Phạm "đại kỵ" khi đặt bàn ăn đối diện cửa ra vào, cách hóa giải

Nhiều gia đình đang có cách thiết kế nhà ở vô cùng sai lầm khi đặt bàn ăn/phòng bếp đối diện cửa ra vào. Nếu không muốn tài lộc giảm sút thì tìm cách hóa giải ngay.
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Phòng ăn đối diện cửa ra vào có ảnh hưởng ra sao?
Đối với nhà ở, thông thường việc bố trí phòng ăn đối diện cửa ra vào thường là vì tiết kiệm không gian. Bởi phòng khách và phòng ăn trong nhà thường có sự kết nối với nhau nên trường hợp mở cửa vào thấy phòng ăn cũng không quá hiếm gặp.
Tuy nhiên, việc đặt bếp nấu thẳng ngay cửa ra vào được coi là điều tối kỵ bởi vì bếp nấu có mối quan hệ mật thiết đến sức khỏe, tiền tài của gia chủ, đặt phòng bếp thẳng với cửa ra vào thì bao nhiêu tiền của, sức khỏe của chủ nhà đều sẽ bị bay ra hết.
Không chỉ vậy, trong phong thủy còn có nguyên tắc: “Đường vòng tạo nên điều vui, đường thẳng tạo nên điều dữ”. Vì thế, những gia đình nào trót thiết kế phòng ăn đối diện với cửa ra vào thì hãy tham khảo ngay cách hóa giải dưới đây.
Các cách hóa giải khi đặt phòng ăn đối diện cửa ra vào
1. Lắp thêm cửa cho phòng ăn
Đối với nhà có diện tích lớn, không gian rộng. Bạn có thể lắp thêm cửa để ngăn cách giữa phòng khách với phòng ăn, hoặc phòng ăn với nhà bếp để tránh phạm đại kị trong phong thủy.
Có thể chọn thiết kế cửa kéo để tiết kiệm không gian cũng như tạo thẩm mĩ cho căn nhà. Khi khách đến đúng giờ dùng bữa, kéo cửa lại để đảm bảo sự tế nhị, riêng tư trong bữa ăn.
2. Chuyển bếp nấu sang chỗ khác
Cách hóa giải hiệu quả nhất là bạn chuyển bếp nấu của nhà mình sang chỗ khác, điều này sẽ giúp tránh khỏi sự xui xẻo cho gia đình bạn. Để chuyển hẳn gian bếp sang vị trí khác là không dễ dàng và rất tốn kém, nhất là đối với mô hình nhà chung cư mini.
3. Bố trí huyền quan hoặc bình phong ở cửa ra vào
Khi phòng ăn đối diện cửa ra vào, bạn có thể bố trí huyền quan ở cửa ra vào để tránh việc vừa bước vào nhà đã nhìn thấy phòng ăn. Nếu không gian không đủ rộng rãi để làm huyền quan thì có thể dùng một bức bình phong vừa phải để ngăn bớt tầm nhìn.
4. Đặt thêm chậu cây phong thủy
Cây cảnh có ý nghĩa phong thủy rất tốt cho nhà ở cũng như giúp tăng vận khí, hóa giải điềm xui cho phòng bếp nhà bạn. Vì vậy, trước cửa phòng bếp, bạn có thể đặt một số loại cây phong thủy có ý nghĩa may mắn, tài lộc như cây kim tiền, cây lưỡi hổ… Các cây xanh còn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ mùi khói bếp, dầu mỡ hiệu quả.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.