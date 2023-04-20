Phạm "đại kỵ" khi đặt bàn ăn đối diện cửa ra vào, cách hóa giải

Đối với nhà ở, thông thường việc bố trí phòng ăn đối diện cửa ra vào thường là vì tiết kiệm không gian. Bởi phòng khách và phòng ăn trong nhà thường có sự kết nối với nhau nên trường hợp mở cửa vào thấy phòng ăn cũng không quá hiếm gặp.

Không chỉ vậy, trong phong thủy còn có nguyên tắc: “Đường vòng tạo nên điều vui, đường thẳng tạo nên điều dữ”. Vì thế, những gia đình nào trót thiết kế phòng ăn đối diện với cửa ra vào thì hãy tham khảo ngay cách hóa giải dưới đây.

Tuy nhiên, việc đặt bếp nấu thẳng ngay cửa ra vào được coi là điều tối kỵ bởi vì bếp nấu có mối quan hệ mật thiết đến sức khỏe , tiền tài của gia chủ, đặt phòng bếp thẳng với cửa ra vào thì bao nhiêu tiền của, sức khỏe của chủ nhà đều sẽ bị bay ra hết.

Các cách hóa giải khi đặt phòng ăn đối diện cửa ra vào

1. Lắp thêm cửa cho phòng ăn

Đối với nhà có diện tích lớn, không gian rộng. Bạn có thể lắp thêm cửa để ngăn cách giữa phòng khách với phòng ăn, hoặc phòng ăn với nhà bếp để tránh phạm đại kị trong phong thủy.

Có thể chọn thiết kế cửa kéo để tiết kiệm không gian cũng như tạo thẩm mĩ cho căn nhà. Khi khách đến đúng giờ dùng bữa, kéo cửa lại để đảm bảo sự tế nhị, riêng tư trong bữa ăn.

2. Chuyển bếp nấu sang chỗ khác

Chuyển bếp nấu để hóa giải cấm kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải hiệu quả nhất là bạn chuyển bếp nấu của nhà mình sang chỗ khác, điều này sẽ giúp tránh khỏi sự xui xẻo cho gia đình bạn. Để chuyển hẳn gian bếp sang vị trí khác là không dễ dàng và rất tốn kém, nhất là đối với mô hình nhà chung cư mini.

3. Bố trí huyền quan hoặc bình phong ở cửa ra vào

Bố trí thêm bình phong ngăn cách giữa phòng khách và phòng ăn - Ảnh minh họa: Internet

Khi phòng ăn đối diện cửa ra vào, bạn có thể bố trí huyền quan ở cửa ra vào để tránh việc vừa bước vào nhà đã nhìn thấy phòng ăn. Nếu không gian không đủ rộng rãi để làm huyền quan thì có thể dùng một bức bình phong vừa phải để ngăn bớt tầm nhìn.

4. Đặt thêm chậu cây phong thủy

Đặt cây phong thủy trước phòng bếp để tăng vận khí - Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh có ý nghĩa phong thủy rất tốt cho nhà ở cũng như giúp tăng vận khí, hóa giải điềm xui cho phòng bếp nhà bạn. Vì vậy, trước cửa phòng bếp, bạn có thể đặt một số loại cây phong thủy có ý nghĩa may mắn, tài lộc như cây kim tiền, cây lưỡi hổ… Các cây xanh còn có tác dụng thanh lọc không khí, loại bỏ mùi khói bếp, dầu mỡ hiệu quả.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.