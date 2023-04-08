Gia chủ mệnh KIM không muốn tán gia bại sản sớm thì nên chú ý những điều này trong phong thủy nhà ở

1. Năm sinh của người mệnh KIM

- Quý Dậu: 1933 - 1993

- Canh Thìn: 1940 - 2000

- Tân Tỵ: 1941 - 2001

- Giáp Ngọ: 1954 - 2014

- Ất Mùi: 1955 - 2015

- Nhâm Dần: 1962 - 2022

- Quý Mão: 1963 - 2023

- Canh Tuất: 1970 - 2030

- Tân Hợi: 1971 - 2031

- Giáp Tý: 1984 - 2044

- Ất Sửu: 1985 - 2045

2. Tương sinh - tương khắc của người mệnh KIM

Mệnh Kim hợp với mệnh Thổ và mệnh Thủy.

Thổ sinh Kim, Thổ nhiều thì Kim bị vùi lấp, Kim nhiều thì Thổ tất thay đổi.

Kim gặp Thủy thì sinh, Thủy nhiều thì Kim chìm mà Kim mạnh thì thành Thủy, danh lợi lưỡng toàn.

Kim khắc Mộc, khắc hỏa

Mộc nhiều thì Kim khuyết, Mộc yếu thì Kim mạnh tất trở nên sắc bén.

Hỏa thiêu đốt nung chảy Kim.

II. Phong thủy nhà ở hợp người mệnh KIM

1. Hướng nhà tốt

Theo phái bát trạch thì người mệnh Kim thuộc Tây tứ mệnh cùng với hướng nhà là Tây tứ trạch: hợp nhất khi ở về hướng Tây và Tây Bắc. Vì vậy khi quyết định mua nhà, chung cư, người mệnh Kim nên mua căn hộ hướng cửa hoặc ban công Tây và Tây Bắc là đẹp nhất.

2. Màu sắc nhà ở

Theo phong thuỷ, gam màu trắng là gam màu cơ bản trong trang trí nội thất cho người mệnh Kim. Màu trắng ngoài là màu đại diện cho sự trong sáng và thuần khiết, thì nó có khả năng khơi dậy những nguồn năng lượng trong phong thủy, giúp mở rộng cơ hội, chờ đón một tương lai tươi sáng, nhẹ nhàng.

Bên cạnh đó, màu xám cũng là gam màu phong thủy nhà ở cho người mệnh Kim. Màu xám tốt cho cung Tử Tức và Quan Lộc. Màu xám mang tới sự sắc nét cho không gian, là trung tâm của nguồn năng lượng. Tuy nhiên, cần tránh để tỷ lệ màu xám quá cao trong một căn phòng.

3. Thiết kế, bài trí

Phòng khách:

Gia chủ nên trồng một số cây cảnh trong phòng khách như: hoa ngọc lan, cửu lý hương, kim bách hợp, hàm tiếu, mễ lan, kim quế và hoa kim ngân.

Một số loại cây nên đặt ở phòng khách. Ảnh minh họa: Internet

Tận dụng các vật dụng có độ sáng bóng như gương, thủy tinh, kim loại làm vật trang trí.

Theo ý nghĩa cổ xưa "trời nhẹ, đất nặng" thì tường và trần nhà nên chọn màu nhạt nhất, nền nhà nên chọn màu sậm nhất. Như vậy sẽ giúp cho gia chủ mệnh Kim sớm tăng tiền tài.

Phòng ngủ:

Gia chủ mệnh Kim nên chọn hướng giường quay về hướng Thổ. Màu sắc trang trí thích hợp là màu đen.

Bên cạnh đó, chú ý giường ngủ cần tránh kê dưới dầm, xà ngang. Phía đầu giường tránh thẳng với cửa vào, tránh thẳng với hướng gương soi.

Tủ quần áo nên kê tại các góc xấu trong phòng để trấn được cái xấu, là các góc Ngũ Quỷ, Hoạ Hại, Lục Sát, Tuyệt Mệnh.

Phòng bếp:

Về màu sắc, gia chủ mệnh Kim nên chọn màu trắng làm chủ đạo kết hợp với màu vàng. Đồng thời để giảm tính hỏa trong bếp thì nên đặt ít món đồ có màu xanh dương, xanh nước biển trong bếp.

Vật dụng trong bếp của người mệnh Kim nên chọn lựa vật dụng được làm từ inox, kim loại và có hình tròn hoặc hình bán nguyệt.

Hướng bếp nên quay về hướng Tây.

4. Chất liệu và vật trang trí

Thổ sinh Kim, do vậy người mệnh Kim nên dùng các vật phẩm phong thủy trong nhà là các loại đá tự nhiên, màu đất mẹ, màu nâu đất, vàng thổ để được tương sinh.

Các vật phẩm phong thủy cho người mệnh Kim. Ảnh minh họa: Internet

Mệnh Kim ở đây là kim loại nên những vật phẩm phong thủy màu ánh kim, màu trắng sáng đều là những vật bảo trợ, hỗ trợ cho người mệnh Kim. Những đồ trang sức phong thủy bằng bạc, đá thạch anh trắng, pha lê … đều tốt cho mệnh Kim.

vật phẩm phong thủy màu ánh kim, màu trắng sáng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.