Những lỗi thường gặp trong cách bài trí tủ quần áo khiến GIA ĐÌNH XÍCH MÍCH, TÌNH CẢM ĐI XUỐNG

Tủ quần áo là một trong những đồ vật không thể thiếu trong không gian phòng ngủ của mỗi gia đình. Tùy thuộc vào không gian rộng hay hẹp mà bạn sẽ có những cách đặt tủ quần áo khác nhau. Tuy nhiên, khi lựa chọn tủ quần áo phù hợp thì chúng ta nên lưu ý:

- Không lựa chọn tủ có họa tiết quá cầu kỳ: Họa tiết cầu kỳ, nhiều góc cạnh theo quan niệm phong thủy dễ sinh sát khí không tốt gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chủ nhân.

- Không lựa chọn tủ quần áo màu sắc quá sặc sỡ: Màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe và giấc ngủ của gia chủ. Vì thế, nên chọn gam màu tươi sáng cho tủ quần áo như màu vàng ánh hồng, vàng vân gỗ, vàng,… vì chúng tượng trưng cho sự giàu có, phú quý. Tuy nhiên không nên chọn gam màu quá rực rỡ vì nó có thể gây cảm giác khó chịu, căng thẳng.

2. Hướng đặt tủ quần áo

Thông thường, hướng tủ quần áo nên được xác định theo tuổi và mệnh của chủ nhân căn phòng. Ngoài ra, bạn có thể đặt tủ quần áo theo hướng Đông và hướng Nam vì hai hướng này nhận được nhiều ánh sáng mặt trời giúp gia tăng sinh khí cho phòng ngủ và mang đến tài lộc cho gia chủ.

3. Vị trí đặt tủ quần áo

Vị trí tủ quần áo phù hợp. Ảnh minh họa: Internet

- Không đặt tủ quần áo cuối giường: Bố trí theo cách này sẽ tạo ra cảm giác nặng nề cho người nằm ngủ trên giường. Từ đó ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đối với những tủ quần áo có gương soi, nếu đặt ở cuối giường, rất dễ tạo nên những cơn ác mộng.

- Không đặt tủ quần áo đối diện giường: Đối với tủ quần áo có gương, khi đặt đối diện giường sẽ dễ bị giật mình khi thức giấc, đồng thời ánh sáng phản chiếu từ gương vào giường sẽ khiến bạn ngủ không ngon giấc; Đối với tủ quần áo thông thường, khi đặt tủ quần áo đối diện giường sẽ tạo cảm giác tù túng, khó chịu, đồng thời gây tốn khá nhiều diện tích căn phòng.

- Không đặt tủ quần áo quá sát giường: Đặt tủ quần áo quá sát với giường ngủ dễ sinh ra những luồng khí xấu mang lại cảm giác ngột ngạt, bất an cho người sử dụng. Lâu ngày có thể khiến gia chủ khó thở, đau đầu, mệt mỏi gây suy nhược cơ thể.

- Không đặt tủ quần áo đầu giường: Việc bố trí tủ quần áo để đầu giường sẽ tạo nên một khí bức áp đảo, điều này dễ khiến các gia chủ có cảm giác bức bối và bị đè nặng.

- Không đặt tủ quần áo ở nơi gió và không khí lưu thông chính trong phòng: Tủ quần áo thường có kích thước lớn nên nếu đặt ở vị trí không khí lưu thông chính, nó sẽ làm cản trở những luồng gió mát đi vào phòng. Như vậy căn phòng sẽ trở nên chật chội và bí bách hơn.

Tốt nhất nên đặt tủ quần áo ở nơi nhận được ít ánh sáng nhất của căn phòng. Như vậy vừa giúp lưu tài đọng lộc vừa giúp không gian hút được nhiều sinh khí, đem lại nhiều may mắn cho gia chủ.

Vị trí đặt tủ quần áo phù hợp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.