Những vật CẤM KỴ, đặt ở đầu giường sẽ phá hủy nguồn phong thủy tốt, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe

Theo phong thủy , nếu đặt gương soi đầu giường sẽ gây ra những điềm xấu cho gia chủ, dễ dẫn đến những bất hòa trong mối quan hệ vợ chồng, khiến họ thường xuyên đấu khẩu, tranh chấp.

Đối với người cao tuổi, người yếu bóng vía thì việc đặt gương đầu giường càng cần phải tránh. Người già ko ngủ sâu, thường tỉnh giấc nửa đêm, nếu tỉnh dậy trong trạng thái chưa tỉnh táo mà nhìn vào gương, thấy bóng mình lờ mờ trong đấy thì cam đoan là rất sợ, rồi lo lắng bất an, dễ sinh bệnh, sức khỏe suy yếu.

Không đặt đồ dùng điện đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Xung quanh giường không nên đặt bất cứ đồ điện gì. Đồ điện tuy nhỏ nhưng lượng bức xạ lại không thể coi thường. Nếu thực sự cần thiết, tốt nhất nên để ở góc tường cách xa giường ngủ. Bên cạnh đó, ổ cắm cũng phải để cách đầu giường ít nhất 2 mét. Nếu không, khi dòng điện chạy, bức xạ sẽ rất lớn gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

3. Không đặt đồng hồ báo thức đầu giường

Không đặt đồng hồ báo thức đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Trên thực tế có khá nhiều người có thói quen để đồng hồ báo thức ở đầu giường vì sự tiện lợi, như có thể với tay tắt đồng hồ nếu muốn ngủ nướng thêm vài phút. Tuy nhiên, nếu thường xuyên bị đồng hồ báo thức làm giật mình sẽ dẫn đến căng thẳng mãn tính, gây ra nhiều vấn đề như huyết áp cao, giảm chất lượng giấc ngủ và bị ức chế thần kinh. Vì vậy, chuyên gia phong thủy khuyên bạn nên để đồng hồ báo thức cách giường ít nhất là 1,8 mét.

4. Không đặt dao, kiếm đầu giường

Không đặt dao, kiếm đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Dao, kiếm là những vật có sát khí rất nặng, tuyệt đối không nên để trên đầu giường.

Một số người thích sưu tầm dao, kiếm và coi đó như một thú vui trong cuộc sống. Nhiều người cũng thích treo dao, kiếm ở đầu giường để ngắm chúng trước khi đi ngủ. Nhưng theo phong thủy, treo những vật này trong phòng ngủ, nơi đầu giường vì dễ gây áp lực công việc, đau đầu, bất an, thậm chí bị thương nếu vô ý đụng vào.

5. Không đặt ví, túi xách đầu giường

Sau khi từ ngoài về, nhiều người tiện tay để luôn túi xách ở đầu giường mà không biết rằng túi xách, ví là những vật dụng bẩn nhất và nó thậm chí còn kinh khủng hơn cả nắp bồn cầu.

Do đó, tốt nhất khi đi làm về, hãy treo túi xách lên và thường xuyên lau chùi chúng cẩn thận.

6. Không đặt hoa tươi hoặc cây xanh đầu giường

Không đặt cây xanh đầu giường. Ảnh minh họa: Internet

Cây xanh và hoa sẽ hút hết khí oxy và thải ra khí CO2 vào ban đêm khiến bạn dễ rơi vào tình trạng thiếu oxy, khó ngủ, mệt mỏi dai dẳng.. chúng ta cần lưu ý tránh bày ở đầu giường ngủ, tốt nhất là đưa ra khỏi phòng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.