Những vật phẩm phong thủy đặt trong phòng khách khiến tài vận lần lượt kéo đến

Bộ tượng Tam Đa là vật phẩm phong thủy phòng khách thu hút vận may để gia chủ trở nên giàu có, quyền lực và có cả cuộc sống khỏe mạnh.

Đặt tượng Phúc Lộc Thọ trong phòng làm việc hoặc phòng khách sẽ tạo cho gia chủ được nhiều may mắn. Nên đặt các ông ở vị trí cao, trên một cái bàn và trước một bức tường chắc chắn. Tuy nhiên nên tránh đặt tượng 3 ông ở phòng bếp, phòng ngủ và phòng khách.

Bộ tượng Tam Đa được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: gỗ, đồng, đá, vàng... Tùy theo mệnh của gia chủ để lựa chọn chất liệu tượng cho phù hợp. Ví dụ như gia chủ mệnh Thổ nên chọn tượng bằng gốm hoặc đá tự nhiên; gia chủ mệnh Mộc, Hỏa nên chọn tượng bằng gỗ, ngọc thạch; gia chủ mệnh Kim và Thủy nên chọn tượng bằng đồng hoặc mạ vàng.

2. Tượng Phật Di Lặc

Với thần thái vui tươi, khoan khoái với cái bụng to tròn, tượng Phật Di Lặc là hình ảnh tượng trưng cho niềm mơ ước về một cuộc sống an lạc, vui vẻ. Trong văn hóa người Việt đó là sự may mắn và hạnh phúc.

Tượng Phật Di Lặc - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tượng Phật Di Lặc trong phòng khách nhằm mong muốn có một không gian sống tốt đẹp, hóa giải sung khí, sát khí thành những nguồn sinh khí tốt, cũng những vận may và niềm vui trong cuộc sống.

Đặt tượng ở những nơi cao ráo, thoáng mát trong phòng khách lớn và hướng nhìn thẳng ra cửa chính của ngôi nhà, nằm phía trên bàn thờ thần tài sẽ giúp cho gia đình hòa thuận, an lạc, thái hòa.

3. Tượng Thiềm Thừ (Cóc 3 chân)

Tượng Thiềm Thừ là bức tượng cóc ba chân. Hình ảnh chú cóc ngậm đồng tiền trong miệng ngồi trên đống tiền vàng và hai bên sườn là hai xâu tiền cổ mang ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn cho gia chủ rất phù hợp với những gia đình kinh doanh.

Tượng Thiềm Thừ - Ảnh minh họa: Internet

Tượng thiềm thừ thường để tại các góc sofa, tủ trang trí, kệ tivi hoặc vị trí cung tài lộc của gia chủ. Ngoài ra, một số vị trí đặt tượng thiềm thừ linh hoạt hơn như: bên cạnh tượng thần tài, bàn thờ thổ địa, quầy thu ngân, bàn lễ tân, bàn làm việc,…

Một nguyên tắc quan trọng cần nhớ là nên đặt Cóc Thiềm Thừ hướng mặt vào trong nhà với quan điểm cóc ngậm tiền mang vào nhà.

4. Tranh Hoa khai phú quý



Tranh Hoa khai phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tranh Hoa Khai Phú Quý là biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc viên mãn. Bức tranh vẽ hoa nở, chủ yếu là mai và mẫu đơn, kết hợp với chim công và hạc cùng màu sắc sinh động có ý nghĩ mang lại cho gia đình cuộc sống sung túc, đủ đầy. Vào những dịp đầu năm mới, người ta thương treo tranh Hoa Khai Phú Quý để khai vận, cầu mong một năm thịnh vượng, sung túc.

5. Tượng Tỳ Hưu

Tượng Tỳ hưu - Ảnh minh họa: Internet

Tỳ Hưu là linh vật được kính trọng và thờ phụng từ ngàn xưa bởi nó có tác dụng đuổi tà mang lại tài lộc, sức khỏe và công danh cho gia chủ. Tượng Tỳ Hưu được đặt ở phòng khách, đầu không được hướng ra cửa chính và gương, không được để đối diện với của sổ hay nhà vệ sinh, không được đặt cao quá đầu người và hạn chế di chuyển.

6. Tượng Long Quy

Theo quan niệm phong thủy, tượng long quy mang lại tài lộc, khai vận may và ban sức khỏe cho chủ nhân. Đặt tượng long quy tại phòng khách còn có khả năng chiêu tài hóa sát, trấn trạch cực kỳ hiệu nghiệm.

Tượng Long quy - Ảnh minh họa: Internet

Bày long quy trên bàn thờ thần tài thổ địa giúp cho ban thần tài tăng tài lộc, chiêu tài mạnh mẽ hơn, hóa sát tốt hơn chính vì thế trên bàn thờ thần tài, thổ địa cần phải có long quy.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.