Phong thủy nhà ở: Mẹo đặt tivi đúng cách, tránh phạm đại kỵ khiến tài lộc tiêu tán

Việc đặt tivi ở phòng khách không chỉ tạo sự phong cách trong không gian sống, gây ấn tượng cho khách đến chơi nhà cũng như giúp gia đình có những phút giây giải trí nó còn ảnh hưởng đến phong thủy gia đình bạn. Trong ngũ hành phòng khách thuộc hành Thổ. Tivi thuộc hành Hỏa vì tivi là kim loại và nó sinh ra nhiệt trong quá trình hoạt động. Theo nguyên tắc phong thủy, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim vì vậy một chiếc tivi được đặt trong phòng khách là hợp lý.

- Với người mệnh Thủy nên đặt tivi ở hướng Nam và ngồi xem về hướng Bắc;

Và để đón nhận thêm vận may, tài lộc thì bạn cần chú ý đến hương đặt tivi. Tùy theo mỗi mệnh tuổi của gia chủ sẽ có hướng đặt tivi phòng khách phù hợp dưới đây:

- Với người mệnh Thổ đặt tivi và ngồi xem tại hướng Tây Nam và Đông Bắc;

- Với người mệnh Mộc đặt tivi và ngồi xem tại hướng Đông và Đông Nam;

- Với người mệnh Kim đặt tivi và ngồi xem tại hướng Tây và Tây Bắc;

- Với người mệnh Hỏa đặt tivi và ngồi xem tại hướng Nam.

Ngoài ra bạn cũng cần chú ý đến 2 nguyên tắc phong thủy của cách đặt tivi trong phòng khách gồm:

- Nguyên tắc Động và Tĩnh: Tivi được xếp vào trạng thái hoạt động nên để phù hợp với phong thuỷ hãy đặt tivi bên phía cửa ra vào. Với ghế ngồi thuộc trạng thái tĩnh nên đặt đối diện với tivi;

- Nguyên tắc Đông tứ trạch và Tây tứ trạch: Nếu chủ nhà thuộc Đông tứ trạch tivi cần đặt ở Đông hướng Tây và bàn ghế đặt ở hướng Đông đối diện với Tivi. Và ngược lại, nếu chủ nhà thuộc Tây tứ trạch thì đặt tivi ở tọa Tây hướng Đông và bàn ghế ở hướng Tây đối diện với tivi.

2. Đặt tivi ở nơi thoáng mát

Đặt tivi ở nơi thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet

Độ lớn màn hình tivi sẽ có tỉ lệ thuận với mức tản nhiệt của tivi. Việc tỏa ra một lượng nhiệt lớn từ tivi sẽ ảnh hưởng đến sự lưu thông của không khí, ảnh hưởng đến phong thủy của ngôi nhà.

Do đó nên đặt tivi ở nơi thoáng mát, thuận lợi cho quá trình tản nhiệt của tivi sẽ vừa giúp thiết bị được lâu bền lại vừa không làm nhiễu loại tới sự lưu thông của các luồng khí trong nhà.

3. Không đặt kệ tivi quá cao

Không làm kệ tivi quá cao - Ảnh minh họa: Internet

Trong phong thủy, người ngồi trên ghế sofa xem tivi là núi cao, còn tivi ở đối diện là nước. Khi đặt hay treo kệ tivi cao quá sẽ ảnh hưởng đến phong thủy, từ đó các mối quan hệ trong gia đình, xã hội sẽ xảy ra mẫu thuẫn, lục đục.

Nhưng nếu kệ tivi đã có trong nhà quá cao thì bạn có thể treo thêm một bức tranh lên tường ở sau ghế sofa, điều này sẽ giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội của bạn.

4. Tránh đặt tivi đối diện cửa

Khi bạn đặt tivi trong phòng khách mà nằm ở phía đối diện cửa ra vào hay cửa sổ, cũng sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sự nghiệp và sức khỏe gia chủ.

5. Không nên đặt tivi trong phòng ngủ

Không nên đặt tivi trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều gia đình thường có thói quen đặt tivi trong phòng ngủ để thuận tiện cho việc giải trí. Nhưng theo các chuyên gia, vị trí này là không tốt và đặc biệt là việc đặt tivi trong phòng ngủ bất lợi cho sức khỏe.

Trước hết, xét về mặt khoa họa, do phòng ngủ thường có diện tích nhỏ, khoảng cách giữa người xem và tivi khá gần nên bức xạ, từ trường của tivi sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bạn như gây ức chế thần kinh, ngủ không ngon giấc, giảm thiểu thị lực.

Ngoài ra, tivi đặt trong phòng ngủ thường khiến người xem cảm thấy thoải mái khi có thể vừa nằm vừa xem nhưng nếu tư thế xem tivi không đúng sẽ rất dễ ảnh hưởng xấu tới xương khớp.

Còn về mặt phong thủy, tivi tỏa nhiệt sẽ làm tăng cường tính Hoả, ảnh hưởng đến tính tình, nhất là đối với phụ nữ. Mặc dù vậy, cũng không nên quá lo lắng, nếu tivi đó không quá to, có màn hình phẳng, siêu mỏng, vì tính Hoả sẽ giảm bớt.

6. Tivi phải có chỗ dựa sau lưng

Trong phong thủy quan niệm rằng, nếu đặt tivi ở nơi chênh vênh, không có chỗ dựa phía sau sẽ giống như gia chủ không có chỗ dựa và dễ bị thất thoát tài lộc, làm ăn thua lỗ. Bên cạnh đó, bạn cũng lưu ý không nên đặt tivi trước bức tường góc cạnh, từng bị phân cắt.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.