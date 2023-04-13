5 nguyên tắc phong thủy người đàn ông cần biết nếu không muốn sự nghiệp TUỘT DỐC KHÔNG PHANH

Cung Càn đại diện cho người cha, lãnh đạo, cấp trên, quý nhân, quan phủ và nằm ở hướng Tây Bắc.

Nếu tại phòng làm việc hoặc nhà ở của nam giới nếu thiếu hai vị trí của hai cung này, sự nghiệp khó mà thuận lợi, năng lực lãnh đạo kém, hợp tác khó hòa thuận vui vẻ, tài vận kém sắc, khó được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng.

Cung Khôn đại diện cho người mẹ, người chấp hành, quý nhân, tài phú, sự phối hợp, sự bao dung và nằm ở hướng Tây Nam.

2. Bốn hướng chính của phòng làm việc lồi ra ngoài

Phòng làm việc phải vuông vức. Ảnh minh họa: Internet

Đông, tây, nam, bắc là 4 hướng tài lộc. Nếu 4 hướng này vuông vức, đầy đặn, căn phòng sáng sủa, thông thoáng rất tốt cho sự phát triển của chủ nhân. Ngược lại nếu góc to góc nhỏ, tròn méo bất định sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến của các đấng mày râu. Bên cạnh đó, mọi hoài bão, kế hoạch đã hoạch định sẽ khó lòng mà thực hiện được.

3. Phòng ốc lộn xộn, bẩn thỉu

Không gian làm việc không nên quá lộn xộn. Ảnh minh họa: Internet

Không gian nơi làm việc sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công việc cũng như tâm trạng làm việc của bạn. Dù ở nhà hay văn không phòng, nếu lộn xộn, bừa bãi thì tài vận khó mà hanh thông.

Người sống lâu trong không gian bừa bộn thường nảy sinh tính keo kiệt, không có thói quen giúp đỡ người khác, chỉ ngồi mát ăn bát vàng. Nếu kế thừa sự nghiệp, cơ ngơi thì sẽ nhanh chóng phá sản.

4. Vị trí quý nhân không vững chắc

Sau lưng ghế ngồi phải có chỗ dựa. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí quý nhân chính là hướng ngồi làm việc, hướng đầu giường, hoặc sau lưng là ghế ngồi. Những vị trí này cần có tường kiên cố là tốt nhất.

Trong cuộc sống nói chung, công việc nói riêng, nếu các mối quan hệ hữu hảo, chân thành sẽ có được vận quý nhân, được quý nhân tin tưởng, giúp đỡ. Sự nghiệp cũng nhờ thế mà hanh thông, tài vận dồi dào.

Ngược lại, nếu sống không chân thành, giả dối cơ hội, vận quý nhân cũng vì thế mà suy yếu, sự nghiệp cũng gặp nhiều bất lợi thậm chí là lụi bại.

5. Vị trí long tranh hổ đấu

Trong phong thủy bên trái đại diện cho thanh long, và bên phải sẽ đại diện cho bạch hổ. Khi sắp xếp và bố trí vật dụng thì cần bố trí ở bên trái cao lên để tránh sự mất tập trung, suy nghĩ bộp chộp thiếu chính xác trong công việc. Bên phải đồ dùng nên được đặt thấp hơn bên trái để tránh thị phi, tránh khẩu nghiệt.

Tuy nhiên ngoài phong thủy để thành công trong công việc thì bạn cần có sự cầu thị cũng như khiêm tốn ham học hỏi, không ngừng tích lũy những kiến thức và kinh nghiệm làm việc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.