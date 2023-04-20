Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài

Nhà đẹp 20/04/2023 17:00

Muốn việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi thì chúng ta phải quan tâm đến những vật bài trí xung quanh. Để có thể rước được nhiều tài lộc và tránh hao tài, chúng ta không nên bỏ qua các mẹo dưới đây.

Thứ nhất: Chú ý những gì ở trước cửa hàng, nơi kinh doanh

Khi bắt đầu tìm kiếm một địa điểm kinh doanh, các gia chủ nên thận trọng quan sát toàn bộ khung cảnh phía trước cửa hàng của mình xem có phạm vào các điều cấm kỵ dưới đây hay không:

1. Không lựa chọn các địa điểm có ngõ cục hoặc có hướng đường đâm thẳng vào cửa hàng. 

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Tránh ngõ cục hoặc có hướng đường đâm thẳng vào cửa hàng. Ảnh minh họa: Internet

2. Với những địa điểm nằm trên mắt phố thì các gia chủ nên lựa chọn nơi tránh những cây lớn hoặc có cột điện phía trước.

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Tránh những nơi có cây lớn hoặc cột điện phía trước. Ảnh minh họa: Internet

3. Tránh những địa điểm có chữ T hoặc chữ Y. 

Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài - Ảnh 4
Tránh những địa điểm có chữ T hoặc chữ Y. Ảnh minh họa: Internet

Trừ trường hợp địa điểm các gia chủ tìm phù hợp với việc kinh doanh, buôn bán nhưng lại mắc phải một trong những điều cấm kỵ trên thì nên tìm thầy phong thủy để khắc phục.

Việc bố trí cửa chính có ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh, buôn bán nên các gia chủ nhất định phải chú ý. Ngoài cách trang trí cửa chính thì các gia chủ nên trồng thêm cây cảnh hoặc đặt các bể cá để không gian trở nên thoáng mát, sạch sẽ, thu hút tài lộc hơn.

Thứ hai: Cách bài trí MÈO THẦN TÀI

Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài - Ảnh 5
Cách bài trí mèo thần tài trong phong thủy. Ảnh minh họa: Internet

Mèo thần tài hay mèo chiêu tài là một trong những đồ vật phong thủy được ưa chuộng và đặt ở hầu hết các cửa hàng. Theo phong thủy thì mèo thần tài có khả năng hóa giải sát khí và mang đến nhiều niềm vui tài lộc cho gia chủ. Tuy nhiên, nhiều gia chủ vẫn chưa biết được vị trí phù hợp nhất để đặt mèo thần tài là ở đâu nên việc kinh doanh, buôn bán mãi không thấy khá lên.

Thông thường, chúng ta có thể mua những chú mèo thần tài giơ tay trái lên vẫy gọi hoặc có thể mua một số loại mèo thần tài tay ôm cục vàng, khối vàng, mặt tươi cười rạng rỡ hay giơ cả hai tay lên.

Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài - Ảnh 6Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài - Ảnh 7Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài - Ảnh 8
Có nhiều loại mèo thần tài. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chúng ta phải quan tâm đến hướng đặt của mèo thần tài. Để phát huy tối đa công dụng của nó chúng ta nên để mặt chú mèo hướng về phía cửa, nơi nhiều khách ra vào, nhờ thế giúp cho chuyện kinh doanh càng thêm phát đạt, khách đến nhiều cũng đồng nghĩa với nhiều tài lộc.

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Vị trí và hướng đặt mèo thần tài. Ảnh minh họa: Internet

 

Thứ ba: BIỂN HIỆU

Biển hiệu cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình kinh doanh. Và để việc kinh doanh diễn ra một cách thuận lợi thì các chủ cửa hàng nên chú ý đến việc thiết kế biển hiệu sao cho phù hợp.

Những mẹo giúp việc kinh doanh, buôn bán trở nên thuận lợi, tránh hao tài - Ảnh 11

Theo phong thủy, đối với các biển hiệu đèn LED thì số màu trên đó nên là số lẻ, tốt nhất là 3 hoặc 5 màu. Vì 3 tượng trưng cho sự lớn mạnh và 5 tượng trưng cho sự đầy đủ.

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Biển hiệu LED nên sử dụng màu là số lẻ (3-5). Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt biển hiệu không nên che khuất cửa chính, cửa sổ và luôn đem lại sự cân bằng cho cửa hàng. Đặc biệt, biển hiệu không nên là hình tam giác và được làm bằng các chất liệu thiếu sự chắc chắn như gỗ mềm.

Biển hiệu phải được đặt tránh những hướng có Hỏa khí mạnh như hướng Nam vì hướng này rất dễ gây ra hỏa hoạn. Hướng Tây cũng là hướng cần tránh đối với những người thường xuyên ở lại cửa hàng, vì hướng này sẽ khiến cho chúng ta dễ ốm đau, bệnh tật. Cần treo thêm rèm có màu xanh sẫm ở cửa sổ để che đi ánh đèn và hóa giải vận xui.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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