Lựa chọn TỲ HƯU PHONG THỦY hợp mệnh, tài lộc như nước, phúc khí bình an

Nhà đẹp 12/04/2023 07:07

Tỳ Hưu được xem là vật phẩm phong thủy hàng đầu được mọi người lựa chọn với mong muốn cầu tài lộc, bình an. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu và biết sử dụng nó đúng cách. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn.

1. Tỳ hưu là gì?

Tỳ Hưu là một linh vật cổ trong văn hóa dân gian có bắt nguồn từ Trung Quốc. Tỳ Hưu có dáng hình gần giống với Lỳ Lân nhưng khác ở chỗ có đôi cánh, chúng thường được thờ phụng với mong muốn mang tới phước lộc, bình an cho người sở hữu.

Lựa chọn TỲ HƯU PHONG THỦY hợp mệnh, tài lộc như nước, phúc khí bình an - Ảnh 1
Tỳ Hưu. Ảnh minh họa: Internet

2. Nguồn gốc và ý nghĩa của Tỳ Hưu

Truyền thuyết Tỳ hưu được tương truyền rằng, Tỳ hưu là đứa con thứ chín của Long Vương. Từ khi sinh ra, Tỳ hưu đã là sinh vật đẹp nhất với đầy đủ những bộ phận đẹp nhất của các loài vật khác như dáng sư tử, đầu rồng, thân ngựa, chân kỳ lân.

Lựa chọn TỲ HƯU PHONG THỦY hợp mệnh, tài lộc như nước, phúc khí bình an - Ảnh 2
Nguồn gốc Tỳ Hưu. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đây là sinh vật rất thích ăn vàng, bạc, châu báu nhưng lại không có hậu môn nên chỉ có thể thu vào mà không thể nhả ra. Do đó, khi chết đi, Tỳ hưu trở thành linh vật chiêu tài lộc và ngăn cản tà khí.

Từ thời nhà Minh nơi nào xuất hiện linh vật này đều được biết đến là đất linh, cung tài. Cho đến ngày nay, vật phẩm phong thủy có chứa linh thú này rất được ưa chuộng và như một sự mong ước về phú quý, an khang.

Trong phong thủy, Tỳ hưu là linh vật mang lại may mắn về tài lộc, sức khỏe, công danh sự nghiệp và trấn trạch trừ tà khí, bảo vệ sự bình yên cho ngôi nhà. Ngoài ra, Tỳ hưu còn có tác dụng hóa giải “Ngũ hoàng Đại sát” - một sát tinh trong phong thủy thường gây điều bất lợi cho các thành viên trong gia đình về sức khỏe và tài vận.

3. Tỳ Hưu hợp với tuổi nào?

Lựa chọn TỲ HƯU PHONG THỦY hợp mệnh, tài lộc như nước, phúc khí bình an - Ảnh 3
Tỳ Hưu hợp tuổi nào? Ảnh minh họa: Internet

Tỳ Hưu chứa đựng nhiều ý nghĩa tâm linh nên khi sử dụng, các bạn nên lựa chọn loại và màu Tỳ Hưu phù hợp với bản mệnh của mình để nó phát huy tác dụng tốt nhất.

Mệnh Kim thích hợp với Tỳ hưu màu trắng, thể hiện sự tinh khiết và hòa hợp giữa chủ nhân và linh vật. Ngoài ra, Tỳ hưu màu vàng và xám cũng là hai màu tương sinh thích hợp gồm Tỳ hưu vàng (18k hoặc 24k), Tỳ hưu bạc, Tỳ hưu gỗ, Tỳ hưu bằng đồng, Tỳ hưu đá thạch anh tóc vàng, Tỳ hưu đá mắt hổ.

Mệnh Thủy thích hợp với Tỳ hưu màu trắng, màu xanh dương và màu đen gồm Tỳ hưu bọc bạc, Tỳ hưu thạch anh tóc xanh, Tỳ hưu sapphire xanh, Tỳ hưu ngọc phỉ thủy, Tỳ hưu thạch anh đen, Tỳ hưu bạch ngọc.

Mệnh Mộc thích hợp với Tỳ hưu màu đen, màu xanh biển, màu xanh lam và màu xanh da trời gồm Tỳ hưu ngọc phỉ thúy, Tỳ hưu thạch anh đen, Tỳ hưu ngọc bích, Tỳ hưu cẩm thạch.

Mệnh Hỏa thích hợp với Tỳ hưu màu đỏ, màu hồng, màu tím,… gồm Tỳ hưu ngọc huyết, Tỳ hưu thạch anh tím, Tỳ hưu chỉ đỏ.

Mệnh Thổ thích hợp với Tỳ hưu màu vàng, màu đỏ và màu nâu gồm Tỳ hưu làm bằng vàng, Tỳ hưu gỗ hương, Tỳ hưu mạ vàng.

4. Cách sử dụng Tỳ Hưu đúng cách

Lựa chọn TỲ HƯU PHONG THỦY hợp mệnh, tài lộc như nước, phúc khí bình an - Ảnh 4
Những vật phẩm bằng Tỳ hưu. Ảnh minh họa: Internet

Tỳ hưu đặt trong két sắt, bàn thần tài, trên mặt tủ, bệ cao,… nên đặt thành cặp với miệng hướng ra phía cửa chính hoặc cửa phòng và không đặt ngược lại.

Khi đeo cổ, miệng Tỳ hưu phải hướng lên trên, đuôi hướng xuống đất, ngụ ý tài lộc từng bước thăng tiến và tuyệt đối không làm ngược lại.

Nhẫn Tỳ hưu vàng, đá được chế tác theo hai hướng, một là xoay ngang, hai là xoay dọc với miệng hướng ra ngoài, đuôi hướng vào lòng bàn tay để hút tài lộc từ bên ngoài vào, tránh đặt ngược lại.

Nhiều người bán vòng tay thường xỏ dây qua miệng và đít Tỳ hưu nhưng như thế là sai phong thủy. Việc xỏ dây như vậy sẽ làm tài lộc thoát ra ngoài.

Ngoài ra, Tỳ hưu cũng có thể bỏ vào túi nhung đỏ và mang theo bên người cũng rất tốt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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