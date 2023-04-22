Vượng tình duyên với 'cây ngọc ngân phong thủy', nếu muốn tình cảm tăng thêm một bậc thì đừng quên sắm thêm loại cây này cho ngôi nhà

Cây ngọc ngân hay còn có tên là Valentine, thuộc họ ráy, mọc thành bụi nhỏ. Chiều cao của chúng chỉ tầm khoảng 30 – 50cm.

Cây có lá khá nổi bật, vì tính tương phản giữa màu xanh thẫm của lá và màu trắng phần giữa lá, nó khiến người xem bị thu hút và thích thú ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cây ngọc ngân thuộc loại cây thân thảo, họ ráy, tên khoa học là Aglaonema Oblongifolium. Phần lá cây có hình bầu dục thon dài và nhọn dần về phía đỉnh. Cây được lai tạo từ cây phú quý từ năm 1982 bởi một nhà thực vật học.

2. Ý nghĩa của cây ngọc ngân trong phong thủy

Cái tên ngọc ngân của loài cây phong thủy này bắt nguồn từ màu sắc của nó, màu trắng chỉ ngân màu xanh chỉ ngọc, tổng thể ghép lại “ngọc ngân” là vừa sang vừa quý. Chữ “ngân” có nghĩa là tiền bạc nên cây mang ý nghĩa tài lộc.

Cây ngọc ngân mang ý nghĩa đem lại tài lộc và tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, cây còn mang ý nghĩa sự gắn bó trong tình yêu đôi lứa bởi màu sắc đan xen giữa trắng và xanh như “trong anh có em” hoặc “trong em có anh”, vì vậy nó mới có cái tên mỹ miều khác là cây valentine.

Xét về mặt cung mệnh thì cây ngọc ngân rất hợp hành kim bởi màu trắng của loài cây này. Bởi trong thuyết ngũ hành thì thổ sinh kim, kim sinh thủy cho nên mệnh thủy và thổ cũng khá hợp khi trồng cây này trong nhà để giúp khắc chế tính xấu của bản thân và mang may mắn, danh vọng cho chủ mệnh.

3. Cây ngọc ngân nên đặt ở đâu?

Cây ngọc ngân có thể đặt ở các vị trí như: Bàn làm việc, nhà ở, văn phòng công sở,... và hướng Đông Nam sẽ giúp phong thủy phát huy tốt nhất.

Vị trí nên đặt cây ngọc ngân - Ảnh minh họa: Internet

Hướng Đông Nam là một sự lựa chọn hoàn hảo vì đây là phong thủy của hướng “cộng hưởng” với vận khí của cây, sẽ giúp mang lại nhiều năng lượng tích cực cho cuộc sống của chủ nhân sở hữu.

Để lựa chọn phương hướng chuẩn xác nhất, phù hợp nhất với bản thân. Bạn nên sử dụng la bàn phong thủy để lựa chọn. Ví dụ như: Người tuổi Tý thường thích hợp trồng hướng Bắc, người tuổi Tỵ hợp với hướng Đông Nam,...

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.