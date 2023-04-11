Bài trí phòng bếp đúng phong thủy, đón tài lộc vào nhà, gia đình hạnh phúc, đầm ấm

Nhà đẹp 11/04/2023 20:23

Bếp là nơi để gia đình quây quần trong mỗi bữa ăn, là nơi có liên quan mật thiết với sức khỏe và tiền tài của gia chủ. Hãy theo dõi bài viết bên dưới để hiểu rõ hơn về phong thủy phòng bếp hợp lý nhé!

1.Vị trí đặt bếp theo phong thủy

Trong phong thủy, nước là đại diện tượng trưng cho tài lộc. Càng nhiều nước thì có càng nhiều tài lộc. Nhà bếp được xem là nơi chứa nhiều tài lộc nhất của gia đình bởi nơi đây chứa một lượng nước rất lớn.

Bài trí phòng bếp đúng phong thủy, đón tài lộc vào nhà, gia đình hạnh phúc, đầm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí tốt nhất cho phòng bếp là hướng Đông Nam, Đông và góc hướng Nam. Lưu ý, tránh bố trí phòng bếp gần nhà vệ sinh vì nước và lửa kỵ nhau dễ gây ra xung đột làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Yếu tố sạch sẽ, gọn gàng và giữ phòng bếp luôn thoáng đãng, mát mẻ là rất cần thiết để mang đến cho gia chủ sự sung túc và sức khỏe. 

2. Màu sắc phòng bếp

Màu sắc của nhà bếp rất quan trọng. Do vậy, gia chủ cần chọn lựa đồ vật có màu sắc thích hợp để nhà bếp luôn mang năng lượng và vượng khí. 

Nhà bếp là nơi ưu trữ lửa vậy nên nhà bếp rất mạnh về yếu tố Hỏa. Do đó, chọn màu sơn nhà bếp nên chọn thuộc tính Mộc như xanh, xanh tím. Gam màu này vừa nhẹ nhàng, tươi mát, vừa giúp thúc đẩy tương sinh cho gian bếp. Ngoài ra, màu trắng và màu ghi cũng là màu rất thích hợp với không gian nhà bếp.

Bài trí phòng bếp đúng phong thủy, đón tài lộc vào nhà, gia đình hạnh phúc, đầm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hai màu sắc thường được sử dụng nhưng theo phong thủy nhà bếp nên hạn chế chính là màu xanh nước biển và màu đỏ. Màu đỏ thuộc yếu tố Hỏa nên nếu lạm dụng sẽ khiến phòng ăn bị mất cân bằng, mang cảm giác bực bội, nặng nề cho gia chủ.

3. Cửa phòng bếp

Cửa bếp không nên đối diện với cửa chính, cửa phòng ngủ của ngôi nhà nhằm tránh hai luồng khí trái ngược nhau sẽ dẫn đến nhiều bệnh tật và mất mát tiền bạc cho gia chủ.

Đồng thời, tránh việc thiết kế cửa bếp đối diện với cửa sổ, ban công,… để các luồng khí của trong ngôi nhà không chuyển động quá nhanh làm ảnh hưởng đến tài vận của gia đình. 

4. Vị trí đặt bếp nấu

Bếp lửa mang ý nghĩa hạnh phúc, hơi ấm và sức khỏe cho cả một gia đình nên cần đặc biệt chú ý vị trí đặt bếp trong nhà để tạo nên phong thủy tốt. Bếp nấu không nên đặt ở nơi không có điểm tựa, giữa nhà bếp/phòng khách hay trước cửa sổ.

Bài trí phòng bếp đúng phong thủy, đón tài lộc vào nhà, gia đình hạnh phúc, đầm ấm - Ảnh 3
Vị trí đặt bếp nấu. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn có quan niệm cho rằng không nên đặt bếp ngay dưới xà ngang cửa nhà vì sẽ đè lên ông Táo, khiến tài lộc, may mắn của gia đình sụt giảm.

5. Vị trí bồn rửa

Phòng bếp phải luôn ở trạng thái sạch sẽ, ngăn nắp và khô thoáng. Bạn cần lau chùi, dọn rửa nhà bếp thường xuyên.

Bài trí phòng bếp đúng phong thủy, đón tài lộc vào nhà, gia đình hạnh phúc, đầm ấm - Ảnh 4
Bồn rửa chén khô thoáng, sạch sẽ. Ảnh minh họa: Internet

Tránh việc bụi bẩn, dầu mỡ, mùi khó chịu tích tụ quá lâu gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả gia đình và gây phong thủy xấu cho căn bếp của bạn.

6. Sắp xếp vật dụng hợp lý

Những vị trí đựng dao, thớt cần phải cố định, gọn gàng tránh việc rơi rớt, dẫn đến nguy hiểm cho mọi người, đặc biệt là trẻ em. Bạn cũng không nên đặt máy giặt tại nhà bếp, dễ gây trơn trượt, ẩm ướt cho người nội trợ.

Bài trí phòng bếp đúng phong thủy, đón tài lộc vào nhà, gia đình hạnh phúc, đầm ấm - Ảnh 5
Đặt vật dụng bếp hợp lý. Ảnh minh họa: Internet

Tủ lạnh cần tránh hướng kỵ với lửa như đối diện bếp nấu, hướng Bắc, hướng Nam vì đều mang phong thủy xấu cho gia đình. Nếu không tuân theo, sức khỏe, tài vận rất dễ đi xuống.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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