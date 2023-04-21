Phong thủy nhà ở giúp người GIẢM CÂN hoài vẫn không có kết quả, hít không khí thôi cũng mập

Theo phong thủy đời sống , màu sắc có tác dụng vô cùng to lớn, nhất là trong quá trình giảm cân. Nếu bạn muốn tống khứ ngay lượng mỡ thừa trong cơ thể mình thì có lẽ 2 việc đầu tiên mà bạn nghĩ đến chắc chắc là điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện thể dục.

Màu đỏ và màu trắng là màu kích thích sự ngon miệng, chẳng thế mà ở các nhà hàng, bạn sẽ thấy bộ đôi bát trắng – khăn trải bàn đỏ hay ngược lại để giúp các thực khách dùng bữa ngon hơn.

Trước hết, trong việc điều chỉnh chế độ ăn uống, ngoài việc cân bằng các chất dinh dưỡng thì bạn còn phải giảm bớt sự thèm ăn, cũng chính là giảm bớt lượng năng lượng dư thừa nạp vào cơ thể.

Biết được điều này, chúng ta cần tránh sử dụng quá nhiều cặp đôi màu sắc này trong bữa ăn của mình. Bạn hãy thử dùng bộ bát đũa đen, khăn trải bàn cũng màu đen để hạn chế cảm giác ngon miệng, kiềm chế sự thèm ăn nhé.

2. Làm sạch bầu không khí trong nhà

Làm sạch bầu không khí trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Sự hài lòng, thư thái trong cơ thể bạn sẽ sản sinh ra nhiều hormone cần thiết để thiêu đốt lượng mỡ thừa, mang lại một vóc dáng cân đối. Bạn hãy tự đem lại cho mình phong thái, cảm giác hài lòng đó bằng cách làm cho không khí trong căn nhà của bạn trong lành, thơm mát bằng cách khử mùi triệt để tại các vị trí như bếp, tủ lạnh…

Bên cạnh đó, việc tận dụng không khí trong lành từ thiên nhên vào những buổi sáng sớm bằng cách mở 1, 2 chiếc cửa sổ nhà bạn, ánh sáng khô và thoáng từ thiên nhiên có tác dụng rất tốt đem lại vượng khí và sự thư thái cho bạn.

3. Dọn dẹp phòng ngủ thật gọn gàng, sạch sẽ

Dọn dẹp phòng ngủ thật gọn gàng, sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngủ cũng là khu vực bạn cần lưu tâm để cải thiện các yếu tố phong thủy. Một phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, gầm giường thông thoáng sẽ thúc đẩy dòng chảy của “khí”. Năng lượng phong thủy của môi trường xung quanh lưu thông tốt sẽ góp phần khiến việc giải phong năng lượng của cơ thể được thuận lợi hơn, vì thế mà việc giảm cân đạt hiệu quả cao hơn.

4. Thường xuyên dọn dẹp tủ lạnh

Dọn dẹp và lựa chọn thực phẩm phù hợp cho tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc Kim, còn đồ ăn lại là hành Mộc, Kim Mộc có phần xung khắc với nhau. Nếu bạn để đồ ăn quá nhiều trong tủ lạnh thì có nghĩa là Mộc vượng kháng Kim, dẫn đến những xung đột về phong thủy.

Điều này khiến cho người trong nhà dễ cảm thấy thèm ăn, ăn uống ngon miệng quá mức, không kiểm soát được lượng thức ăn nạp vào, chẳng có lợi gì cho việc giảm béo cả.

Chính vì thế, bạn nên thường xuyên dọn dẹp tủ lạnh, bỏ đi những đồ ăn thừa, cũng không nên mua quá nhiều đồ để trong tủ lạnh, vừa không tốt cho sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

5. Đặt thêm chiếc gương lớn trong nhà

Đặt thêm chiếc gương lớn trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Gương có tác dụng điều chuyển khí và năng lượng trong nhà bạn tốt hơn mà không bị dừng lại ở những nơi có thức ăn. Ngoài ra, việc soi gương toàn thân mỗi ngày bạn sẽ nhận ra hình thể quá khổ của mình, ý thức giảm cân của bạn sẽ được nâng lên theo từng ngày. Nếu trong nhà bạn có một chiếc gương lớn, soi được toàn thân, sẽ chẳng có ai thừa cân trong nhà cả.

“Phụ nữ sẽ luôn thấy mình đẹp khi sống có ước mơ, có mục tiêu để theo đuổi, tự tin và biết cách chăm sóc bản thân”.

Tóm lại, chương trình giảm cân của bạn cần có sự phối hợp của cả tinh thần, thể chất và cảm xúc. Hãy sử dụng các biện pháp phong thủy để hỗ trợ cuộc chiến giảm cân này. Hãy giành chiến thắng bằng sức mạnh của năng lượng vô hình.

6. Không nên đặt tivi gần bàn ăn

Đừng vừa ăn vừa xem tivi - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều gia đình thích vừa ăn vừa xem tivi nên đã lắp đặt tivi ở ngay gần bàn ăn, nhìn tưởng là tiện lợi nhưng kì thực lại có hại. Vừa ăn vừa xem tivi khiến cho chúng ta thiếu tập trung vào việc ăn uống, ảnh hưởng xấu đến quá trình tiêu hóa, cũng khó mà cảm nhận được hương vị món ăn.

Ngoài ra, theo phong thủy giảm cân thì vừa ăn vừa xem tivi, điện thoại còn không tốt khi nó khiến cho chúng ta vô thức nạp quá nhiều thức ăn vào cơ thể, vòng bụng không tăng size mới lạ đó.

7. Trồng thêm nhiều cây xanh

Trồng thêm nhiều cây xanh trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Thủy là yếu tố đại diện cho sự tăng trưởng vượt trội, với cơ thể người thì Thủy sẽ giúp phát triển về cân nặng. Thủy vượng là 1 trong những yếu tố phong thủy dẫn đến việc tăng cân, do đó, muốn giảm cân hiệu quả thì cần giảm bớt yếu tố Thủy trong căn nhà của mình.

Thủy dưỡng cho Mộc, cây cối chính là thứ thuộc hành Mộc, nhất là những cây có màu xanh lá cây. Bạn nên đặt những chậu cây xanh nho nhỏ trong nhà, lưu ý đến những nơi vượng Thủy như phòng bếp, phòng vệ sinh, nhà tắm.

Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét đến các phương vị khác như hướng Chính Bắc trong nhà hoặc trong phòng ngủ… Lúc này, cây xanh sẽ hấp thụ nước, cân bằng lại cán cân phong thủy trong nhà, khiến cho tính năng của Thủy bị suy yếu bớt, nhờ thế mà quá trình giảm cân có thể diễn ra thuận lợi hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.