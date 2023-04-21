Đặt tủ lạnh sai vị trí, vận khí ngày ngày nối gót ra đi, tài lộc không cánh mà bay

Kê tủ lạnh phong thủy là không được đối đối diện với cửa bếp hoặc bất cứ cửa ra vào nào. Như vậy sẽ tạo thế đối xung khiến tài vận bất ổn, thậm chí hao tài tốn của. Ngoài ra, khí nóng từ bếp và hơi lạnh từ tủ lạnh xung khắc, gây ảnh hưởng cho sức khỏe mọi thành viên trong gia đình, thậm chí gây bất hòa về tình cảm.

Tủ lạnh là đồ điện tử nên nếu xét về khoa học, khi bạn đặt ở gần vòi nước, tuổi thọ của tủ lạnh đương nhiên sẽ bị giảm.

Ngoài ra, khi bạn đặt tủ lạnh gần nước, tủ lạnh sẽ sản sinh ra nhiệt trong lúc hoạt động, còn nước làm ảnh hưởng tới nhiệt lượng tủ lạnh. Chúng tiêu diệt lẫn nhau dẫn tới điều cấm kỵ về phong thủy. Chính vì vậy, nếu bạn đặt chúng gần nhau, chắc chắn trong nhà sẽ nảy sinh nhiều chuyện không hay.

3. Không đặt tủ lạnh ngoài ban công

Không đặt tủ lạnh ngoài ban công - Ảnh minh họa: Internet

Một số gia đình đặt tủ lạnh ngoài ban công vì nghĩ rằng điều này có thể giúp tiết kiệm diện tích. Tuy nhiên, ban công thường xuyên bị ánh nắng trực tiếp chiếu vào, lâu ngày sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa và làm giảm tuổi thọ của tủ lạnh.

Ngoài ra, theo phong thủy, ban công chủ hấp thụ dương, còn tủ lạnh chủ về âm, hai bên xung đột sẽ làm phản tác dụng. Gia chủ cũng vì phạm điều kiêng kỵ này mà làm ăn không được thuận lợi, của cải cũng nhanh chóng tiêu tán.

4. Không đặt tủ lạnh dưới bàn thờ

Không gian bàn thờ vốn là không gian tâm linh, luôn cần hướng đến sự an yên tĩnh tại, hạn chế tối đa sự xáo động. Trong khi tủ lạnh là nơi mỗi gia đình lưu trữ - bảo quản đồ ăn, việc sinh hoạt đi lại thường xuyên đã là một điều tối kỵ.

Bên cạnh đó, việc thường trực mở tủ để cất hay lấy đồ ăn (thuộc Dương) sẽ khiến không gian thờ tự (thuộc Âm) mất đi sự trang nghiêm và tĩnh lặng bởi mùi thực phẩm, sự xáo động thường xuyên.

5. Không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

Không đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang là lựa chọn những các gia đình có diện tích nhỏ. Việc này có thể giúp tiết kiệm, tối ưu diện tích nhưng đây là điều cực hung, cấm kỵ trong phong thuỷ.

Gầm cầu thang thường là nơi u tối, không có ánh sáng, đặt tủ lạnh ở vị trí này sẽ ảnh hưởng đến công việc làm ăn của gia chủ. Nhẹ thì đường công danh gặp khó khăn, trắc trở, nặng thì có thể chặn đường làm ăn, gia chủ muốn giàu lên cũng khó.

6. Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ

Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Đặt tủ lạnh trong phòng ngủ bên cạnh sự tiện nghi thì cũng gây ra những ảnh hưởng không tốt, đặc biệt là đối với sức khỏe gia đình. Các chất khí hay tiếng ồn từ tủ lạnh phát ra khi hoạt động sẽ khiến bạn khó ngủ, ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Bên cạnh đó, trong trường hợp tủ lạnh gặp sự cố như rò rỉ khí ga hay cháy nổ sẽ rất nguy hiểm cho gia chủ.

Theo phong thủy, đặt tủ lạnh trong phòng ngủ cũng ảnh hưởng tới nguồn khí tốt, gia đình bạn dễ xảy ra xung đột, cãi vã. Vì vậy, gia chủ nên cân nhắc việc đặt tủ lạnh trong phòng ngủ nếu như không thực sự cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.