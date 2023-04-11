Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa

Nhà đẹp 11/04/2023 13:13

Tình yêu là thứ vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Vì thế, không thể chỉ tận hưởng tình yêu mà còn phải chăm chút, giữ gìn cho nó.

1. Ống đựng bút bách hợp

Muốn tình yêu ngày càng gắn bó chặt chẽ, hòa hợp thì ống đựng bút bách hợp là quà tặng cực kì hữu hiệu. Đặt ống đựng bút bách hợp phía bên trái bàn làm việc giúp tình cảm hòa hảo như lúc ban đầu, trăm năm một ý, bày thêm ảnh chụp chung bên cạnh thì càng hiệu quả.

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa - Ảnh 1
Ống đứng bút bách hợp. Ảnh minh họa: Internet

2. Hồ lô ngọc bích

Hồ lô Ngọc bích được chế tác từ đá Aventurine với màu xanh tươi sáng, tự nhiên, mang tới nguồn năng lượng tốt lành. Miệng hồ lô thu nhỏ, bụng phình to mang linh lực hóa giải trường khí xấu, thâu thu trường khí tốt, cân bằng năng lượng. Ngọc bích biểu tượng cho lòng bao dung, đức hạnh, tính khiêm nhường - là loại đá của tình yêu, mang đến sự hòa hợp, bình an và may mắn cho cuộc sống vợ chồng.

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa - Ảnh 2
Hồ lô ngọc bích. Ảnh minh họa: Internet

3. Uyên ương

Uyên ương là vật phẩm phong thủy tình yêu truyền thống, đại diện cho tình cảm hài hòa hạnh phúc, là vật cầu may tốt lành. Uyên ương như hình với bóng giống vợ chồng đi đâu cũng có đôi có cặp. Đặt đôi uyên ương ở phía bên trái trong phòng ngủ, trong phòng tân hôn thì ân ái mĩ mãn.

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa - Ảnh 3
Uyên ương. Ảnh minh họa: Internet

4. Hồ lô Hòa hợp

Đây là vật phẩm giúp gắn bó tình thân, đem tới sự hòa hợp hôn nhân. Dây hồ lô treo ở phòng ngủ giúp kị tà, hóa sát, kích hoạt tình cảm vợ chồng. Chất liệu hồ lô là gỗ đào, có tác dụng trấn trạch, trừ tà, hóa giải khí xấu.

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa - Ảnh 4
Hồ lô hòa hợp. Ảnh minh họa: Internet

5. Xà cừ long phượng

Xà cừ long phượng thiết kế tinh xảo, có ý nghĩa văn hóa và tôn giáo sâu sắc. Phật giáo tin rằng, xà cừ long phượng là thứ vỏ sò trắng nhất, cứng rắn nhất trên thế giới, tượng trưng cho tình yêu thuần khiết, bền vững, không chút tì vết.

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa - Ảnh 5
Xà cừ long phượng. Ảnh minh họa: Internet

6. Tâm liên tâm

Tâm liên tâm là chiếc vòng cổ được chế tác từ thứ ngọc thiên nhiên tinh xảo, đại diện cho trong tâm có tâm, trong lòng có nhau, tình yêu tương thông, quấn quýt, thấu hiểu và sẻ chia. Tâm liên tâm là vật phẩm tình yêu dùng làm quà tặng rất tốt, vợ chồng đeo thì ân ái không rời nhưng không nên cho trẻ con dùng, sẽ lơ là học tập, thành tích suy giảm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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