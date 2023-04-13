CÂY HOA GIẤY và những công dụng bất ngờ đối với phong thủy nhà ở, trồng ngay để ĐỔI VẬN PHÁT TÀI

Hoa giấy còn có tên gọi là móc diều, cây bông giấy, mang vẻ đẹp mong manh và ra hoa quanh năm. Loài hoa này có khả năng chịu hạn khá tốt và thích nghi sống tại những quốc gia có khí hậu nhiệt đới. Tại Việt Nam, hoa giấy thường được trồng để làm giàn leo lấy bóng mát hoặc làm cảnh.

Cây hoa giấy có đặc điểm là thân gỗ mọc leo, gồm nhiều cành và có gai. Hoa giấy thường mọc thành chùm ở đầu ngọn cành, với nhiều màu sắc khác nhau. Loài hoa này có rất nhiều màu khác nhau, mỗi màu có ý nghĩa riêng như: Hoa giấy màu hồng, hoa giấy màu đỏ, hoa giấy màu tím và hoa giấy màu trắng.

2. Ý nghĩa của cây hoa giấy trong phong thủy

Cây hoa giấy ngoài việc mang đến bầu không khí trong lành, thoáng mát cùng cảnh quan rực rỡ thì ở chúng còn mang đến ý nghĩa về sự sum vầy, sự đùm bọc chở che; tượng trưng cho mong muốn về một gia đình ấm no, hạnh phúc.

Màu sắc xinh tươi của hoa giấy khi rộ nở còn tượng trưng cho sức sống mới; hứa hẹn đầy niềm vui; thuận lợi về cuộc sống phía trước.

Cây hoa giấy còn mang đến nhiều may mắn, hạnh phúc, sự phát tài, phát lộc cho gia chủ.

Hoa giấy nở sum suê còn mang lại cho ngôi nhà cảm giác bình yên, ấm áp.

Cây mang nhiều gai, cành nhánh có thể vươn dài mạnh mẽ có thể đánh đuổi được tà ma; điềm xấu ảnh hưởng đến ngôi nhà.

3. Những vị trí nên trồng cây hoa giấy phong thủy

Cổng chính: Khách đến chơi nhà sẽ cực kỳ ấn tượng nếu bạn trồng một cây hoa giấy ở cổng chính nơi đón những dòng khí chính của ngôi nhà. Đây sẽ là nét chấm phá độc đáo cho căn nhà của bạn khiến không gian sống sẽ trở nên vô cùng nổi bật và lộng lẫy. Nhất là những cổng nhà được làm bằng kim loại thì chọn hoa giấy rất phù hợp vì cây có thân mềm dẻo có tác dụng hấp thụ xung sát khí. Đối với cửa được làm bằng gỗ thì không nên chọn hoa giấy mà hãy chọn những loại cây cảnh có thân cột lớn mới thực sự thu hút vận may đến ngôi nhà của bạn.

Trồng hoa giấy ở cổng chính đẩy lùi sát khí. Ảnh minh họa: Internet

Sân nhà: Trồng cây hoa giấy trước sân cũng là một vị trí hút tài lộc cho căn nhà của gia chủ. Cây sẽ giúp thanh lọc và đem lại một luồng không khí mát lành vào ngôi nhà. Ngoài ra còn mang lại may mắn, tương trợ cho công việc làm ăn được phát triển thuận lợi, lên như diều gặp gió. Tuy nhiên, đối với những ngôi nhà có sân trước quá rộng, không nên trồng hoa giấy trước sân nhà, những loại cây phù hợp để trồng đó là tre, trúc, tùng,...

Trồng hoa giấy ở sân nhà thu hút tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Phòng khách: Một số cây hoa giấy có kích thước nhỏ hơn còn trồng làm cây trang trí trong phòng khách, sảnh đón tiếp. Những chậu hoa giấy bonsai sẽ là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn đặt trong phòng khách. Ngoài việc mang ý nghĩa phong thủy là hút tài lộc, giúp việc làm ăn kinh doanh được thuận lợi, cây còn gia tăng tính thẩm mỹ, có công dụng thanh lọc, điều hòa không khí.

Hoa giấy phong thủy cỡ nhỏ đặt ở phòng khách. Ảnh minh họa: Internet

Ban công hoặc cửa sổ: Ban công hay cửa sổ cũng là nơi đón các dòng khí, dòng năng lượng vào nhà. Hoa giấy được xem là một trong những loại cây trồng ban công hút tài lộc. Nếu là ban công, cửa sổ hướng tốt hay không tốt thì bày trí cây hoa giấy đều được, đều mang ý nghĩa hút tài lộc cho ngôi nhà.

Trồng hoa giấy ở ban công hoặc cửa sổ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.