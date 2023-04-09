Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này

Nhà đẹp 09/04/2023 04:30

Không thể phủ nhận rằng, phong thủy nhà ở giúp ích rất nhiều trong việc sinh con của gia chủ. Nhiều cặp vợ chồng luôn mong mỏi có một đứa con nhưng không tài nào có được. Áp dụng ngay các mẹo dưới đây để mong ước sớm thành hiện thực.

1. Chú ý đến khu vực giường ngủ

Dù là vật dụng vô cùng quen thuộc nhưng giường ngủ lại là nơi ít được để tâm nhất của các cặp vợ chồng lâu năm. Tuy nhiên, họ không biết rằng yếu tố giường ngủ cũng có ảnh hưởng rất lớn đến việc sinh con của gia chủ.

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Chú ý đến khu vực giường ngủ. Ảnh minh họa: Internet

Các gia chủ phải luôn giữ cho gầm giường luôn sạch sẽ, thông thoáng. Điều này giúp tránh việc tích bụi lâu ngày hoặc những đồ đạc tích tụ khí xấu, không tốt cho sức khỏe sinh sản của gia chủ.

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này - Ảnh 2
Gầm giường phải luôn sạch sẽ. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt giường ngủ phải là nơi yên tĩnh, được kê vững chắc. Các vật nhọn, góc cạnh cũng cần được tránh vì chúng sẽ làm thành mũi tên độc gây hại đến gia chủ.

Ngoài ra, các gia chủ nên hạn chế đặt các đồ điện tử xung quanh, gần với vị trí giường nằm (đặc biệt là đầu giường). Các từ trường trong thiết bị điện tử dễ làm loạn khí và phân tán vận khí giúp vợ chồng dễ dàng sinh con đang tich tụ trên giường nằm.

2. Thiết kế và bài trí xung quanh phòng ngủ

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này - Ảnh 3
Phòng ngủ tràn ngập ánh sáng. Ảnh minh họa: Internet

Việc đầu tiên các cặp vợ chồng nên quan tâm khi thiết kế phòng ngủ đó là phải làm cho căn phòng luôn đầy đủ ánh sáng và tràn đầy sức sống. Như vậy thì âm dương mới điều hòa, giúp gia chủ dễ dàng mang thai.

Thứ hai là không nên đặt quạt trần bên trên giường nằm, luồng gió của quạt sẽ làm cho gia chủ trở nên khô khốc, mệt mỏi và thiếu sức sống. Hơn nữa, nó sẽ làm cạn kiệt nguồn năng lượng của người phụ nữ đang tích tụ ở huyệt đan điền, làm phụ nữ khó lòng thụ thai được.

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này - Ảnh 4
Không nên đặt quạt trần bên trên giường nằm. Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba là nên chọn căn phòng ở hướng Nam và hướng Bắc vì theo phong thủy thì hai hướng này có ảnh hưởng rất tốt đến việc sinh con.

Và điều cuối cùng là màu sắc của phòng ngủ. Muốn sớm có con đầu lòng thì các cặp vợ chồng nên sử dụng ga trải giường màu xanh lá cây để chữa lành mọi bệnh tật và loại bỏ các năng lượng gây cản trở việc mang thai. Màu sắc căn phòng nên là màu cam (thể hiện năng lượng của trẻ nhỏ) nhưng không nên quá lạm dụng.

3. Sử dụng triệt để những biểu tượng phong thủy

Các biểu tượng phong thủy tượng trưng cho việc sinh sôi, nảy nở nên được bài trí một cách khoa học và khéo léo bên trong phòng ngủ nhằm gia tăng khả năng thụ thai cho các cặp vợ chồng. Theo phong thủy thì các con vật như thỏ, voi rất thích hợp cho việc sinh con vì nó biểu trưng cho sự sinh sản, sinh sôi tốt nhất.

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này - Ảnh 5Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này - Ảnh 6
Biểu tượng phong thủy. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, gia chủ có thể đặt thêm một số vật phẩm có hình quả trứng, hình bầu hồ lô hay các bức tranh hoặc tượng hình rồng ở đầu giường để phát huy năng lượng tối đa của hai vợ chồng cũng như gia tăng cơ hội mang thai cho gia chủ.

Việc đặt một bức tranh em bé đáng yêu ngay trong phòng cũng giúp cho tình cảm vợ chồng trở nên gắn bó, thủy chung hơn.

Muốn sớm có tin vui, các cặp vợ chồng nên áp dụng ngay các mẹo này - Ảnh 7
Treo tranh em bé đáng yêu trong phòng ngủ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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