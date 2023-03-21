Cỏ lan chi: Nhỏ bé nhưng chiêu tài hút lộc cực mạnh

Nhà đẹp 21/03/2023 18:00

Cây lan chi được gọi với nhiều tên khác nhau như cỏ lan chi, cây dây nhện, cây lan móc,... thuộc họ Asphodelaceae với tên khoa học là Chlorophytum Bichetii. Loài cây này có nguồn gốc ở Châu Phi sau đó được nhân giống ở nhiều nơi có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, Thái Lan,...

 

Theo ông bà xưa quan niệm, cây lan chi là biểu tượng cho sự bền bỉ, kiên cường. Sự mạnh mẽ, dẻo dai, không bị khuất phục bởi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Cây lan chi có ý nghĩa to lớn trong phong thủy, có thể giúp gia chủ xua đuổi tà ma, vận xấu. Cây lan chi được xem là tấm bùa hộ mệnh thần kỳ, không chỉ mang lại sự bình yên, hạnh phúc cho gia đình mà còn đem đến nhiều may mắn, tài lộc trong sự nghiệp cho gia chủ.

1. Ý nghĩa cây lan chi

Theo dân gian, cây lan chi là biểu tượng cho sức sống dẻo dai, kiên cường, bền bỉ theo năm tháng. Đó là sự mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khó khăn cũng như không truy cầu danh lợi.

Cỏ lan chi: Nhỏ bé nhưng chiêu tài hút lộc cực mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu mong muốn tìm kiếm một loại cây giúp xua đuổi ma quỷ, tà ma hay những điềm xấu trong cuộc sống thì đừng bỏ qua loại cây này. Bởi theo phong thủy, cây lan chi là lá bùa hộ mệnh cực tốt đem lại hạnh phúc, may mắn và tại vượng cho người sở hữu.

2. Tác dụng trong phong thủy của cây cỏ lan chi

- Biểu tượng cho sự bền bỉ: Trái với vẻ ngoài nhẹ nhàng, có phần mỏng manh, cây cỏ lan chi có sức sống dẻo dai. Vì thế cây là đại diện cho sự kiên cường, bền bỉ, không chịu khuất phục trước khó khăn cũng như không truy cầu danh lợi.

- Xua đuổi khí xấu: Lá cây dài và nhọn nên được xem là có khả năng xua đuổi tà khí. Cây phù hợp trồng trong nhà với mục đích xua đuổi ma quỷ, tà ma hay những điềm xấu.

- Biểu tượng của sự phát tài, phát lộc: Theo phong thủy, cây được cho là đem lại phúc khí cho gia chủ ăn nên làm ra, đem lại tài lộc. Do đó, cây lan chi là lá bùa hộ mệnh cực tốt đem lại hạnh phúc, may mắn và tại vượng cho người sở hữu.

Cỏ lan chi: Nhỏ bé nhưng chiêu tài hút lộc cực mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhất là nếu gia chủ tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh thì cây còn thu hút an khang, may mắn cho gia chủ. Đặc biệt với những người kinh doanh còn giúp làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống đầy an yên, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy.

- Biểu tượng của lòng mến khách: Cây còn thể hiện sự hòa nhã, hiếu khách đối với bạn bè hay bất cứ ai tới chơi. Thế nên phòng khách, bàn giám đốc, quầy tiếp tân không chỉ đại diện cho một lời chào mời mà còn mang lại không gian tươi mới cho cả căn phòng.

3. Cỏ lan chi hợp mệnh gì? Cây cỏ lan chi hợp tuổi nào?

Cây lan chi có màu xanh mướt mắt, vì vậy phù hợp với những người thuộc mệnh Thủy. Để phù hợp hơn, bạn nên chọn cây trồng màu xanh, theo phong thủy sẽ giúp mang đến thành công, tài lộc cho người trồng. Bên cạnh đó, lan chi cũng rất hợp với người tuổi Mùi. Tuổi Mùi đừng e ngại lựa chọn loại cây này nhé vì chúng có thể đem lại điều tốt lành cho cuộc sống của bạn đấy.

Cỏ lan chi: Nhỏ bé nhưng chiêu tài hút lộc cực mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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