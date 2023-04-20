Thay đổi cách bài trí phòng làm việc giúp gia chủ vượng công danh, tài lộc vô như nước, thăng tiến như vũ bão năm 2023

Xét theo Cửu cung phi tinh năm 2023, khu vực xuất hiện các cát tinh tốt cho đường công danh sự nghiệp cần được kích hoạt để tăng nguồn vượng khí, mang tới những điều may mắn và hanh thông cho công việc. Các sao tốt đó bao gồm: sao Tứ Lục chủ về công danh, sao Lục Bạch chủ về quý nhân, sao Bát Bạch chủ về sự nghiệp và tài lộc.

Đồng thời, những khu vực xuất hiện hung tinh có thể tác động xấu tới sự nghiệp cũng cần được hóa giải khéo léo để tránh vô tình rước rắc rối cho chủ nhân. Các sao xấu đó bao gồm: sao Tam Bích chủ về thị phi, sao Thất Xích chủ về xui xẻo.

- Kích hoạt cát tinh Tứ Lục: Trong năm 2023, sao Tứ Lục sẽ xuất hiện ở vị trí giữa văn phòng, nếu vận dụng tốt có thể đem lại nhiều tác động tích cực cho gia chủ. Đặc biệt là bản mệnh nam.

- Kích hoạt cát tinh Lục Bạch: Sao Lục Bạch ngụ ở hướng chính Tây. Đây sẽ là khu vực chứa nhiều cát khí, không chỉ tốt cho công danh sự nghiệp của gia chủ mà còn mang tới may mắn về phương diện tài chính, ăn nên làm ra, có của ăn của để.

- Kích hoạt cát tinh Bát Bạch: Sao Bát Bạch xuất hiện ở hướng chính Nam. Đây là ngôi sao chủ về tài lộc dồi dào, may mắn, mang đến nhiều vượng khí, đặc biệt có lợi với những người làm kinh doanh.

- Hóa giải hung tinh Tam Bích: Xuất hiện ở hướng Đông Nam, đem lại nhiều thị phi, quan tai cho sự nghiệp của gia chủ. Nếu không hóa giải kịp thời sẽ gây ra nhiều cuộc tranh giành, đấu đá.

- Hóa giải hung tinh Thất Xích: Xuất hiện ở hướng Đông Bắc, gây nhiều khó khăn cho công việc của bản mệnh, có thể khiến gia chủ mắc phải sai sót dẫn tới đền bù bằng tiền bạc, bị cạnh tranh, lừa gạt tài sản, dễ vướng vào mâu thuẫn, thị phi…

2. Vị trí đặt bàn làm việc

- Bàn làm việc phải hướng ra cửa: Nhằm đón lấy toàn bộ sinh khí. Đồng thời, dễ dàng kiểm soát lượng người ra vào phòng cũng như ở trạng thái chủ động khi đón tiếp khách vào phòng. Tuy nhiên, không nên bố trí bàn làm việc quá sát với cửa ra vào vì mọi tạp âm và sự việc diễn ra bên ngoài phòng có thể ảnh hưởng đến bạn khi làm việc.

- Có điểm tựa sau lưng: việc tạo điểm tựa sẽ làm cho bàn làm việc có cảm giác chắc chắn hơn, đem lại sự thoải mái và cảm giác yên tâm cho gia chủ. Điểm tựa có thể là bức tường, kệ sách, tủ tài liệu hoặc vách ngăn,... chúng còn tạo tính thẩm mỹ cho không gian của bạn.

Vị trí đặt bàn làm việc. Ảnh minh họa: Internet

- Tránh đặt bàn đối diện nhà vệ sinh: Nhà vệ sinh là nơi chứa nhiều luồng không khí ô uế và không tốt cho tâm trạng, vì vậy hãy đặt bàn làm việc càng xa nhà vệ sinh càng tốt.

- Không nên đặt bàn ngay dưới quạt trần, đèn chùm, xà ngang: Việc tránh đặt bàn dưới xà ngang vốn được coi trọng từ rất lâu nên hầu hết mọi người đều tránh vị trí này. Nó khiến cho người ngồi có cảm giác bất an như có vật gì đó sắp rơi xuống đầu. Còn đối với đèn chùm hay quạt trần, chúng dễ bám bụi nên sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn nếu ngồi dưới chúng quá lâu. Hơn nữa một vật thể lớn như vậy treo trên đầu cũng sẽ khiến bạn thấy không yên tâm.

- Không đặt bàn chính giữa văn phòng: Việc đặt bàn làm việc ngay chính giữa văn phòng sẽ khiến cho bạn cảm thấy trống trải, mất đi điểm tựa và thiếu an toàn. Ngoài ra, nó như là việc bạn đang tự cô lập chính mình, thiếu đi sự nâng đỡ và hỗ trợ từ những người xung quanh.

3. Trang trí bàn làm việc bằng vật phẩm phong thủy

- Cây xanh tiểu cảnh: thanh lọc không khí, giúp bạn giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi và mang lại may mắn cho gia chủ.

Cây xanh tiểu cảnh. Ảnh minh họa: Internet

- Bể cá mini: giúp ích cho tinh thần của bạn sau những giờ làm việc mệt mỏi. Ngoài ra, bể cá còn giúp bạn có nhiều cảm hứng làm việc.

Bể cá mini. Ảnh minh họa: Internet

- Quả cầu phong thủy: tượng trưng cho sự trôi chảy, thông suốt và làm gì cũng thuận lợi. Quả cầu còn mang lại sự thông tuệ, uyên bác.

Quả cầu phong thủy. Ảnh minh họa: Internet

- Tượng linh vật: những biểu tượng được sử dụng nhiều như cá chép hóa rồng, kỳ lân, cóc ngậm tiền, ngựa phi nước đại, v.v.. sẽ tạo sự thăng tiến trong sự nghiệp.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.