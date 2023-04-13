6 điều ĐẠI KỴ đối với phong thủy nhà bếp cần tránh nếu không muốn TÀI LỘC TIÊU TÁN

Theo phong thủy , thì nước thuộc ngũ hành hệ Thủy, tượng trưng cho tài lộc. Nếu bạn không đóng chặt vòi nước sau mỗi lần sử dụng hoặc vì một số nguyên nhân nào đó mà nước cứ bị rò rỉ thì tài lộc cũng theo đó mà chảy ra ngoài. Đối với nhà bếp thì nước là một phần không thể thiếu trong quá trình nấu nướng, dọn dẹp. Tuy nhiên, nước còn ảnh hưởng rất lớn đến tài lộc trong nhà nên gia chủ nên chú ý và khắc phục sớm các hiện tượng rò rỉ nước này.

Theo quan niệm của phong thủy, bếp ăn không nên đặt ở vị trí “tọa cát hướng hung”, có nghĩa là không nên đặt bếp nằm ở hướng lành nhưng (núm, cửa bếp) nhìn về phương hung, điều này sẽ làm cho bếp nấu không thể áp chế được những luồng khí gây bất lợi cho gia chủ. Khí âm mà lửa bếp sinh ra có thể phá hoại không gian cũng như bầu sinh khí của ngôi nhà. Vì thế, gia chủ nên đặt bếp ở vị trí "tọa hung hướng các" để lửa của bếp nấu có thể loại bỏ các loại khí bất lợi khác giúp cải thiện được phong thủy của căn nhà một cách hiệu quả.

Nên đặt bếp ở vị trí "Tọa hung hướng cát". Ảnh minh họa: Internet

3. Đặt bếp ở trung tâm ngôi nhà

Trung tâm của ngôi nhà được ví như là trái tim. Mà trung tâm là nơi cần đến sự yên tĩnh và ổn định. Nhà bếp thuộc hệ Hỏa nên nếu đặt bếp ở trung tâm thì phong thủy ngôi nhà sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Không nên đặt bếp ở trung tâm ngôi nhà. Ảnh minh họa: Internet

Nếu đặt nhà bếp ở trung tâm của ngôi nhà, thì Hỏa khí tỏa ra từ bếp sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Gây khó khăn về mặt tài chính, gia đình thường xuyên xảy ra tranh cãi và bất hòa.

4. Đặt bếp đối diện ban công

Theo quan niệm của phong thủy thì ban công cũng không thể đối diện trực tiếp với nhà bếp, vì đây cũng có thể coi là một loại Xuyên Tâm, tuy không làm xấu đi về tình trạng sức khỏe của các thành viên trong gia đình nhưng sẽ phá vỡ mối đoàn kết, tương hỗ cần có. Hơn nữa, nếu phòng bếp, nhất là hướng bếp đối diện trực tiếp với ban công thì con cháu trong gia đình thường bỏ nhà đi hoang, thích “đèo bong”, “ăn phở ăn nem”...

Không đặt bếp đối diện ban công. Ảnh minh họa: Internet

Nếu bếp rơi vào trường hợp này, nên khắc phục bằng cách đặt chậu hoa hoặc trồng cây leo ngăn cách, sao cho trong ngoài không thông nhau là ổn. Hoặc có thể dùng rèm che, hay đặt huyền quan ngăn cách không cho ban công không thông thẳng với bếp là được.

5. Hũ gạo trống không

Theo quan niệm phong thủy, hũ gạo đóng vai trò quan trọng với việc trấn tài. Đặt hũ gạo hợp phong thủy hút tài lộc vào nhà và ngược lại, hũ gạo trống không hay không có hũ gạo thì chắc chắn là điềm phá tài, nhà kho trống rỗng chẳng còn chút của cải nào sót lại.

Không để hủ gạo trống không. Ảnh minh họa: Internet

Đó là vì gạo đại diện cho tài lộc, không có gạo tức là kho tiền của bạn chẳng có gì. Đặc biệt, hũ gạo rất kị màu đỏ, tuyệt đối không nên chọn hũ gạo có màu này.

Đỏ là màu của hành Hỏa, mà lửa của Hỏa sẽ thiêu đốt tiền tài, khiến cho vận trình tài lộc nhanh chóng sa sút, dù có kiếm được tiền thì cũng như gió vào nhà trống, chẳng thể giữ lại trong tay.

6. Đặt máy giặt trong nhà bếp

Với những ngôi nhà phố có diện tích hạn chế, gia chủ thường bố trí máy giặt tích hợp ngay trong phòng bếp để tiết kiệm không gian.

Tuy nhiên đây được xem là một điều sai lầm trong phong thủy nhà bếp. Bởi máy giặt thuộc hành Thủy sẽ khắc chế bếp nấu thuộc hành Hỏa, điều này gây tác động tiêu cực tới tài lộc của gia đình.

Không nên để máy giặt trong nhà bếp. Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, quần áo bẩn ở trong máy giặt sẽ xâm phạm đến Táo Quân, khiến ngài phật ý điều này khiến cho vận khí của gia đình anh/chị trở nên sa sút hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.