vừa mang đến cảm giác thư thái với không gian tươi mới vừa hợp với cung Gia đạo và Tài lộc trong phong thủy.

Phòng khách cho người mệnh Thủy. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài sơn tường, gia chủ có thể chọn ghế sofa, rèm cửa hay món đồ trang trí có màu tương tự để trang hoàng cho phòng khách. Có thể sử dụng thêm các nội thất bằng gỗ hoặc có tông trắng để tạo sự hài hòa cho tổng thể không gian.

Trang trí phòng khách cho người mệnh Thủy. Ảnh minh họa: Internet

Treo chuông gió theo hướng chính Tây hoặc chính Bắc cũng là một cách giúp xua đuổi tà ma, đồng thời đón tài lộc và sức khỏe, vận may về cho gia chủ mệnh Thủy.

Phòng ngủ:

Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi của gia chủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, vì thế nó phải là nơi đảm bảo được tính riêng tư và sự thoải mái. Phòng ngủ nên được đặt ở hướng thuộc hành Kim, bao gồm hướng Tây, Bắc và Tây Bắc - Kim sinh Thủy, tốt cho người mệnh Thuỷ.

Phòng ngủ cho người mệnh Thủy. Ảnh minh họa: Internet

Về nội thất, gia chủ nên lựa chọn những vật tròn, hình trụ; tránh các vật nhọn, có góc, cạnh sắc bởi chúng thể làm tổn hại tới vận may.

Gia chủ mệnh Thủy không nên trang trí phòng ngủ bằng các vật mang đặc tính của Thổ như đá, gốm sứ. Thay vào đó, gia chủ có thể sử dụng các vật trang trí làm từ kính, thủy tinh hoặc pha lê.

Phòng bếp:

Chọn hướng bếp, chọn màu sắc của nội thất trong phòng bếp, chất liệu, cách bố trí các đồ đạc trong phòng nên phù hợp với mệnh của gia chủ để gia đình có thể đón được nhiều tài lộc.

Gia chủ thuộc mệnh Thủy nên tăng cường các yếu tố khác để cân bằng tính Thủy trong gian bếp. Những đồ vật được làm bằng chất liệu kim loại, thủy tinh hay gỗ chính là sự lựa chọn phù hợp.

Trang trí phòng bếp cho ngươi mệnh Thủy. Ảnh minh họa: Internet

Một điều lưu ý là gia chủ mệnh Thủy nên tránh sử dụng các vật mang tính Thổ trong gian bếp của mình, đặc biệt là gốm sứ.

4. Chất liệu và vật trang trí

Trong việc lựa chọn và thiết kế nhà, gia chủ mệnh Thuỷ cần chú ý đến màu sắc sao cho vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo yếu tố phong thủy. Như những gì đã nêu trên thì gia chủ mệnh Thủy rất hợp với các màu tông xanh, trắng. Vì thế, gia chủ có thể tận dụng 2 tông màu này để sơn vẽ và trang trí cho ngôi nhà.

Do tương khắc với Hỏa và Thổ nên gia chủ lưu ý tránh các màu bao gồm: đỏ, cam, vàng (Hỏa) và màu nâu, đen, vàng (Thổ).

Về nội thất, gia chủ mệnh Thủy nên sử dụng các đồ vật có dạng tròn, hình trụ hoặc lượn sóng để trang trí cho không gian sống và làm việc của mình.

Gia chủ mệnh Thủy nên sử dụng các đồ vật có dạng tròn, hình trụ hoặc lượn sóng để trang trí. Ảnh minh họa: Internet

Kim loại, gỗ, kính, thủy tinh là những chất liệu nội thất hợp với mệnh Thủy. Tuy nhiên, gia chủ mệnh Thủy nên hạn chế sử dụng gỗ vì Mộc lấn át Thủy sẽ gây ra nhiều bất lợi.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.