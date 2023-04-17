CÂY DƯƠNG XỈ PHONG THỦY và những công dụng không phải ai cũng biết

Cây dương xỉ thuộc nhóm cây cổ thụ, có lịch sử hàng trăm triệu năm và thậm chí có từ niên đại trước cả khủng long. Cây dương xỉ với hơn 40 dạng hình thái khác nhau, tùy vào điều kiện khí hậu của từng nơi trồng. Loại cây này có nguồn gốc từ Đông Nam Á, chủ yếu ở các khu vực có nhiệt đới cận xích đạo. Tại Việt Nam, cây dương xỉ thường mọc ở các vùng núi cao, nơi có bóng râm và độ ẩm tốt giúp cho cây sinh trưởng nhanh.

Đặc điểm cây dương xỉ. Ảnh minh họa: Internet

Dương xỉ là cây lâu năm và xanh quanh năm, với những chiếc lá nhỏ màu xanh có khía tai bèo hoặc rìa có răng cưa nhỏ lượn tròn. Tùy vào mức độ tiếp xúc ánh sáng mà có màu lá khác nhau, tiếp xúc càng nhiều thì màu lá càng sáng.

Cây dương xỉ không có hoa, cơ quan sinh sản của cây dương xỉ là các túi bào tử nằm ở mặt dưới lá bào tử. Khi chín, các bào tử phát tán ra ngoài nhờ nước và gió, sau đó sinh trưởng thành cây mới.

3. Các loại cây dương xỉ



Các loại cây dương xỉ. Ảnh minh họa: Internet

Có hơn 12000 loài dương xỉ với kích thước và đặc điểm khác nhau, tuy nhiên có 3 loại cây dương xỉ phổ biến nhất hiện nay đang trồng tại Việt Nam đó là:

- Cây dương xỉ cổ đại: hay còn gọi là cây dương xỉ rừng có tuổi thọ hàng trăm năm. Cây có kích thước khá lớn, thân gỗ to, chiều cao từ 1-10m.

- Cây dương xỉ cảnh: Cây kích thước nhỏ gọn, được dân công sở lựa chọn cho bàn làm việc hay bố trí trước phòng khách, ban công để trang trí, làm đẹp vừa thanh lọc không khí...

- Cây dương xỉ thủy sinh: Cây được trồng nhiều trong các bể cảnh, bể cá thủy sinh. Cây bám vào các khúc gỗ hoặc mọc xen lẫn các hốc đá, điều kiện ánh sáng nhẹ từ 22-24 độ. Cây có tốc độ phát triển chậm, chiều cao khoảng 10-30cm.

4. Ý nghĩa cây dương xỉ trong phong thủy

Ngoài các công dụng nổi bật về khả năng lọc không khí hiệu quả hay một loại thảo dược quý thì cây dương sỉ còn mang ý nghĩa tốt về phong thủy. Với tone màu xanh chủ đạo, mang đến một không gian tươi mới và thoải mái cho mọi người sau những giờ làm việc căng thẳng.

Đặc biệt, cây dương sỉ với đặc tính dễ trông, dễ sống biểu tượng cho nghị lực sống phi thường, bền bỉ vượt qua mọi khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Bên cạnh đó, nó còn mang đến vận khí tốt thu hút nhiều may mắn và tài lộc cho con người trong cuộc sống.

5. Những mệnh hợp với cây dương xỉ



Dương xỉ thuộc mệnh nào? Ảnh minh họa: Internet

- Mệnh Mộc: Dương xỉ xanh quanh năm được xem là hành Mộc nên cây này phù hợp với những người mệnh Mộc. Nếu gia chủ mệnh Mộc trồng dương xỉ trong nhà sẽ mang đến nhiều may mắn và thuận lợi trên con đường sự nghiệp, công danh cho mệnh chủ.

- Mệnh Hỏa: Theo ngũ hành Mộc sinh Hỏa, người mệnh Hỏa khi trồng cây dương xỉ sẽ có lợi về đường công danh, luôn có sự hỗ trợ để thực hiện các kế hoạch một cách dễ dàng, nhờ thế mà kinh doanh, làm ăn thuận lợi, ít gặp trắc trở.

- Mệnh Thổ: Cây biểu tượng cho sự kiên cường, bền bỉ trước mọi khó khăn giống như tính cách của người mệnh này. Cây dương xỉ phong thủy cũng mang đến nhiều may mắn và cảm hứng trong cuộc sống và công việc cho người mệnh Thổ ở bất kỳ tuổi nào.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.