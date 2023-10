Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa

Ống đứng bút bách hợp. Ảnh minh họa: Internet

2. Hồ lô ngọc bích

Hồ lô Ngọc bích được chế tác từ đá Aventurine với màu xanh tươi sáng, tự nhiên, mang tới nguồn năng lượng tốt lành. Miệng hồ lô thu nhỏ, bụng phình to mang linh lực hóa giải trường khí xấu, thâu thu trường khí tốt, cân bằng năng lượng. Ngọc bích biểu tượng cho lòng bao dung, đức hạnh, tính khiêm nhường - là loại đá của tình yêu, mang đến sự hòa hợp, bình an và may mắn cho cuộc sống vợ chồng.