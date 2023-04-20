Những kiêng kỵ trong "sửa nhà" gia chủ cần tránh nếu không muốn tài sản đi tong, cát khí cạn kiệt

Tháng 7 âm lịch được coi là tháng Cô hồn- tháng mà ma quỷ được thả khỏi Quỷ Môn Quan mà về dương thế hoành hành, tác oai tác quái. Không nên sửa nhà vào tháng 7 Âm lịch vì dễ gặp phải vận âm, kéo theo nhiều rắc rối nảy sinh, khiến gia chủ lao đao, con đường tài lộc theo đó cũng bị sa sút.

Theo quan niệm dân gian, khi gia đình đang chịu tang là mang điều xui xẻo kém may mắn nên tất cả các việc như làm nhà đều phải gác lại. Chính vì thế, việc sửa nhà trong khi có tang là việc không nên làm, nếu quá gấp rút thì có thể chờ qua giỗ đầu mới nên thực hiện.

Không sửa nhà trong thời gian chịu tang - Ảnh minh họa: Internet

3. Lựa chọn màu sơn phù hợp

Theo nguyên lý ngũ hành, môi trường gồm 5 yếu tố Kim (kim loại), Mộc (cây cỏ), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất). Mỗi yếu tố đều có những màu sắc đặc trưng. Khi sửa sang, khoác "màu áo" mới cho căn nhà của mình, ngoài yếu tố thẩm mỹ, nên lựa chọn màu sơn hợp với mệnh của gia chủ.

Lựa chọn màu sơn hợp mệnh gia chủ khi muốn thay "áo mới" cho căn nhà - Ảnh minh họa: Internet

4. Lưu ý đến hệ thống cửa

Hệ thống cửa được xem là nơi dẫn khí, nạp khí tốt vào ngôi nhà. Vì vậy, cần làm sạch lối ra vào, bề mặt, khung cửa và những không gian xung quanh hệ thống cửa. Ngoài ra, để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà cũng như tăng thêm sinh khí, có thể đặt thêm chậu hoa, chậu cây phong thủy.

Chú ý đến lối ra và bố trí gần cửa - Ảnh minh họa: Internet

Đối với những ngôi nhà có thiết kế các cửa thẳng hàng với nhau hay cửa đối diện trực tiếp với trụ điện, đặt thêm chậu cây và gương soi gần cửa hoặc bài trí bình phong chắn sau lối vào sẽ giúp cho ngôi nhà tránh được sinh khí xấu.

5. Tránh đặt bếp đối diện cửa

Theo quan niệm của người xưa, mở cửa nhìn ngay thấy bếp thì tiền tài hao hụt. Do vậy, việc đặt bếp đối diện cửa là phạm phải điều kỵ trong phong thủy, sẽ làm hao hụt tài lộc, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tốt nhất, gia chủ không nên thiết kế bếp đặt đối diện với cửa nhà, cửa ra ban công, cửa phòng ngủ… Nếu quá khó để bố trí bếp, có thể hóa giải bằng cách làm rèm, kệ, vách ngăn… để che chắn.

Không đặt bếp đối diện cửa - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.