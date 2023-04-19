CÓC 3 CHÂN NGẬM ĐỒNG TIỀN: Vật phẩm phong thủy người kinh doanh phải biết

Theo truyền thuyết của người Hoa, Cóc ba chân hay Thiềm Thừ là hóa kiếp của Thường Nha sống trên cung trăng. Vì uống trộm rượu của phu quân nên Thường Nha bị phạt biến thành cóc và đầy xuống nhân gian, sau đó nó trở thành yêu tinh chuyên đi hại người.

Lúc đó ở nhân gian có một vị tên là Lưu Hải là một trong 8 vị tiên thích chuyên đi tru du tứ phương, hàng yêu phục ma. Lưu Hải cũng chính là người đã hàng phục cóc vàng và khiến nó mất đi một chân. Sau khi được Lưu Hải cảm hóa, cóc vàng không ngừng đi khắp nhân gian tế thế giúp người. Cóc vàng đi đến đâu thì ban tài lộc đến đó nhờ vào phép thần thông của mình nhả vàng khắp nơi, giúp cho những người khốn khổ vượt qua cơn đại nạn.

Cũng bởi khả năng nhả tiền vô hạn mà nhân gian gọi nó là cóc chiêu tài, là một linh vật biểu tượng cho tài vận, may mắn. Miệng cóc ngậm tiền mang tài lộc vào nhà giúp cho gia chủ gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành.

Nếu trong ao hồ nhà bạn có họ cóc trú ngụ thì đó chính là biểu tượng của sự may mắn, hạn chế tối đa tai họa ập đến.

Như vậy, Thiềm Thừ chính là biểu tượng của điềm lành, và nhờ vào việc thu hút tài lộc nên người Hoa rất trân trọng chỉ đứng thứ 2 sau Kỳ Hưu.

2. Ý nghĩa của Thiềm Thừ

Cóc 3 chân hay Thiềm Thừ là linh vật có nguồn gốc từ Trung Quốc, nó là biểu tượng của điềm lành. Ngoài việc mang lại nhiều tài lộc thì nó còn có khả năng bảo vệ gia chủ, giúp gia chủ tránh xa bọn tiểu nhân và những thế lực muốn hãm hại. Nhà có Thiềm Thừ bảo hộ sẽ luôn gặp may mắn về đường tài lộc và bình an cho gia đạo.

Thiềm Thừ với nhiều năng lực cực mạnh. Ảnh minh họa: Internet

Thiềm Thừ là linh vật có năng lực chiêu tài và bảo vệ rất mạnh nên thường được mọi người mua biếu cho người thân hoặc đặt trong nhà, cửa hàng để giảm thiểu vận xui, thu hút tài lộc.

Hình tượng cóc 3 chân cho thấy sự đặt biệt, hiếm gặp. Chúng có khả năng hóa hung thành cát, mang lại may mắn và ngăn chặn sự thất thoát của tiền bạc.

Tuy nhiên, để phát huy tối đa năng lực của nó thì các gia chủ nên đặt Thiềm Thừ ở những vị trí phù hợp và đúng chuẩn. Từ đó, Thiềm Thừ sẽ mang lại cho gia chủ một cuộc sống bình an, may mắn hơn đồng thời mọi việc trong công việc và cuộc sống được suôn sẻ, thuận lợi.

3. Cách đặt Thiềm Thừ đúng chuẩn

Theo phong thủy, Thiềm thừ có năng lực chiêu tài rất tốt. Chính vì thế nó phù hợp đặt trong nhà, trên bàn làm việc. Ngoài ra, gia chủ có thể đặt Thiềm Thừ ở bàn thờ Thổ địa, trên quầy thu ngân hoặc bàn lễ tân của công ty.

Đặt trên bàn làm việc. Ảnh minh họa: Internet

Theo truyền thuyết Trung Hoa thì chúng ta phải luôn luôn để đầu Thiềm Thừ hướng vào trong nhà, bởi miệng cóc luôn nhả tiền, mà tiền thì phải chảy vào trong nhà, không thể tán sản nhổ ra ngoài được.

Đối với các cửa hàng kinh doanh thì nên đặt Thiềm Thừ ở 2 bên cửa ra vào hay trên bàn thờ thần tài, bàn thờ thổ địa hay một số nơi khác.

Đặt ở bàn thờ thần tài. Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt tượng cóc ngậm tiền phải là nơi sang trọng, thông thoáng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.