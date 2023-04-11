Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe

Nhà đẹp 11/04/2023 20:12

Những vật nhìn tuy vô hại nhưng khi đặt ở đầu giường lại phá hủy nguồn phong thủy tốt của căn phòng, biến nguồn năng lượng tích cực thành tiêu cực.

1. Không đặt gương soi đầu giường

Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh 1
Không đặt gương đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Theo phong thủy, nếu đặt gương soi đầu giường sẽ gây ra những điềm xấu cho gia chủ, dễ dẫn đến những bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng, khiến họ thường xuyên đấu khẩu, tranh chấp.

Đối với người cao tuổi, người yếu bóng vía thì việc đặt gương đầu giường càng cần phải tránh. Người già ko ngủ sâu, thường tỉnh giấc nửa đêm, nếu tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong đấy thì cam đoan là rất sợ, rồi lo lắng bất an, dễ sinh bệnh, sức khỏe suy yếu.

2. Không đặt đồ dùng điện đầu giường

Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh 2
Không đặt đồ dùng điện đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh giường không nên đặt bất cứ đồ điện gì. Đồ điện tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường. Nếu thực sự cần thiết, tốt nhất nên để ở góc tường cách xa giường ngủ. Bên cạnh đó, ổ cắm cũng phải để cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ sẽ rất lớn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Không đặt đồng hồ báo thức đầu giường

Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh 3
Không đặt đồng hồ báo thức đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế có khá nhiều người có thói quen để đồng hồ báo thức ở đầu giường vì sự tiện lợi, như có thể với tay tắt đồng hồ nếu muốn ngủ nướng thêm vài phút. Tuy nhiên, nếu thường xuyên bị đồng hồ báo thức làm giật mình sẽ dẫn đến căng thẳng mãn tính, gây ra nhiều vấn đề như huyết áp cao, giảm chất lượng giấc ngủ và bị ức chế thần kinh. Vì vậy, chuyên gia phong thủy khuyên bạn  nên để đồng hồ báo thức cách giường ít nhất là 1,8 mét.

4. Không đặt dao, kiếm đầu giường

Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh 4
Không đặt dao, kiếm đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Dao, kiếm là những vật có sát khí rất nặng, tuyệt đối không nên để trên đầu giường.

Một số người thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó như một thú vui trong cuộc sống. Nhiều người cũng thích treo dao, kiếm ở đầu giường để ngắm chúng trước khi đi ngủ. Nhưng theo phong thủy, treo những vật này trong phòng ngủ, nơi đầu giường vì dễ gây áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương nếu vô ý đụng vào.

5. Không đặt ví, túi xách đầu giường

Sau khi từ ngoài về, nhiều người tiện tay để luôn túi xách ở đầu giường mà không biết rằng túi xách, ví là những vật dụng bẩn nhất và nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả nắp bồn cầu.

Do đó, tốt nhất khi đi làm về, hãy treo túi xách lên và thường xuyên lau chùi chúng cẩn thận.

6. Không đặt hoa tươi hoặc cây xanh đầu giường

Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe - Ảnh 5
Không đặt cây xanh đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Cây xanh và hoa sẽ hút hết khí oxy và thải ra khí CO2 vào ban đêm khiến bạn dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy, khó ngủ, mệt mỏi dai dẳng.. chúng ta cần lưu ý tránh bày ở đầu giường ngủ, tốt nhất là đưa ra khỏi phòng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa

Các vật phẩm phong thủy VƯỢNG TÌNH DUYÊN, giúp tình cảm trai gái ngày một thăng hoa

Tình yêu là thứ vừa mạnh mẽ vừa yếu ớt, vừa ngọt ngào vừa đắng cay. Vì thế, không thể chỉ tận hưởng tình yêu mà còn phải chăm chút, giữ gìn cho nó.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy phong thủy nhà ở nhà đẹp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 2 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ