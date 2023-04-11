Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu?

Tâm linh - Tử vi 11/04/2023 12:42

Sở hữu một trong các nốt ruồi có vị trí sau đây, chắc hẳn bạn là một người rất may mắn, phúc khí ngập tràn.

1. Nốt ruồi ở Phúc đường

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu? - Ảnh 1
Nốt ruồi ở Phúc đường. Ảnh minh họa: Internet

Phúc Đường là bộ phận nằm ở nghiêng phía trên đuôi lông mày, được coi là vị trí khá quan trọng trên trán, nằm giáp với huyệt Thái Dương hay còn gọi là Thiên Tang. 

Người sở hữu nốt ruồi này thường là người tài năng xuất chúng, có số mệnh giàu sang, phú quý hơn người. Họ có con mắt nhìn xa trông rộng và tư duy logic nhạy bén. Họ là người mang tính cách ngay thẳng, khẳng khái, giỏi thuyết phục người khác, có tài lãnh đạo. Vì vậy, người sở hữu nốt ruồi này hợp làm chủ hơn làm công. 

2. Nốt ruồi ở đầu mũi

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu? - Ảnh 2
Nốt ruồi ở đầu mũi. Ảnh minh họa: Internet

Phần đầu mũi tượng trưng cho tài vận mà mệnh chủ có được nhờ những nỗ lực, cố gắng của mình trong công việc. Chỉ cần nhìn vào phần đầu mũi là có thể đoán định được khá nhiều về vận trình tài lộc của 1 người. 

Nếu như ở phần đầu mũi mà có nốt ruồi tốt, màu sắc hồng nhuận thì thường là điềm may mắn, bởi nó báo hiệu rằng chủ nhân của nốt ruồi đó có phúc khí ngập tràn, tài lộc dồi dào.

3. Nốt ruồi ở tai

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu? - Ảnh 3
Nốt ruồi ở tai. Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi ở tai thường là người thông minh, tài trí và có ý chí vươn lên. Chính vì vậy, dù dấn thân vào ngành, nghề nào họ cũng có thể thành danh. Sở hữu nốt ruồi này, họ là người biết đối nhân xử thế, đi đâu cũng được người yêu, kẻ mến, khi có khó khăn dễ được quý nhân phù trợ.

Những người có nốt ruồi may mắn trên tai nhìn chung có vận số tốt, do có năng lực mạnh mẽ nên về cơ bản họ không phải lo lắng về vấn đề tài chính.

4. Nốt ruồi ở vai

Những người có nốt ruồi ở vị trí này nhìn chung có năng lực lãnh đạo mạnh mẽ và càng thích hợp với một số vai trò quan trọng, là tài quản lý phú quý hiếm có. 

Tuy có vận số tốt nhưng họ cũng dễ bị tiểu nhân ganh ghét, gài bẫy, đổi trắng thay đen. Trong công việc, họ cần cẩn trọng trước khi quyết định để không phạm phải những sai lầm.

5. Nốt ruồi ở cằm

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu? - Ảnh 4

Nốt ruồi ở cằm. Ảnh minh họa: Internet

Nếu như trên cằm bạn có nốt ruồi màu đen thì đó là dấu hiệu cho thấy bạn sẽ có nhiều may mắn về đất đai, nhà cửa, gặp thuận lợi nếu tiến hành kinh doanh, đầu tư nhà đất. Bản thân bạn cũng là người sở hữu nhiều bất động sản với giá trị cao. 

6. Nốt ruồi ở đầu gối

Gặp nhiều điều lành nhờ NỐT RUỒI PHÚC KHÍ, chúng ở đâu? - Ảnh 5
Nốt nuồi ở đầu gối. Ảnh minh họa: Internet

Người có nốt ruồi may mắn ở vị trí này nhìn chung về già có phúc khí, lúc trẻ có phúc, quản lý tiền bạc giỏi nên dù về già cũng không phải lo lắng về tiền bạc.

Người có nốt ruồi ở sau đầu gối có thể hưởng phúc hậu, không những được con cháu bao bọc mà còn có được sự quan tâm chăm sóc của người khác, càng về sau càng cảm thấy hạnh phúc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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